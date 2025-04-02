Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms Full

PRB Prime Range Breakout Professional

面向 MetaTrader 5 的专业突破交易与统计研究平台

PRB 将自动突破交易、先进风险管理和统计分析整合在一个专业交易平台中。

系统旨在保持稳定的交易方法，同时帮助交易者评估历史表现，并根据客观数据做出更合理的仓位决策。

PRB 并不会不断修改交易策略，而是分析不同交易形态在更大、更具代表性的数据样本中的表现。核心执行逻辑保持不变，交易者仅根据统计证据调整仓位规模。

专业交易引擎

PRB 可自动：

  • 识别 Prime Range
  • 发现经过确认的突破机会
  • 根据最终止损距离计算交易手数
  • 管理止损和止盈
  • 支持保本和移动止损
  • 应用账户保护规则
  • 遵守经纪商的手数、保证金和执行限制

系统在保持交易逻辑稳定的同时，为用户提供灵活的风险控制。

Setup Matrix

Setup Matrix 是 PRB 的核心功能之一。

每笔已完成交易都会根据交易形态进行分类，并纳入统计分析。

每个交易形态会根据以下指标进行评估：

  • 交易数量
  • 胜率
  • 盈亏比指标 Profit Factor
  • 净利润
  • 平均 R 值
  • 统计可信度

PRB 根据结果将交易形态分类为：

  • TOP
  • BOTTOM
  • LOW DATA
  • RARE
  • DEFAULT

Setup Matrix 随后可根据现有统计证据建议仓位乘数。

所有建议均不会自动执行。用户必须自行审核并确认任何乘数调整。

数据的重要性

统计建议的可靠性取决于数据的质量和规模。

基于少量交易得出的高胜率不一定具有可靠意义。更大且更具代表性的样本通常能够提供更稳健的判断基础。

随着有效数据不断增加，Setup Matrix 的建议会变得更加可靠。

PRB 不会修改交易策略本身，而是评估现有策略在不同市场环境和不同交易形态中的表现。

交易逻辑保持稳定。
统计可信度不断提高。
风险调整由交易者决定。

数据导入、组合和管理

PRB 允许用户建立并维护自己的研究数据库。

平台支持：

  • 回测 CSV 文件
  • 实盘账户 CSV 文件
  • 单独选择数据文件
  • 组合多个数据集
  • 当前账户统计

用户可以：

  • 导入兼容的 CSV 文件
  • 选择单个文件
  • 合并多个数据集
  • 比较不同交易周期
  • 查看交易形态表现
  • 直接从 EA 中删除过期文件

建议仅组合兼容且可信的数据。不同品种、策略版本、经纪商条件或参数设置的数据混合后，可能降低统计分析的可靠性。

基于证据的仓位管理

PRB 的乘数只影响仓位规模。

它们不会改变：

  • 入场逻辑
  • 止损逻辑
  • 突破确认
  • 交易方向
  • 保本规则
  • 目标计算
  • 策略结构

这使交易者能够在不改变核心策略的情况下调整风险敞口。

高级风险管理

PRB 提供多层独立保护：

  • 风险百分比
  • 最大手数
  • 保证金上限
  • 每日回撤保护
  • 总回撤保护
  • 盈利目标
  • 保本管理
  • 移动止损
  • 交易时段控制
  • 新闻过滤
  • 最大持仓数量
  • 经纪商手数限制

最终交易手数仅在最终止损位置确定后计算。

重要时区设置

使用 PRB 前，请务必在 EA 设置中直接配置正确的经纪商时区。

以下功能依赖正确的服务器时间：

  • Prime Range 构建
  • 交易时段
  • 每日交易窗口
  • 每日回撤重置
  • 每日盈利统计
  • 回测一致性
  • 统计分类

错误的时区可能导致区间构建错误、错过交易信号、在错误时段交易或产生不准确的统计数据。

建议使用流程

  1. 在 EA 中设置正确的经纪商时区。
  2. 对计划交易的品种进行回测。
  3. 建立初始统计数据集。
  4. 查看 Setup Matrix。
  5. 检查每条建议背后的交易数量。
  6. 当状态为 LOW DATA 时，不建议调整乘数。
  7. 导入更多兼容的回测或实盘数据。
  8. 删除过期或无关的数据文件。
  9. 仅组合可信且兼容的数据。
  10. 手动审核并批准乘数变化。

