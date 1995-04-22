Gold Breakout Straddle
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA
完整说明和详情:https://www.mql5.com/en/blogs/post/773794
最新结果:
- 每周模拟(演示)报告:https://www.mql5.com/en/blogs/post/774000
- 实盘信号(已启动):https://www.mql5.com/en/signals/2386330
Gold Breakout V1 是一款专为 XAUUSD 设计的自动化智能交易系统（Expert Advisor）。它会在市场结构附近挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，等待价格突破。当其中一侧成交后，交易将由硬性止损（Stop Loss）管理，并可选启用移动止损。
本 EA 专为想要清晰、规则化突破系统的交易者打造——不使用网格、马丁格尔、摊平或回本逻辑。
工作原理
- EA 识别黄金最新的已确认摆动高低点。
- 在上方挂 Buy Stop，在下方挂 Sell Stop（带有向价格方向的小幅入场偏移）。
- 每笔订单都附带硬性止损。
- 开仓交易可根据模式启用移动止损管理。
- 可选的时段、周五及每日保护规则控制允许交易的时间。
采用单一专注仓位风格——亏损后不加倍手数，也不使用一篮子摊平订单。
交易模式
|模式
|风格说明
|Rapid
|更快入场，以移动止损为主的出场方式
|Guarded
|核心逻辑相同，交易间隔更长
|Extended Target
|朝完整目标或止损运行（不使用移动止损）
|Position
|更宽的止损与目标，交易次数更少
|Manual
|由您自行设置止损、止盈、移动止损和暂停时间
主要功能
- 专为 XAUUSD 设计
- 挂出 Buy Stop + Sell Stop 的突破策略
- 每笔交易均带硬性止损
- 移动止损选项（取决于所选模式）
- 固定手数或按风险百分比计算仓位
- 点差过滤及可选的高点差保护
- 每日交易时间窗口（服务器时间）
- 周五收盘保护
- 可选每日盈利 / 亏损 / 回撤限制（类似自营交易保护规则）
- 可选高影响力新闻过滤（仅实盘）
- 图表仪表盘与水平显示
- Magic number 与交易注释，方便清晰跟踪
推荐使用方式
- 品种：XAUUSD（或等效黄金品种）
- 周期：H1 图表即可（内部逻辑使用自身结构时间）
- 账户：ECN（原始点差）经纪商——建议 IC Markets
- VPS：建议使用，以保证 24/5 稳定运行
- 手数：从小开始（例如 0.01），直到充分了解在您数据源上的表现
实盘使用前：
- 在 Strategy Tester 上使用您经纪商的 XAUUSD 数据进行回测
- 在模拟账户上进行前向测试
- 确认点差、止损水平与交易时段与您的经纪商匹配
本 EA 不是什么
- 不是马丁格尔系统
- 不是网格系统
- 不是摊平 / 回本型 EA
- 不是“设置后就不管、一夜暴富”的产品
- 不保证在任何市场条件下都盈利
突破系统会经历强势期与平静或震荡期。请只使用您能够承受损失的资金进行交易。
输入参数概览（面向买家）
- 交易风格 —— Rapid / Guarded / Extended / Position / Manual
- 手数大小或风险百分比
- 点差限制
- 手动止损 / 止盈 / 移动止损 / 暂停时间（选择 Manual 模式时）
- 每日与周五时段控制
- 可选每日盈利、亏损与回撤限制
- 仪表盘与图表水平显示开关
- Magic number 与注释
核心水平选择规则已固定在 EA 内部，使策略保持一致且易于使用。
支持
购买后，将 EA 附加到 XAUUSD，设置模式与风险并允许交易即可。如需设置帮助或针对特定经纪商的行为说明，请通过 MQL5 消息联系我。
风险提示
外汇与差价合约交易涉及重大亏损风险，并非适合所有投资者。回测或实盘的历史表现不保证未来结果。使用真实资金前请务必充分测试。
Gold Breakout V1 —— 结构化黄金突破，硬性止损，无马丁格尔。