ETHBTC: Ethereum vs Bitcoin
今日ETHBTC价格已更改0.49%。当日，以低点0.03040 BTC和高点0.03096 BTC进行交易。
关注以太币vs比特币动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Ethereum（以太币）价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ETHBTC的市值是多少？
ETHBTC市值按0.03086乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.92%、-50.15%和1124来评估趋势。使用实时图表跟踪ETHBTC表现。
今天Ethereum vs Bitcoin多少钱？
今天ETHBTC的交易价格为0.03086。日范围为0.03040 - 0.03096，年边界为0.02842 - 0.06240，交易量达到1124。参见Ethereum vs Bitcoin的实时图表。
最低的ETHBTC价格是多少？
过去一年的最低ETHBTC价格是0.02842。在0.02842 - 0.06240范围内，将该水平与0.03086和0.03071进行比较，以评估下行风险。观看ETHBTC在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
Ethereum vs Bitcoin投资安全吗？
投资ETHBTC的安全性取决于其波动性。它在0.03040 - 0.03096和0.02842 - 0.06240范围内移动，-50.15%显示绩效，1124反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Ethereum vs Bitcoin更新。
ETHBTC有史以来的最高价是多少？
ETHBTC在0.02842 - 0.06240内达到0.06240的峰值。投资者经常将其与0.03086和0.92%进行比较，以评估阻力。实时查看ETHBTC价格图表，了解每日变化。
如何投资Ethereum vs Bitcoin？
要投资ETHBTC，请在下单前查看当前的0.03086，查看-0.06%和-39.73%，并查看0.03086和0.03116。查看实时图表上的Ethereum vs Bitcoin价格。
如何交易ETHBTC？
交易ETHBTC需要监控0.03040 - 0.03096。交易通常围绕0.03086和0.03116进行，而1124和-50.15%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪ETHBTC走势。
- 前一天收盘价
- 0.03071
- 开盘价
- 0.03058
- 卖价
- 0.03086
- 买价
- 0.03116
- 最低价
- 0.03040
- 最高价
- 0.03096
- 交易量
- 1.124 K
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -39.73%
- 年变化
- -50.15%
- 实际值
-
- 预测值
- ¥0.591 万亿
- 前值
- ¥1.610 万亿
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 2.53%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- 0.9%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.4%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
- -0.2%
- 预测值
- -1.7%
- 前值
- -0.7%
- 实际值
- -0.5%
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.2%
- 实际值
- £-23.007 B
- 预测值
- £-28.734 B
- 前值
- £-21.083 B
- 实际值
- £-10.448 B
- 预测值
- £-8.781 B
- 前值
- £-9.583 B
- 实际值
- 1.7%
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- 0.9%
- 实际值
- 0.4%
- 预测值
- 0.3%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
- 1.2%
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- 0.9%
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- 0.3%
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- 0.0%
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- 0.4%
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- 0.6%
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- 1.801 M
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- 5.058%
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- 预测值
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