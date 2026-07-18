The Candle Timer MT4

用于蜡烛图和交易时段开始时间的倒计时器。图表上的一个小方框控制着与当前时刻相关的所有信息：当前蜡烛收盘剩余时间、其他时间周期的走势、哪些交易时段已开启以及当前K线的状态。

面板显示内容

面板中央是当前K线收盘的倒计时。倒计时下方是K线进度指示器，其颜色会随着K线接近收盘而变化：初始阶段为平静状态，最后几分钟为警告柱，最后几秒为关键柱。您还可以设置不同的通知类型。

接下来是您设置的其他时间周期的倒计时（默认为M1、M5、M15、H1、H4和D1）：当前周期会高亮显示，点击K线即可切换图表周期。下方是一个包含悉尼、东京、伦敦和纽约开盘指标的会话计时器，以及下一事件的倒计时，还有一个上下文蜡烛图面板：显示当前K线相对于平均ATR的范围、带有阈值警告的实时点差，以及方向箭头。该面板可以展开为功能齐全的监控面板，也可以折叠成包含单个时间周期和倒计时的紧凑型面板，或者直接附加到图表上当前K线的收盘价。该面板支持拖放操作，并且在切换时间周期时会记住其位置和所选视图。

设置

常规主​​题、面板大小、字体和字号、倒计时字体大小以及X/Y轴位置。

时间周期：面板的时间周期列表。

会话：显示会话以及悉尼/东京/伦敦/纽约窗口（服务器时间）。

蜡烛图上下文：显示上下文线、ATR周期和点差警告阈值。

警报：警报级别（秒），警报渠道（窗口、声音、音频文件、推送通知、闪光灯）。

状态阈值：“注意”和“紧急”（秒）。

倒计时颜色：可自定义三种状态的倒计时文本颜色（无 = 主题颜色）。
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Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.75 (4)
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SKAN   This indicator helps you to scan all symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend with alerts. It works on five most effective indicators which are used by most of traders for trading: Moving Average Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD It calculates two bars for scanning. When box colour changes to coral or royal blue colour, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alert on screen. When it changes to royal blue, it
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Pin Bars
Yury Emeliyanov
4.83 (6)
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主要用途："Pin Bars"旨在自动检测金融市场图表上的pin bars。 针杆是具有特征主体和长尾的蜡烛，可以发出趋势反转或修正的信号。 它是如何工作的：指标分析图表上的每个蜡烛，确定蜡烛的身体，尾巴和鼻子的大小。 当检测到与预定义参数相对应的引脚柱时，指示器会根据引脚柱的方向（看涨或看跌）在图表上用向上或向下箭头标记它。 参数: TailToBodyRatio-定义尾部长度和针杆主体尺寸之间的最小比率。 NoseToTailRatio-设置"鼻子"和销杆尾部之间的最大允许比率。 ArrowSize-定义标记的pin条与图表上指向它的箭头之间的距离。 应用："Pin Bars"指标可用于识别潜在的趋势反转点，并产生进入市场或平仓的信号。 当正确使用并与其他技术指标和分析方法相结合时，该指标能够改善交易结果。 其他产品 :   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products 重要事项: 该指标不是一个现成的交易系统，应该与其他分析工具结合使用。 建议在真实账户上使用指标之前，先在历史数据上测试和优化指标的参数。
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Engulfing Detector
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指标
该智能交易系统不进行任何交易，但它会扫描您的市场观察中的整个交易品种，并在不同的时间范围内逐一扫描每个股票，最后它会向您显示哪个交易品种在哪个时间范围内具有强大的吞没蜡烛。 此外，您可以定义 MA 周期和 RSI 上限和下限，它会显示哪个时间范围内的交易品种将穿越调整后的移动平均线，以及哪个时间范围内的交易品种将穿越移动平均线的上限或下限。 相对强弱指数。 Gāi zhìnéng jiāoyì xìtǒng bù jìnxíng rènhé jiāoyì, dàn tā huì sǎomiáo nín de shìchǎng guānchá zhōng de zhěnggè jiāoyì pǐnzhǒng, bìng zài bùtóng de shíjiān fànwéi nèi zhúyī sǎomiáo měi gè gǔpiào, zuìhòu tā huì xiàng nín xiǎnshì nǎge jiāoyì pǐnzhǒng zài nǎge shíjiān fànwéi nèi jùyǒu qiángdà de tūnmò làzhú. Cǐwài, nín
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QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
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Umagads Candle Timer MT4
Rahman Supriyatman
指标
Umagads Candle Timer MT4：纪律交易者的专业精准计时工具 在快速波动的交易市场中，精确掌握蜡烛图的收盘时间是区分成功交易与错失机会的关键。 Umagads Candle Timer MT4 是一款专为追求卓越执行力的交易者设计的高效实用程序。无论您是进行 M1 的超短线头寸交易，还是在日线图上进行波段交易，此工具都能为您提供所需的实时数据。 核心功能详情： 智能时间显示： 系统会根据当前周期自动调整格式。在内盘交易（M1-M30）中显示“分:秒”，而在小时图或更高周期中提供更详细的时分秒显示。 视觉紧急系统： 当蜡烛图进入最后 10 秒倒计时，计时器颜色会变为橙色。这种视觉线索能帮助交易者在关键时刻保持高度集中。 动态位置调整： 计时器可以漂浮在价格线旁边，也可以固定在图表的四个角落。我们优化了 MT4 的坐标算法，确保即使在屏幕边缘，文字显示也清晰完整。 全面警报覆盖： 支持桌面弹窗、手机推送（iOS/Android）和电子邮件警报。您可以自定义提前预警时间，默认设置为收盘前 30 秒。
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Improved Fractals
Denis Glaz
4.5 (2)
指标
