AURORA ZONES — 自适应支撑与阻力区间



会随波动率调整的区间，而不是处处等宽的线条



✔ 区间宽度由 ATR 推导，而非固定点数

✔ 重叠的区间自动合并

✔ 只绘制最近的区间——图表不会杂乱

✔ 更高周期（H4、D1）的区间直接显示在您的工作图表上

✔ 四级评定：未测试、已测试、强劲、已跌破

✔ 可选的接近提醒

✔ 纯分析工具——不提供交易信号



Aurora Zones 找出价格中的显著摆动点，将彼此靠近的点归并成区间，并根据价格实际尊重该区间的次数为其评级。结果是一张干净的图表，只有少数几条有意义的价带，而不是一梯子的线。

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有哪些不同的做法

多数区间类指标都栽在同样的三个问题上。Aurora Zones 正是从这三点入手：

• 区间宽度来自 ATR 平静的一周与剧烈波动的一周，同一个区间的合理宽度并不相同。固定点数 在两种情况下都是错的——要么太窄，要么太粗。Aurora Zones 从当前波动 幅度推导宽度，因而能自行适应。

• 重叠区间会被合并 否则每一个小摆动都会生成自己的区间，最后形成一梯子几乎相同的线， 什么也说明不了。Aurora Zones 把该归为一体的合并起来，并保留其中较强 区间的评级。

• 只绘制最近的区间 一张有三十个区间的图表看着唬人，却帮不上任何人。默认只显示价格上方 与下方各三个最近的区间。距离百分之二十开外的东西，与眼前这个决定 毫无关系。

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一张图上的多个周期

H1 上的交易依然会尊重 H4 与 D1 的价位。因此 Aurora Zones 可以把两个更高周期的区间直接画到您的工作图表上。合并时由更高周期取得标签：同时存在于D1 与 H1 的区间会标示为 D1 区间——也就是它本来的身份：更重的价位。

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评级方式

每个区间都带有标签，标明状态、价格、来源周期与触及次数：

Strong Resistance 4130.55 [H4, 5x]

• 未测试 —— 自形成以来价格未再回访

• 已测试 —— 被触及两到三次并守住

• 强劲 —— 守住四次或以上（标签显示为金色）

• 已跌破 —— 价格已收盘穿越

已跌破的区间可以继续显示，因为被跌破的阻力常常转为支撑。若您偏好更干净的图表，一个开关即可将其隐藏。

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接近提醒

Aurora Zones 可以在价格接近某个已绘制且未被跌破的区间时通知您——可选终端弹窗或推送到手机。距离同样以 ATR 衡量，因而会随市况调整。每根K线最多一次提醒，避免变成噪音。

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这个工具是什么——以及不是什么

Aurora Zones 是一个分析工具。它告诉您供需在过去曾在哪些位置发挥作用，以及这些位置迄今为止有多可靠。

它不给出买卖信号，不进行交易，也不预测价格走势。如果您寻找的是一个替您做决定的指标，那么这不是它——我们宁愿事先说明，也不愿事后解释。

它的价值在别处：它能阻止您在一个被反复确认的区间正前方买入，并告诉您距离下一个真正重要的价位还剩多少空间。对于仓位大小与目标设定而言，这项信息往往比入场信号本身更重要。

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参数设置

默认参数针对 H1 上的黄金调校，无需修改即可运行。最重要的两个调节项：

• PivotStrength（默认 3）——摆动需要多显著。数值越小区间越多，越大则 只保留最突出的。

• ZoneWidthATR（默认 0.35）——价带的宽度。

若希望区间更少但更有分量，可再将 MinTouches 提高到 2。所有颜色均可自由设置。

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运行要求

• 平台：MetaTrader 4

• 交易品种：不限。默认值针对黄金调校，但通过 PivotStrength 与 ZoneWidthATR 可快速适配

• 时间周期：不限，在 H1 上开发并测试• 无需 set 文件

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风险提示

本指标是分析工具，并非投资建议。金融工具交易存在重大风险。过往价格表现无法说明未来。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。

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AURORA 产品系列

本产品属于一个相互配合的系列：

• AURORA SENTINEL PRO 纯自动化：H1 上的黄金趋势跟踪、D1 过滤器、基于规则的金字塔加仓。 适合只想要引擎本身的交易者。

• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION 相同的引擎，外加图表上的手动交易管理面板。让自动化运行，同时 仍能随时介入。

• AURORA AUTO FIBONACCI 自动绘制最近摆动的斐波那契回撤并突出黄金口袋，为回调提供参照。

所有产品均可在我的卖家主页中找到。