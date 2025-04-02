Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms Full
- 专家
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- 版本: 2.98
- 更新: 5 八月 2026
- 激活: 5
面向 MetaTrader 5 的专业突破交易与统计研究平台
PRB 将自动突破交易、先进风险管理和统计分析整合在一个专业交易平台中。
系统旨在保持稳定的交易方法，同时帮助交易者评估历史表现，并根据客观数据做出更合理的仓位决策。
PRB 并不会不断修改交易策略，而是分析不同交易形态在更大、更具代表性的数据样本中的表现。核心执行逻辑保持不变，交易者仅根据统计证据调整仓位规模。
专业交易引擎
PRB 可自动：
- 识别 Prime Range
- 发现经过确认的突破机会
- 根据最终止损距离计算交易手数
- 管理止损和止盈
- 支持保本和移动止损
- 应用账户保护规则
- 遵守经纪商的手数、保证金和执行限制
系统在保持交易逻辑稳定的同时，为用户提供灵活的风险控制。
Setup Matrix
Setup Matrix 是 PRB 的核心功能之一。
每笔已完成交易都会根据交易形态进行分类，并纳入统计分析。
每个交易形态会根据以下指标进行评估：
- 交易数量
- 胜率
- 盈亏比指标 Profit Factor
- 净利润
- 平均 R 值
- 统计可信度
PRB 根据结果将交易形态分类为：
- TOP
- BOTTOM
- LOW DATA
- RARE
- DEFAULT
Setup Matrix 随后可根据现有统计证据建议仓位乘数。
所有建议均不会自动执行。用户必须自行审核并确认任何乘数调整。
数据的重要性
统计建议的可靠性取决于数据的质量和规模。
基于少量交易得出的高胜率不一定具有可靠意义。更大且更具代表性的样本通常能够提供更稳健的判断基础。
随着有效数据不断增加，Setup Matrix 的建议会变得更加可靠。
PRB 不会修改交易策略本身，而是评估现有策略在不同市场环境和不同交易形态中的表现。
交易逻辑保持稳定。
统计可信度不断提高。
风险调整由交易者决定。
数据导入、组合和管理
PRB 允许用户建立并维护自己的研究数据库。
平台支持：
- 回测 CSV 文件
- 实盘账户 CSV 文件
- 单独选择数据文件
- 组合多个数据集
- 当前账户统计
用户可以：
- 导入兼容的 CSV 文件
- 选择单个文件
- 合并多个数据集
- 比较不同交易周期
- 查看交易形态表现
- 直接从 EA 中删除过期文件
建议仅组合兼容且可信的数据。不同品种、策略版本、经纪商条件或参数设置的数据混合后，可能降低统计分析的可靠性。
基于证据的仓位管理
PRB 的乘数只影响仓位规模。
它们不会改变：
- 入场逻辑
- 止损逻辑
- 突破确认
- 交易方向
- 保本规则
- 目标计算
- 策略结构
这使交易者能够在不改变核心策略的情况下调整风险敞口。
高级风险管理
PRB 提供多层独立保护：
- 风险百分比
- 最大手数
- 保证金上限
- 每日回撤保护
- 总回撤保护
- 盈利目标
- 保本管理
- 移动止损
- 交易时段控制
- 新闻过滤
- 最大持仓数量
- 经纪商手数限制
最终交易手数仅在最终止损位置确定后计算。
重要时区设置
使用 PRB 前，请务必在 EA 设置中直接配置正确的经纪商时区。
以下功能依赖正确的服务器时间：
- Prime Range 构建
- 交易时段
- 每日交易窗口
- 每日回撤重置
- 每日盈利统计
- 回测一致性
- 统计分类
错误的时区可能导致区间构建错误、错过交易信号、在错误时段交易或产生不准确的统计数据。
建议使用流程
- 在 EA 中设置正确的经纪商时区。
- 对计划交易的品种进行回测。
- 建立初始统计数据集。
- 查看 Setup Matrix。
- 检查每条建议背后的交易数量。
- 当状态为 LOW DATA 时，不建议调整乘数。
- 导入更多兼容的回测或实盘数据。
- 删除过期或无关的数据文件。
- 仅组合可信且兼容的数据。
- 手动审核并批准乘数变化。