INO: Inovio Pharmaceuticals Inc

2.30 USD 0.01 (0.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INO ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.26 e ad un massimo di 2.34.

Segui le dinamiche di Inovio Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.26 2.34
Intervallo Annuale
1.30 5.86
Chiusura Precedente
2.31
Apertura
2.32
Bid
2.30
Ask
2.60
Minimo
2.26
Massimo
2.34
Volume
710
Variazione giornaliera
-0.43%
Variazione Mensile
-2.13%
Variazione Semestrale
40.24%
Variazione Annuale
-60.14%
