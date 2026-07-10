IntensywnyScalperPro
- 指标
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- 版本: 3.0
- 更新: 17 七月 2026
- 激活: 5
INTENSYWNY SCALPER PRO — 单个指标中的完整超短线系统
1. Adaptive ATR-Based Targets — Works on Any Market & Timeframe 1. 基于 ATR 的自适应目标 — 适用于任何市场和时间周期 Take-profit spacing and stop-loss distance are calculated from real market volatility (ATR). Switch between M1, M15 or M30+, or jump from Gold to Bitcoin to indices — the indicator instantly recalculates all levels. No manual configuration, ever. 止盈间距和止损距离根据实际市场波动率 (ATR) 计算。无论是从 M1、M15 还是 M30+ 之间切换，或者从黄金、比特币跳转到股指 — 指标都会立即重新计算所有级别。无需任何手动配置。
2. Six-Level Profit Structure: Scalp, Swing & Runner 2. 六级盈利结构：超短线、波段与长线趋势 Every signal comes with a full trade plan: TP1–TP4 for scalping (equal steps), TP5 SWING for extended moves, and TP6 OPEN as a runner target for trend riders. Entry, SL and all targets are drawn as a clean, full-width block with price labels. 每个信号都配有完整的交易计划：用于超短线的 TP1–TP4（等距步长）、用于延伸行情的 TP5 SWING（波段），以及为趋势追随者准备的作为长线目标的 TP6 OPEN。入场点、止损点 (SL) 和所有目标位均以清晰的全宽区块形式绘制，并带有价格标签。
3. Dual Entry Engine with Smart Filtering 3. 具备智能过滤功能的双重入场引擎 Classic entries (EMA cross with trend-colored HMA) plus momentum entries confirmed by a 3-candle run or engulfing pattern. ADX and RSI filters remove weak-trend noise, an overheated-candle filter skips late entries after oversized bars, and a minimum-gap rule prevents signal spam. 经典入场（EMA 交叉配合趋势颜色标记的 HMA）加上由 3 根 K 线连续运行或吞没形态确认的动能入场。ADX 和 RSI 过滤器可消除弱趋势噪音，“过热 K 线”过滤器可跳过大实体棒之后的迟到入场，而最小间距规则可防止信号刷屏。
4. Wick-Protected Stop Loss with Auto Break-Even 4. 带有自动保本功能的影线保护止损 The stop is placed behind the market structure (recent swing) with an ATR buffer against wick hunts, and capped so risk always stays proportional to targets. After TP1 is reached, the SL automatically moves to break-even — the trade can no longer turn into a loss. 止损设置在市场结构（近期波段高低点）之后，并带有 ATR 缓冲以防止影线扫损，同时设定上限以确保风险始终与目标成正比。达到 TP1 后，止损点会自动移动到保本价（保本点）— 交易绝不会再转为亏损。
5. Live Statistics Panel & Full Alert System 5. 实时统计面板与完整警报系统 An on-chart panel tracks wins/losses, win rate and TP hits in real time — verify the performance yourself, on your symbol and timeframe, before risking a cent. The Last Signal section shows entry, SL and all TP levels with live checkmarks. Terminal alerts and push notifications to your phone included. 图表面板实时追踪胜/负、胜率和 TP 触发情况 — 在冒一分钱风险之前，亲自在您的品种和时间周期上验证其表现。“最新信号”区域显示入场、止损和所有 TP 级别，并带有实时勾选标记。包含终端警报和手机推送通知。
Recommended markets / Best on... 推荐市场：黄金 (XAUUSD)、比特币和加密货币、股指（US30、NAS100、DAX）、外汇主要货币对。超短线交易最适合 M1–M45 时间周期；TP5/TP6 结构也适用于 M30+ 的波段入场。
Disclaimer 免责声明：本指标为分析工具，不构成财务建议。历史数据上显示的过往表现和统计数据并不保证未来的结果。交易杠杆工具涉及重大亏损风险，并不适合每位投资者。请务必先在模拟账户上进行测试，切勿冒险投入无法承受损失的资本。