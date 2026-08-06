Сколько стоит Ethereum vs Bitcoin сегодня?

Сегодня ETHBTC торгуется по 0.03086. Дневной диапазон составляет 0.03040 - 0.03096, годовой диапазон - 0.02842 - 0.06240, объем торговли достиг 1124. Откройте график в реальном времени для Ethereum vs Bitcoin.