推荐产品
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
专家
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
专家
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
NexusAlpha
Amitbhai Kanjibhai Vaghani
专家
NexusAlpha is a highly optimized, fully automated Expert Advisor built for MetaTrader 5. Designed for precision and capital protection, it utilizes a rigorous algorithmic approach to identify high-probability setups. By combining a high historical win rate with advanced trade management techniques, NexusAlpha aims to deliver consistent growth while keeping risk strictly contained. Whether you are seeking steady account growth or a reliable tool to pass proprietary trading firm evaluations, Nexu
SMC Automato MT5
Jean Charles Vilhena Maia
专家
SMC AUTOMATO (MT5) – Sweep • CHOCH • Retest (M15/M5) SMC AUTOMATO 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisor），基于市场结构（SMC）逻辑，通过 Sweep（流动性扫荡） 、 Change of Character (CHOCH，结构转变) 以及 Retest（回测确认） 进行确认流程，使用 M15（结构） 与 M5（入场/管理） 时间周期。 该EA旨在以 客观和标准化方式 执行交易，结合市场过滤机制与仓位管理功能， 不承诺任何收益结果 ，并遵循MT5的执行规则。 EA工作原理（逻辑概述） 交易时段过滤 ：仅在设定的时间窗口内交易（亚洲 / 伦敦 / 纽约）。 M15结构方向判断（Bias） ：根据最近的摆动结构确定优先方向。 Sweep ：识别关键摆动位被突破后重新收回的流动性扫荡行为。 M5级别CHOCH确认 ：确认结构发生转变（朝交易方向突破摆动）。 Retest回测确认 ：价格回到设定区域并确认。 入场 ：自动设置止损（SL）和止盈（TP），基于结构 + 最低RR比率计算
XAU Golden Sovereign
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD Golden Sovereign AIThe Ultimate Smart Dynamic Grid Matrix - Volatility-Adjusted Trading Engine XAUUSD Golden Sovereign AI  is a luxurious, high-performance algorithmic trading system designed exclusively to extract maximum profits from Gold (XAUUSD). By combining a Volatility-Adjusted Grid System with pristine AI-based entry filters (Bollinger Bands + RSI), this EA ensures entries only occur at extreme turning points. If the market moves against the initial entry, the EA dynamically expa
LLM Council Expert Trader
Cedric Olivier Kusiele Some
专家
LLM Council Expert Trader – Multi-Agent AI Expert Advisor for MT5 LLM Council Expert Trader is an Expert Advisor that uses Large Language Models to analyze market structure and manage trades based on Smart Money Concepts (SMC) and Inner Circle Trader (ICT) methodology. Rather than relying on static indicator signals alone, the EA sends market context to AI models for structured reasoning before any trade is placed. LIVE TRADING PERFORMANCE SHOWROOM OF THIS EXPERT ADVISOR AVAILABLE AT Join the c
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
专家
BlackCAT FX is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCat FX is specifically designed to run on the EURUSD and GBPUSD pairs as we know that’s are low spread pairs, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: EURUSD, GBPUSD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
TrendPilot MT5 EA
Allan Mabele
专家
TrendPilot MT5 – H1/M15 Alignment Scalping Engine TrendPilot MT5 is a trend-following scalping Expert Advisor built around one simple principle: Trade only when the higher timeframe trend and lower timeframe momentum agree. The EA continuously analyzes the H1 market direction and waits for confirmation from the M15 timeframe before entering the market. If both timeframes are aligned, TrendPilot executes trades in the direction of the trend. If alignment is lost, the EA stays flat and patiently
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Ashura Multi Core Mech
Napat Puangjunkum
专家
