Gold Breakout Straddle

GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA

完整说明和详情:https://www.mql5.com/en/blogs/post/773794

最新结果:

Gold Breakout V1 是一款专为 XAUUSD 设计的自动化智能交易系统（Expert Advisor）。它会在市场结构附近挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，等待价格突破。当其中一侧成交后，交易将由硬性止损（Stop Loss）管理，并可选启用移动止损。

本 EA 专为想要清晰、规则化突破系统的交易者打造——不使用网格、马丁格尔、摊平或回本逻辑。

工作原理

EA 识别黄金最新的已确认摆动高低点。 在上方挂 Buy Stop，在下方挂 Sell Stop（带有向价格方向的小幅入场偏移）。 每笔订单都附带硬性止损。 开仓交易可根据模式启用移动止损管理。 可选的时段、周五及每日保护规则控制允许交易的时间。

采用单一专注仓位风格——亏损后不加倍手数，也不使用一篮子摊平订单。

交易模式

模式 风格说明 Rapid 更快入场，以移动止损为主的出场方式 Guarded 核心逻辑相同，交易间隔更长 Extended Target 朝完整目标或止损运行（不使用移动止损） Position 更宽的止损与目标，交易次数更少 Manual 由您自行设置止损、止盈、移动止损和暂停时间

主要功能

专为 XAUUSD 设计

挂出 Buy Stop + Sell Stop 的突破策略

每笔交易均带硬性止损

移动止损选项（取决于所选模式）

固定手数或按风险百分比计算仓位

点差过滤及可选的高点差保护

每日交易时间窗口（服务器时间）

周五收盘保护

可选每日盈利 / 亏损 / 回撤限制（类似自营交易保护规则）

可选高影响力新闻过滤（仅实盘）

图表仪表盘与水平显示

Magic number 与交易注释，方便清晰跟踪

推荐使用方式

品种：XAUUSD（或等效黄金品种）

周期：H1 图表即可（内部逻辑使用自身结构时间）

账户：ECN（原始点差）经纪商——建议 IC Markets

VPS：建议使用，以保证 24/5 稳定运行

手数：从小开始（例如 0.01），直到充分了解在您数据源上的表现

实盘使用前：

在 Strategy Tester 上使用您经纪商的 XAUUSD 数据进行回测 在模拟账户上进行前向测试 确认点差、止损水平与交易时段与您的经纪商匹配

本 EA 不是什么

不是马丁格尔系统

不是网格系统

不是摊平 / 回本型 EA

不是“设置后就不管、一夜暴富”的产品

不保证在任何市场条件下都盈利

突破系统会经历强势期与平静或震荡期。请只使用您能够承受损失的资金进行交易。

输入参数概览（面向买家）

交易风格 —— Rapid / Guarded / Extended / Position / Manual

手数大小或风险百分比

点差限制

手动止损 / 止盈 / 移动止损 / 暂停时间（选择 Manual 模式时）

每日与周五时段控制

可选每日盈利、亏损与回撤限制

仪表盘与图表水平显示开关

Magic number 与注释

核心水平选择规则已固定在 EA 内部，使策略保持一致且易于使用。

支持

购买后，将 EA 附加到 XAUUSD，设置模式与风险并允许交易即可。如需设置帮助或针对特定经纪商的行为说明，请通过 MQL5 消息联系我。

风险提示

外汇与差价合约交易涉及重大亏损风险，并非适合所有投资者。回测或实盘的历史表现不保证未来结果。使用真实资金前请务必充分测试。

Gold Breakout V1 —— 结构化黄金突破，硬性止损，无马丁格尔。