This is a modified Fractals indicator. It works similar the original Bill Williams' indicator, and is additionally enhanced with the possibility to change the top radius, in contrast to the standard radius of 2 bar. Simply put, the indicator checks the top and if it is the minimum/maximum in this radius, such a top is marked by an arrow. Advantages Adjustable radius. Use for drawing support and resistance levels. Use for drawing trend channels. Use within the classical Bill Williams' strategy or
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XOATRHIST
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4.83 (6)
指标
该指示器基于renko，但其周期等于ATR指示器的周期。 XOATRHIST版本指示器，在图表上显示波段。更加信息化。 关闭波段以外的柱形，会形成x或者o , 这时候报警指示灯会提示 参数： §ATRPeriod - 用于计算ATR的步骤周期。§ 注意：指示器以收盘价格运作，因此需要考虑形成的柱形。 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
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Time Session OpenHighLowClose
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4.67 (6)
指标
Time Session OPEN-HIGH-LOW-CLOSE This Indicator Will Draw Lines Of OHLC Levels Of Time Session Defined By User. It Will Plot Floating Lines On Current Day Chart. Time Session Can Of Current Day Or Previous Day. You Can Plot Multiple Session Lines By Giving Unique ID To Each Session. It Can Even Show Historical Levels Of Time Session Selected By User On Chart To Do Backdating Test. You Can Write Text To Describe The Lines.
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Upper and Lower Trendline
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5 (2)
指标
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
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Point Of Week
Kristhara Tharaviriyadech
指标
The **Point of Week Indicator** is a powerful MetaTrader 4 indicator that displays point values for multiple timeframes (W1, D1, H4, H1) directly on your chart. It calculates the position of the close price within the candle's range and displays it as a point value, along with the total range of the candle. ## Features - Displays point values for 4 timeframes: **Weekly (W1), Daily (D1), 4-Hour (H4), and Hourly (H1)** - Shows point value and total range in format: `"point_value/range_value
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Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
指标
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
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SC MTF Adx for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
指标
具有多时间框架支持、可自定义视觉信号和可配置警报系统的平均趋向指数（ADX）指标。 免费编程服务、更新及其他 TrueTL 产品请访问 MQL5 个人主页 。 非常感谢您的反馈和评价！ 什么是 ADX？ 平均趋向指数（ADX）由 J. Welles Wilder 开发，是一种技术指标，用于衡量趋势的强度，而不考虑其方向。ADX 由正向指标（+DI）和负向指标（-DI）衍生而来，但只显示强度，不显示方向。 ADX 值介于 0 到 100 之间。一般来说，低于 20–25 的值表示趋势弱或无趋势（横盘市场），而高于 25 的值则表示趋势强劲。超过 50 的值表示趋势非常强劲。ADX 在识别市场是处于趋势还是横盘整理阶段时特别有用，帮助交易者决定采用趋势跟踪策略还是区间交易策略。与方向性指标不同，无论是上涨趋势还是下跌趋势增强，ADX 均会上升。 功能特点： 带箭头标记和垂直线的视觉信号标记 具有可配置触发条件的三个独立信号缓冲区 信号检测选项：方向变化、水平线穿越、峰值/谷值 每个信号可配置警报功能（邮件、推送、声音、弹窗） 支持插值方法的多时间框架（MTF）功能 直方图或折线绘制模
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Fractal Divergence Channel
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指标
Fractal Divergence Channel is based on the fractal divergence patterns , representing them in the form of a channel with the borders changing the moment the next pattern appears. The upper border of the channel corresponds to the upper part of the last found bearish fractal divergence pattern. The lower border of the channel is the lower part of the last found bullish pattern (see screenshot 1). Compared to the FractalDivergence_Patterns indicator, the channel version has the same parameters wit