ASHURA MULTI-CORE MECH  8-Core Breakout Matrix & Institutional Safety Ashura Multi-Core Mech  is an institutional-grade, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor. Themed after the multi-armed warrior deity Ashura in a high-tech Mecha form, this EA represents a true Portfolio-in-a-Box.  Instead of relying on a single fragile strategy, Ashura runs an "8-Core Breakout Matrix" on a SINGLE chart. It simultaneously monitors the H1, H4, H8, and D1 timeframes, waiting for institutional price-action br
King Santosa Robot Trading MT5
Edwin Santosa
专家
ROBOT TRADING KING SANTOSA XAUUSD Trade Smarter. Trade Faster. Trade with Confidence. Robot Trading King Santosa is a premium Expert Advisor (EA) engineered exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Designed for traders who value consistency, automation, and disciplined risk management, this EA executes trades with precision while adapting to changing market conditions. Forget about spending hours in front of the charts. Once installed, the robot works automatically, allowing you to focus on gro
Trading Tiger
Pran Gobinda Basak
专家
Trading Tiger Expert Advisor for MT5 將作為趨勢入場交易 使用此 Expert Advisor，您的資金將永遠安全 你不能從 100 美元開始       4. 如果您以 10 個貨幣對運行，並且您在 0.01 手交易時的浮動利潤超過 9 美元，那麼它將關閉所有頭寸            你也可以修改它 不要在黃金或任何其他加密貨幣中使用此 EA 您可以在 GBPUSD、EURUSD、USDCHF、EURJPY 中使用此類貨幣對 我建議您在 5 分鐘的時間內使用它        7. 全自動入場、出場、止損功能，允許手動修改，更重要的是它會跟踪您的利潤。            如果您在我們會議的 3 小時之前獲得了豐厚的利潤，那麼您可以停止此機器人以節省豐厚的利潤。                    #TradingTiger            #Trading_Tiger             #PranGobinda             #倒賣          #交易機器人
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
专家
USD Killer Gemini EA 是为那些希望通过强大且高度自动化的策略安全性来最大化运营的交易者提供的解决方案。这款下一代 EA 由 Felipe FX 开发，结合​​了尖端技术和先进指标，可提供高效且有利可图的交易。 用于确认入场的高级指标，USD Killer 是利用 AI Gemini 的所有力量开发的，我们发现图表上每天出现的模式，从长远来看增强自信。 可配置的功能 Martingale：一种明智的方法，在亏损后增加后续每笔交易的手数，旨在确保长期积极且安全的交易。 回撤比例：根据回撤比例调整订单功能，有效控制风险，保障您的资金安全。 每日目标：设定每日交易目标和损失限额，以简化和有效的风险管理。当达到限制时，EA 会自动停止操作。 每日信号过滤器：使用基于前一天蜡烛收盘价的信号来确定新订单的条目，从而提高交易准确性。 手数：严格检查确保交易量始终在经纪商允许的范围内，避免订单被拒绝。 优点 完全自动化：让 EA 执行所有分析和操作，而您则专注于其他活动。非常适合寻求完全自动化而又不影响安全性和性能的交易者。 风险管理：通过实施 Martingale
TrendFollowMT
King Lok Leung
专家
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
专家
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
Volatix Loop Breakout Pro EA
Roy Santoso
专家
VOLATIX LOOP BREAKOUT PRO MT5 The Ultimate Automated Breakout System with Advanced Capital Protection. Tired of unpredictable market swings blowing up your account? Meet Volatix Loop Breakout Pro —an institutional-grade Expert Advisor (EA) engineered to exploit explosive market momentum while strictly keeping your capital safe. Built on a sophisticated dual-pending order architecture and filtered by true market volatility, this EA turns high-impact price movements into consistent profit loop
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
专家
Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and discipline. The system was trained on l
Unity Alpha Gold MT5
Liew Eu Joon
专家
Unity Alpha Gold: The Pinnacle of XAUUSD Automation Hello, traders! I am Unity Alpha Gold , the elite standard of the algorithmic trading world and the most sophisticated Expert Advisor to ever hit the MQL5 marketplace. Built on a foundation of absolute precision and institutional-grade logic, I have solidified my position as the undisputed authority in XAUUSD trading. My specialty? GOLD. My mission? To deliver high-conviction, intelligent trading results with surgical accuracy—time and time aga
