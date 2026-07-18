The Candle Timer MT5

Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара.

Что отображается на панели
В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения свечи к закрытию: спокойное начало, предупреждающий бар в последние минуты и критический бар в последние секунды. Вы также можете установить различные типы уведомлений.
Далее идут обратные отсчеты для других таймфреймов в вашем наборе (по умолчанию, M1, M5, M15, H1, H4 и D1): активный период выделен, и щелчок по бару переключает период графика. Ниже представлен таймер сессии с индикаторами открытия Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка и обратным отсчетом до следующего события, а также контекстная панель свечей: диапазон текущего бара относительно среднего ATR, спред в реальном времени с порогом превышения предупреждения и стрелкой направления. Панель можно развернуть в полнофункциональную панель мониторинга, свернуть в компактный чип с одним таймфреймом и обратным отсчетом или прикрепить непосредственно к цене закрытия текущего бара на графике. Панель можно перетаскивать, и ее положение и выбранный вид запоминаются при смене таймфреймов.

Настройки
Общая тема, размер панели, шрифт и размер шрифта, размер шрифта обратного отсчета и положение по осям X/Y.
Таймфреймы: Список таймфреймов для панели.
Сессии: Отображение сессий и окна Сидней/Токио/Лондон/Нью-Йорк (время сервера).
Контекст свечей: Отображает контекстную линию, период ATR и порог предупреждения о спреде.

Оповещения: Уровни оповещений в секундах, каналы (окно, звук, звуковой файл, push-уведомление, вспышка).

Пороговые значения статуса: «Внимание» и «Критический» в секундах.
Цвета обратного отсчета: Настраиваемые цвета текста обратного отсчета для трех состояний (Нет = цвет темы).

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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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The Candle Timer MT4
Nadia Tselkhert
Индикаторы
Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара. Что отображается на панели В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения
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Trade Copier Console MT4
Nadia Tselkhert
Утилиты
Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя. Инструкци
Trade Copier Console MT5
Nadia Tselkhert
Утилиты
Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя. Инструкци
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