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Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
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指标
BB & RSI Candle Color: Technical Analysis Indicator on MetaTrader 4 The "BB & RSI Candle Color" indicator is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 traders looking for an effective visual representation of market conditions. Created by 13 Crow Trading Club, this indicator combines the popular Bollinger Bands and the Relative Strength Indicator (RSI) to provide clear and accurate visual signals. This indicator offers three key aspects: Candle Color: Normal candles are displa
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Bars expiration for MT4
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指标
This indicator is an utility for have always under control, how much time is left at the end of the bar setted. The utility show on the lower right of the chart, the countdown to the end. When the remaining seconds is = to the seconds set in the input, the color of remaining seconds on chart, change color and play a warning sound to warn you that the bar is about the end. When the remaining seconds is < to the seconds set in the input, the utility play a beep to warn you that the bar is in co
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This is a multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA). The Double HMA MTF Light indicator combines two timeframes on a single chart. The HMA of the higher timeframe defines the trend, and the HMA of the current timeframe defines short-term price movements. The indicator is freely distributed and hasn't audio signals or messages. Its main function is the visualization of price movements. If you need advanced functionality of the HMA multi-timeframe indicator (information ab
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QuantumAlert CCI Navigator MT4
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Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
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Wise Men Indicator demo
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3 (2)
指标
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
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MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
指标
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
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MASi Wave Histogram
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5 (1)
指标
This is an implementation of the market cycle indicator described by Raghee Horner in the book "Forex Trading for Maximum Profit" . The current state of the market can be determined by analyzing the inclination angle of the exponential moving average (EMA) running on a period of 34 bars. If the EMA inclination is defined as the direction of the hour hand on the dial from 12 to 2 hours, then an uptrend is considered to be present; from 2 to 4 hours, the market consolidates; from 4 to 6 hours, a d
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Auto Fibonacci for MT4
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Auto Fibonacci displays the 38.2, 61.8, and 78.6 Fib levels directly on the chart, helping traders who use these key retracement zones consistently for trade planning or confluence. Drawing Fibonacci levels manually over and over again can take time, especially when done with wick-to-wick precision. Auto Fibonacci removes that friction by detecting the latest trend leg and placing the main Fibonacci levels automatically. Key Benefits Shows only the major Fibonacci levels to keep the chart clean