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
专家
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
Aurum Prime EA MT5
Riza Shazreen Bin Baharin
专家
AURUM PRIME – Intelligent XAUUSD Gold Expert Advisor for MetaTrader 5 Professional Gold Trading Automation. Built for Performance. Designed for Control. Aurum Prime is a premium MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) traders seeking intelligent automation, disciplined execution, and flexible risk management. Rather than relying on random trade entries, Aurum Prime follows a structured trading methodology with dynamic recovery logic, smart basket management, con
Sell Below Moving Average
Rodel Saludares
专家
Sell Below Moving Average V1 Overview Sell Below Moving Average V1 is an automated trading Expert Advisor designed for MetaTrader 5. The EA follows a simple but effective trend-following strategy based on the relationship between market price and a Moving Average indicator. The Expert Advisor automatically opens SELL positions when market conditions meet the predefined rules and manages trades using automatic Stop Loss, Take Profit, and dynamic profit-locking technology. This EA is designed for
Deli Bot PRO
Firat Budag
专家
1. ENGLISH (Primary Global Language) DeliBot Pro XAUUSD Master – The Ultimate Gold Algorithmic System Welcome to the next generation of Gold trading.   DeliBot Pro   is an institutional-grade, multi-timeframe algorithmic trading system designed specifically for   XAUUSD (Gold) . By merging high-frequency M1 momentum, M1 Reversal signals, and M15 Trend confirmation, DeliBot Pro captures precise gold market expansions while offering robust capital shields. Core Trading Philosophy Unlike typical gr
EA Gold Shopee
Patiwat Phinitsuwan
专家
Overview EAshopee   is a multi -str ategy breakout Expert Advisor for MT5, designed to trade around   Peak/Trough (swing) levels .   The EA identifies key market structure   zones , places pending orders with offset   distance , and manages open positions   using   built-in protection tools such as   Trailing Stop ,   Bre akeven , and   Partial Close on Reversal .   It also includes   risk controls   (Maximum   Drawdown and Daily Loss Limit ) plus   a   trading schedule filter   to control when
QuantFlux Gold Prop Firm Ready
Moacir Pedro May
专家
QuantFlux Gold - Prop Firm & FTMO Ready   is an elite, institutional-grade algorithmic trading system engineered exclusively for Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Designed from the ground up for professional traders and Prop Firm participants (such as FTMO, FundedNext, and The5ers), this EA combines high-frequency micro-structure order flow analysis with an unyielding risk-management core. While retail EAs chase reckless high-risk spikes that blow accounts,   QuantFlux v10.0   acts as an aggre
RangePulse ORB Index EA
German Pablo Gori
专家
RangePulse ORB Expert Advisor RangePulse ORB is a high-performance institutional EA designed to trade Open Range Breakouts on indices with precision and discipline. Its architecture integrates quantitative filters, advanced risk management, and an AI‑ready decision module to maximize entry quality under real market conditions. 1. Core Strategy (ORB) The system core relies on a methodical execution of breakouts: Range Calculation: Defines the day's initial range and executes the breakout with co
