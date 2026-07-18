The Candle Timer MT5

用于蜡烛图和交易时段开始时间的倒计时器。图表上的一个小方框控制着与当前时刻相关的所有信息：当前蜡烛收盘剩余时间、其他时间周期的走势、哪些交易时段已开启以及当前K线的状态。





面板显示内容





面板中央是当前K线收盘的倒计时。倒计时下方是K线进度指示器，其颜色会随着K线接近收盘而变化：初始阶段为平静状态，最后几分钟为警告柱，最后几秒为关键柱。您还可以设置不同的通知类型。





接下来是您设置的其他时间周期的倒计时（默认为M1、M5、M15、H1、H4和D1）：当前周期会高亮显示，点击K线即可切换图表周期。下方是一个包含悉尼、东京、伦敦和纽约开盘指标的会话计时器，以及下一事件的倒计时，还有一个上下文蜡烛图面板：显示当前K线相对于平均ATR的范围、带有阈值警告的实时点差，以及方向箭头。该面板可以展开为功能齐全的监控面板，也可以折叠成包含单个时间周期和倒计时的紧凑型面板，或者直接附加到图表上当前K线的收盘价。该面板支持拖放操作，并且在切换时间周期时会记住其位置和所选视图。





设置





常规主​​题、面板大小、字体和字号、倒计时字体大小以及X/Y轴位置。





时间周期：面板的时间周期列表。





会话：显示会话以及悉尼/东京/伦敦/纽约窗口（服务器时间）。





蜡烛图上下文：显示上下文线、ATR周期和点差警告阈值。





警报：警报级别（秒），警报渠道（窗口、声音、音频文件、推送通知、闪光灯）。





状态阈值：“注意”和“紧急”（秒）。





倒计时颜色：可自定义三种状态的倒计时文本颜色（无 = 主题颜色）。