CounterTrend Hybrid EA
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
🔥 为什么选择 CounterTrend Hybrid EA？
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🤖 双引擎架构： 无缝切换或协同运行高效率的 震荡网格 (Sideway Grid) 与高精度的 趋势回调 (Trend Pullback) 系统。无论市场行情如何变化，EA 都能从容应对。
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📊 智能网格与回撤修复（震荡模式）： 结合 RSI 和布林带（Bollinger Bands）确认机制，利用精确的步长距离高效恢复浮亏订单，绝不盲目爆仓。
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🎯 精准趋势入场（趋势模式）： 告别盲目追涨杀跌。EA 会等待与 ADX 和 EMA 指标相契合的战略性回调点（Pullback），以捕捉高胜率的趋势延续行情。
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🛡️ 内置背离过滤： 在较深的网格层级中集成 RSI 背离检测功能，尽早捕捉市场反转时机。
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🔒 机构级风险管理： 配备完善的账户总止损机制（Total Account Cutloss），在极端市场波动中为您提供绝对的安全保障。
📈 推荐设置与参数
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交易平台： MetaTrader 5 (MT5)
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交易品种： XAUUSD (黄金) / 主要外汇货币对
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时间周期： H1
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最低入金： $1,000 美元（或根据标准/微型账户比例调整）
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初始手数： 0.01 手（可根据您的风险偏好自行调整）
⚠️ 免责声明：过往业绩不代表未来结果。在将资金投入真实账户之前，请务必进行回测并在模拟账户（Demo）上运行测试。