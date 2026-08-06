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ETHBTC: Ethereum vs Bitcoin

0.03086 BTC 0.00015 (0.49%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Ethereum Валюта прибыли: Bitcoin

Стоимость ETHBTC за сегодня изменилась на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.03040 BTC, а максимальная — 0.03096 BTC.

Следите за динамикой цен на Эфириум (Ethereum) против Биткоина. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Эфириум (Ethereum) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация ETHBTC?

Рыночная капитализация ETHBTC рассчитывается как 0.03086, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.92%, -50.15% и 1124 для оценки трендов. Отслеживайте динамику ETHBTC на графике в реальном времени.

Сколько стоит Ethereum vs Bitcoin сегодня?

Сегодня ETHBTC торгуется по 0.03086. Дневной диапазон составляет 0.03040 - 0.03096, годовой диапазон - 0.02842 - 0.06240, объем торговли достиг 1124. Откройте график в реальном времени для Ethereum vs Bitcoin.

Каким было минимальное значение ETHBTC?

Самая низкая цена ETHBTC за последний год - 0.02842. Этот уровень в пределах 0.02842 - 0.06240 сравнивается с 0.03086 и 0.03071 для оценки риска снижения. Все детали изменения ETHBTC можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Ethereum vs Bitcoin?

Безопасность инвестиций в ETHBTC зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.03040 - 0.03096 и 0.02842 - 0.06240, при этом -50.15% показывает динамику, а 1124 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Ethereum vs Bitcoin на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение ETHBTC за всю историю?

ETHBTC достиг пика 0.06240 в пределах 0.02842 - 0.06240. Инвесторы часто сравнивают его с 0.03086 и 0.92% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены ETHBTC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Ethereum vs Bitcoin?

Чтобы инвестировать в ETHBTC, проверьте текущие значения 0.03086, -0.06% и -39.73%, а также 0.03086 и 0.03116 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Ethereum vs Bitcoin на графике в реальном времени.

Как торговать ETHBTC?

Для торговли ETHBTC отслеживайте 0.03040 - 0.03096. Сделки обычно заключаются около 0.03086 и 0.03116, в то время как 1124 и -50.15% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения ETHBTC на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.03040 0.03096
Годовой диапазон
0.02842 0.06240
Предыдущее закрытие
0.03071
Open
0.03058
Bid
0.03086
Ask
0.03116
Low
0.03040
High
0.03096
Объем
1.124 K
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
-39.73%
Годовое изменение
-50.15%
11 августа, вторник
01:00
CNY
Объем выданных займов от Народного банка Китая
Акт.
Прог.
¥​0.591 трлн.
Пред.
¥​1.610 трлн.
04:30
AUD
Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике
Акт.
Прог.
Пред.
04:30
AUD
Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
04:30
AUD
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.35%
12:00
BRL
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
Прог.
4.89%
Пред.
4.64%
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%
23:50
JPY
Денежная масса L от Банка Японии г/г
Акт.
Прог.
5.1%
Пред.
4.5%