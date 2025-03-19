FiyatlarBölümler
Dövizler / INO
Geri dön - Hisse senetleri

INO: Inovio Pharmaceuticals Inc

2.30 USD 0.01 (0.43%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INO fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.26 ve Yüksek fiyatı olarak 2.34 aralığında işlem gördü.

Inovio Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INO haberleri

Günlük aralık
2.26 2.34
Yıllık aralık
1.30 5.86
Önceki kapanış
2.31
Açılış
2.32
Satış
2.30
Alış
2.60
Düşük
2.26
Yüksek
2.34
Hacim
710
Günlük değişim
-0.43%
Aylık değişim
-2.13%
6 aylık değişim
40.24%
Yıllık değişim
-60.14%
21 Eylül, Pazar