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
专家
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
NEXUS Flow X
Sumet Mooksombat
专家
NEXUS FLOW X — XAUUSD 黄金剥头皮 EA（MT5） NEXUS FLOW X 是一款专注于黄金（XAUUSD）的短线剥头皮 EA，旨在捕捉短周期的动量波动，采用清晰、规则化的交易逻辑。它将趋势过滤与动量触发相结合，并提供灵活的资金管理选项，便于交易者在策略测试器（Strategy Tester）中测试不同风险风格。 **推荐经纪商：**IC Markets — Raw Spread 核心交易逻辑（工作原理） NEXUS FLOW X 采用结构化、逐步决策流程： 1）趋势过滤（EMA） 使用长期 EMA 过滤趋势方向，使入场更贴近主趋势，从而降低低质量交易的概率。 2）动量触发（随机指标 Stochastic 金叉/死叉） EA 通过 Stochastic 在设定的超卖/超买区间附近的交叉条件捕捉动量变化，帮助识别趋势背景下的短线反转或延续机会。 3）多时间框架信号选项（Multi-Timeframe） 信号可从指定周期（例如 M4）计算，即使 EA 挂在不同周期图表上也不受影响。 这能在不同测试/运行环境下保持信号一致性与稳定性。 入场模式与 “Better Pri
Autobot Genesis EVO
Napat Puangjunkum
专家
Autobot Genesis EVO - The Ultimate AI-Driven Trading System Welcome to the future of automated trading. Autobot Genesis EVO- is a state-of-the-art Expert Advisor designed for serious traders who demand precision, protection, and consistent performance. Engineered with our proprietary "Gemma Strategy" and fortified by the "Aegis Shield", this system doesn't just trade—it adapts to the market in real-time.  Key Features & Capabilities  1. Aegis Shield (Ultimate Drawdown Protection) Stop worryi
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
专家
通过 Finvesting EA 释放您外汇投资的全部潜力，Finvesting EA 是您在货币交易领域值得信赖的盟友。 该专家顾问 (EA) 旨在增强您的外汇投资并帮助您自信地实现财务目标。 现场表演： Finvesting EA 拥有稳定交易的实时记录。 真实账户 现场表演 MT4： https://www.mql5.com/zh/signals/1715664 MT5： https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 发现 Finvesting EA 的潜力并加入成功的外汇投资者社区。 是时候利用 Finvesting EA 最大限度地发挥您的潜力并让您的投资蓬勃发展。 今天就迈出迈向更光明的财务未来的第一步。 主要特征： 先进的算法：Finvesting EA 由尖端算法提供支持，结合技术分析、市场情绪和历史数据来做出明智的投资决策。 它不断适应不断变化的市场条件，以优化您的交易结果。 24/5 自动交易：无需 24/7 盯着电脑屏幕。 Finvesting EA 代表您进行交易，全天候执行订单并管理您的投资，让您即使在睡觉时也能
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
专家
旨在主导黄金市场。 官方信息 卖家简介 官方频道 用户指南 特价促销： 首批购买者仅需 500 美元！每售出 10 份，价格上涨 100 美元。最终价格：2000 美元。名额有限：1000 个。 实时交易信号  Roboforex   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 描述 Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。 AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回
作者的更多信息
Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms
Mauro Mazzacco
专家
产品简介 Xauusd Breakout Light 是一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动交易专家（Expert Advisor），专注于黄金（XAUUSD）突破策略。它能够自动完成开仓、平仓、风险控制、保本（Break-even）、移动止损（Trailing Stop）以及账户保护。 Light 版本 保留了完整的交易引擎，非常适合希望使用简单、稳定且无需复杂配置的自动交易系统的用户。 重要设置 为了确保 EA 正常运行， 必须在 EA 参数中正确设置时区（Timezone） 。 本策略依赖于交易时段、区间计算和每日交易窗口。如果时区设置错误，EA 可能会： 在错误的时间计算交易区间； 错过有效交易信号； 在错误的交易时段开仓。 建议首次使用前： 确认经纪商服务器时间； 在 EA 参数中设置正确的时区； 使用策略测试器（Strategy Tester）进行回测； 实盘交易时保持与回测相同的时区设置。 Light 版本包含功能 全自动 XAUUSD 交易 自动开仓和平仓 基于风险百分比的仓位管理 自动止损管理 自动保本功能 移动止损（Trailing Stop） 交易时段
FREE
XAU Prime Range Breakout MT5
Mauro Mazzacco
专家
Advanced breakout trading EA for MetaTrader 5 with dynamic margin-based sizing, professional risk management, integrated dashboard, runtime controls, historical visualization, and institutional-style trade management. Designed especially for: XAUUSD (Gold) Indices Forex Prop Firm trading MAIN FEATURES Smart Breakout Box System Automatically detects trading ranges and executes breakout trades using configurable session logic. Features: historical box visualization breakout levels pullback confirm
FREE
Xau Prime Range Breakout Prop Ready
Mauro Mazzacco
专家
筛选:
无评论
回复评论