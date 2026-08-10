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ETHBTC: Ethereum vs Bitcoin

0.03086 BTC 0.00015 (0.49%)
版块: 数字加密货币 基础: 以太坊 盈利货币: 比特币

今日ETHBTC价格已更改0.49%。当日，以低点0.03040 BTC和高点0.03096 BTC进行交易。

关注以太币vs比特币动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Ethereum（以太币）价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
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ETHBTC新闻

常见问题解答

ETHBTC的市值是多少？

ETHBTC市值按0.03086乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.92%、-50.15%和1124来评估趋势。使用实时图表跟踪ETHBTC表现。

今天Ethereum vs Bitcoin多少钱？

今天ETHBTC的交易价格为0.03086。日范围为0.03040 - 0.03096，年边界为0.02842 - 0.06240，交易量达到1124。参见Ethereum vs Bitcoin的实时图表。

最低的ETHBTC价格是多少？

过去一年的最低ETHBTC价格是0.02842。在0.02842 - 0.06240范围内，将该水平与0.03086和0.03071进行比较，以评估下行风险。观看ETHBTC在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Ethereum vs Bitcoin投资安全吗？

投资ETHBTC的安全性取决于其波动性。它在0.03040 - 0.03096和0.02842 - 0.06240范围内移动，-50.15%显示绩效，1124反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Ethereum vs Bitcoin更新。

ETHBTC有史以来的最高价是多少？

ETHBTC在0.02842 - 0.06240内达到0.06240的峰值。投资者经常将其与0.03086和0.92%进行比较，以评估阻力。实时查看ETHBTC价格图表，了解每日变化。

如何投资Ethereum vs Bitcoin？

要投资ETHBTC，请在下单前查看当前的0.03086，查看-0.06%和-39.73%，并查看0.03086和0.03116。查看实时图表上的Ethereum vs Bitcoin价格。

如何交易ETHBTC？

交易ETHBTC需要监控0.03040 - 0.03096。交易通常围绕0.03086和0.03116进行，而1124和-50.15%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪ETHBTC走势。

日范围
0.03040 0.03096
年范围
0.02842 0.06240
前一天收盘价
0.03071
开盘价
0.03058
卖价
0.03086
买价
0.03116
最低价
0.03040
最高价
0.03096
交易量
1.124 K
日变化
0.49%
月变化
-0.06%
6个月变化
-39.73%
年变化
-50.15%
13 八月, 星期四
01:00
CNY
PBC新增贷款
实际值
预测值
¥​0.591 万亿
前值
¥​1.610 万亿
03:00
NZD
RBNZ 2年通胀预期
实际值
预测值
前值
2.53%
06:00
SEK
CPI 月率m/m
实际值
-0.3%
预测值
0.9%
前值
0.4%
06:00
SEK
CPI 年率y/y
实际值
0.2%
预测值
0.4%
前值
0.7%
06:00
GBP
工业生产指数月率m/m
实际值
-0.2%
预测值
-1.7%
前值
-0.7%
06:00
GBP
制造业生产指数月率 m/m
实际值
-0.5%
预测值
-0.2%
前值
-0.2%
06:00
GBP
贸易帐
实际值
£​-23.007 B
预测值
£​-28.734 B
前值
£​-21.083 B
06:00
GBP
贸易差额 Non-EU
实际值
£​-10.448 B
预测值
£​-8.781 B
前值
£​-9.583 B
06:00
GBP
商业投资季率 q/q
实际值
1.7%
预测值
2.6%
前值
0.9%
06:00
GBP
国内生产总值季率 q/q
实际值
0.4%
预测值
0.3%
前值
0.6%
06:00
GBP
国内生产总值年率 y/y
实际值
1.2%
预测值
1.1%
前值
0.9%
06:00
GBP
GDP 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
0.0%
前值
0.0%
06:00
GBP
GDP 3m/3m
实际值
0.4%
预测值
前值
0.6%
07:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
预测值
3.5%
前值
3.5%
07:00
EUR
HICP年率y/y
实际值
预测值
3.8%
前值
3.8%
09:00
EUR
工业生产指数月率m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
-0.2%
12:00
BRL
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
1.0%
前值
0.1%
12:00
BRL
零售销售额年率 y/y
实际值
预测值
1.7%
前值
0.4%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%
22:30
NZD
BusinessNZ 制造业指数
实际值
预测值
56.5
前值
59.7