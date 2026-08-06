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ETHBTC: Ethereum vs Bitcoin
Стоимость ETHBTC за сегодня изменилась на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.03040 BTC, а максимальная — 0.03096 BTC.
Следите за динамикой цен на Эфириум (Ethereum) против Биткоина. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Эфириум (Ethereum) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация ETHBTC?
Рыночная капитализация ETHBTC рассчитывается как 0.03086, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.92%, -50.15% и 1124 для оценки трендов. Отслеживайте динамику ETHBTC на графике в реальном времени.
Сколько стоит Ethereum vs Bitcoin сегодня?
Сегодня ETHBTC торгуется по 0.03086. Дневной диапазон составляет 0.03040 - 0.03096, годовой диапазон - 0.02842 - 0.06240, объем торговли достиг 1124. Откройте график в реальном времени для Ethereum vs Bitcoin.
Каким было минимальное значение ETHBTC?
Самая низкая цена ETHBTC за последний год - 0.02842. Этот уровень в пределах 0.02842 - 0.06240 сравнивается с 0.03086 и 0.03071 для оценки риска снижения. Все детали изменения ETHBTC можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Ethereum vs Bitcoin?
Безопасность инвестиций в ETHBTC зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.03040 - 0.03096 и 0.02842 - 0.06240, при этом -50.15% показывает динамику, а 1124 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Ethereum vs Bitcoin на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение ETHBTC за всю историю?
ETHBTC достиг пика 0.06240 в пределах 0.02842 - 0.06240. Инвесторы часто сравнивают его с 0.03086 и 0.92% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены ETHBTC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Ethereum vs Bitcoin?
Чтобы инвестировать в ETHBTC, проверьте текущие значения 0.03086, -0.06% и -39.73%, а также 0.03086 и 0.03116 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Ethereum vs Bitcoin на графике в реальном времени.
Как торговать ETHBTC?
Для торговли ETHBTC отслеживайте 0.03040 - 0.03096. Сделки обычно заключаются около 0.03086 и 0.03116, в то время как 1124 и -50.15% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения ETHBTC на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.03071
- Open
- 0.03058
- Bid
- 0.03086
- Ask
- 0.03116
- Low
- 0.03040
- High
- 0.03096
- Объем
- 1.124 K
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- -39.73%
- Годовое изменение
- -50.15%
- Акт.
-
- Прог.
- ¥0.591 трлн.
- Пред.
- ¥1.610 трлн.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.89%
- Пред.
- 4.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%
- Акт.
-
- Прог.
- 5.1%
- Пред.
- 4.5%