Smart Trade Journal

Trading Journal Pro v12.0 — Hesabınızın Röntgenini Çeken Profesyonel Analiz Paneli

Trading verisi tutmuyorsanız, aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsunuz demektir.

Trading Journal Pro, MT5 grafiğinize entegre olan, gerçek zamanlı çalışan tam kapsamlı bir performans analiz panelidir. Excel tabloları veya harici günlük uygulamalarıyla uğraşmayı bırakın — tüm istatistikleriniz, grafiğinizin üzerinde, anlık ve otomatik olarak güncellenir.

Neden Bu Panel?

Tek bakışta tam resim
Günlük, haftalık, aylık ve tüm zamanlar bazında kâr/zarar, kazanma oranı, R:R oranı, expectancy (beklenti) ve daha fazlasını tek panelde görün. Takvim görünümünde her günün üzerine gelin, o günkü işlemlerin detayına tek tıkla inin.

Prop Firm Sınavına mı Hazırlanıyorsunuz?
Günlük ve maksimum drawdown limitlerini gerçek zamanlı barlarla takip edin. Limitinize yaklaştığınızda görsel ve sesli uyarı alın, ihlal riskini kod satırlarına değil panele bırakın. FTMO ve benzeri prop firma standartlarına göre yapılandırılabilir.

Kendi Kurallarınıza Sadık Kalın
Maksimum günlük işlem sayısı, günlük zarar limiti ve işlem saatleri gibi kendi disiplin kurallarınızı tanımlayın — panel sizi ihlal anında uyarsın.

Derinlemesine Analiz Modülleri

  • 📈 Equity Curve — Aylık veya tüm zamanlar bazında, crosshair ile interaktif inceleme
  • ⏱️ Pozisyon Süresi Analizi — Kazandığınız ve kaybettiğiniz işlemlerde ortalama tutma sürenizi karşılaştırın
  • 🔄 Yön Kırılımı — BUY ve SELL performansınızı ayrı ayrı görün, hangi yönde zayıf olduğunuzu keşfedin
  • 🔥 Aylık Isı Haritası — Haftanın hangi günü, ayın hangi haftası daha kârlı, görsel olarak anında fark edin
  • 💱 Sembol Bazlı Performans — Hangi paritede/enstrümanda gerçekten kâr ediyorsunuz?
  • 🕐 Ortalama Giriş Saati — Kazandığınız ve kaybettiğiniz işlemlere hangi saatte girdiğinizi karşılaştırın

Motivasyon ve Disiplin Araçları
Aylık hedef çubuğu, kazanma serisi takibi, ekonomik takvim entegrasyonu (yüksek etkili haber günlerini işaretler) ve mobil push bildirimleri ile hem performansınızı hem psikolojinizi kontrol altında tutun.

Göz Yormayan, Esnek Arayüz
4 hazır tema + tamamen özelleştirilebilir renk paleti. Zoom ve DPI'a duyarlı otomatik ölçeklendirme sayesinde 1366×768'den 4K ekrana kadar her çözünürlükte net ve hizalı görünüm. Panel istediğiniz yere sürüklenebilir, "Mini" moda küçültülebilir.

💡 Kimler İçin?

  • Prop firm sınavlarına giren ve risk limitlerini kod yazmadan takip etmek isteyenler
  • Kendi trading davranışını verilerle analiz etmek isteyen disiplinli traderlar
  • Günlük tutmayı "zahmetli" bulduğu için ihmal eden, ama artık gelişimini ölçmek isteyen herkes

Trading Journal Pro, sadece geçmişinizi göstermez — gelecekteki kararlarınızı şekillendirir.


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Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
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TradeCap Risk Manager  TradeCap заставляет вас соблюдать дисциплину и следовать своим правилам. TradeCap — это не просто инструмент управления рисками; это интеллектуальный торговый ассистент, который формирует ежедневную торговую дисциплину. Он специально разработан для трейдеров, которые совершают чрезмерные сделки, открывают импульсивные позиции и испытывают трудности с управлением рисками. Почему TradeCap? На рынке существует множество инструментов управления рисками, но очень немногие из ни
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