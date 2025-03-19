Moedas / INO
INO: Inovio Pharmaceuticals Inc
2.31 USD 0.13 (5.96%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INO para hoje mudou para 5.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.19 e o mais alto foi 2.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Inovio Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INO Notícias
Faixa diária
2.19 2.40
Faixa anual
1.30 5.86
- Fechamento anterior
- 2.18
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.19
- High
- 2.40
- Volume
- 1.698 K
- Mudança diária
- 5.96%
- Mudança mensal
- -1.70%
- Mudança de 6 meses
- 40.85%
- Mudança anual
- -59.97%