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MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This DEMO only works with AUDNZD, the full product can be found at https://www.mql5.com/en/market/product/26328 How does it work? The indicator
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RSI Divergences Tester MT4
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Introduction RSI divergence is a main technique used to determine trend reversing when it’s time to sell or buy because prices are likely to drop or pick in the charts. The RSI Divergence indicator can help you locate the top and bottom of the market. This indicator finds Regular divergence for pullback the market and also finds hidden RSI Divergence to show continuing trend. This indicator shows divergence on the RSI that is a strong hint for an excellent entry point and finds immediately with
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UPD1 Watermark MT4
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SR Liquidity
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SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
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Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
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Bernhard Schweigert
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Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
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目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
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折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
The Candle Timer MT5
Nadia Tselkhert
指标
用于蜡烛图和交易时段开始时间的倒计时器。图表上的一个小方框控制着与当前时刻相关的所有信息：当前蜡烛收盘剩余时间、其他时间周期的走势、哪些交易时段已开启以及当前K线的状态。 面板显示内容 面板中央是当前K线收盘的倒计时。倒计时下方是K线进度指示器，其颜色会随着K线接近收盘而变化：初始阶段为平静状态，最后几分钟为警告柱，最后几秒为关键柱。您还可以设置不同的通知类型。 接下来是您设置的其他时间周期的倒计时（默认为M1、M5、M15、H1、H4和D1）：当前周期会高亮显示，点击K线即可切换图表周期。下方是一个包含悉尼、东京、伦敦和纽约开盘指标的会话计时器，以及下一事件的倒计时，还有一个上下文蜡烛图面板：显示当前K线相对于平均ATR的范围、带有阈值警告的实时点差，以及方向箭头。该面板可以展开为功能齐全的监控面板，也可以折叠成包含单个时间周期和倒计时的紧凑型面板，或者直接附加到图表上当前K线的收盘价。该面板支持拖放操作，并且在切换时间周期时会记住其位置和所选视图。 设置 常规主​​题、面板大小、字体和字号、倒计时字体大小以及X/Y轴位置。 时间周期：面板的时间周期列表。 会话：显示
FREE
Trade Copier Console MT4
Nadia Tselkhert
实用工具
本地交易复制器，可在同一台电脑或VPS上的MetaTrader终端之间进行复制。MT5和MT4之间的复制可以双向进行。复制的交易量可以按账户净值百分比、账户货币或镜像主账户的风险份额计算；交易选择可通过交易品种、魔数、备注和规模等筛选条件进行。控制面板管理未平仓交易的各项功能：虚拟止损/止盈、盈亏平衡、追踪止损、篮子平仓和定时平仓。每日、总和交易量限制可保护账户，并在突破限制前提前触发。 用户手册和免费演示 （ 用户手册 )（ 演示：安装和首次运行 ） 演示版本可在模拟账户上运行：代码相同，功能齐全，无时间限制。交易者可自行选择交易来源和风险等级；执行、品种名称匹配和复制管理均由产品自动完成。 产品功能 该产品具备三种功能。源账户发布自身账户的交易，但不执行任何交易操作；接收方账户最多可同时复制八个源账户的交易；自复制方账户则将自身账户的交易复制到该账户。交易量通过八种方法计算：权益百分比、镜像主账户风险份额、固定资金风险、两个账户的比率、乘数、固定手数、每千账户资金的手数以及主账户手数的1:1比例。计算基于风险资金而非手数：当两个经纪商使用不同的合约规模时，指定的风险保持
Trade Copier Console MT5
Nadia Tselkhert
实用工具
本地交易复制器，可在同一台电脑或VPS上的MetaTrader终端之间进行复制。MT5和MT4之间的复制可以双向进行。复制的交易量可以按账户净值百分比、账户货币或镜像主账户的风险份额计算；交易选择可通过交易品种、魔数、备注和规模等筛选条件进行。控制面板管理未平仓交易的各项功能：虚拟止损/止盈、盈亏平衡、追踪止损、篮子平仓和定时平仓。每日、总和交易量限制可保护账户，并在突破限制前提前触发。 用户手册和免费演示 （ 用户手册 )（ 演示：安装和首次运行 ） 演示版本可在模拟账户上运行：代码相同，功能齐全，无时间限制。交易者可自行选择交易来源和风险等级；执行、品种名称匹配和复制管理均由产品自动完成。 产品功能 该产品具备三种功能。源账户发布自身账户的交易，但不执行任何交易操作；接收方账户最多可同时复制八个源账户的交易；自复制方账户则将自身账户的交易复制到该账户。交易量通过八种方法计算：权益百分比、镜像主账户风险份额、固定资金风险、两个账户的比率、乘数、固定手数、每千账户资金的手数以及主账户手数的1:1比例。计算基于风险资金而非手数：当两个经纪商使用不同的合约规模时，指定的风险保持
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