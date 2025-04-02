Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms Full

面向 MetaTrader 5 的专业突破交易与统计研究平台

PRB Prime Range Breakout Professional

PRB 将自动突破交易、先进风险管理和统计分析整合在一个专业交易平台中。

系统旨在保持稳定的交易方法，同时帮助交易者评估历史表现，并根据客观数据做出更合理的仓位决策。

PRB 并不会不断修改交易策略，而是分析不同交易形态在更大、更具代表性的数据样本中的表现。核心执行逻辑保持不变，交易者仅根据统计证据调整仓位规模。

专业交易引擎

PRB 可自动：

识别 Prime Range

发现经过确认的突破机会

根据最终止损距离计算交易手数

管理止损和止盈

支持保本和移动止损

应用账户保护规则

遵守经纪商的手数、保证金和执行限制

系统在保持交易逻辑稳定的同时，为用户提供灵活的风险控制。

Setup Matrix

Setup Matrix 是 PRB 的核心功能之一。

每笔已完成交易都会根据交易形态进行分类，并纳入统计分析。

每个交易形态会根据以下指标进行评估：

交易数量

胜率

盈亏比指标 Profit Factor

净利润

平均 R 值

统计可信度

PRB 根据结果将交易形态分类为：

TOP

BOTTOM

LOW DATA

RARE

DEFAULT

Setup Matrix 随后可根据现有统计证据建议仓位乘数。

所有建议均不会自动执行。用户必须自行审核并确认任何乘数调整。

数据的重要性

统计建议的可靠性取决于数据的质量和规模。

基于少量交易得出的高胜率不一定具有可靠意义。更大且更具代表性的样本通常能够提供更稳健的判断基础。

随着有效数据不断增加，Setup Matrix 的建议会变得更加可靠。

PRB 不会修改交易策略本身，而是评估现有策略在不同市场环境和不同交易形态中的表现。

交易逻辑保持稳定。

统计可信度不断提高。

风险调整由交易者决定。

数据导入、组合和管理

PRB 允许用户建立并维护自己的研究数据库。

平台支持：

回测 CSV 文件

实盘账户 CSV 文件

单独选择数据文件

组合多个数据集

当前账户统计

用户可以：

导入兼容的 CSV 文件

选择单个文件

合并多个数据集

比较不同交易周期

查看交易形态表现

直接从 EA 中删除过期文件

建议仅组合兼容且可信的数据。不同品种、策略版本、经纪商条件或参数设置的数据混合后，可能降低统计分析的可靠性。

基于证据的仓位管理

PRB 的乘数只影响仓位规模。

它们不会改变：

入场逻辑

止损逻辑

突破确认

交易方向

保本规则

目标计算

策略结构

这使交易者能够在不改变核心策略的情况下调整风险敞口。

高级风险管理

PRB 提供多层独立保护：

风险百分比

最大手数

保证金上限

每日回撤保护

总回撤保护

盈利目标

保本管理

移动止损

交易时段控制

新闻过滤

最大持仓数量

经纪商手数限制

最终交易手数仅在最终止损位置确定后计算。

重要时区设置

使用 PRB 前，请务必在 EA 设置中直接配置正确的经纪商时区。

以下功能依赖正确的服务器时间：

Prime Range 构建

交易时段

每日交易窗口

每日回撤重置

每日盈利统计

回测一致性

统计分类

错误的时区可能导致区间构建错误、错过交易信号、在错误时段交易或产生不准确的统计数据。

建议使用流程