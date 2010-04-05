Smart UI Pro V 1
- 实用工具
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- 版本: 5.2
- 更新: 9 七月 2026
- 激活: 5
Smart UI Pro — 智能手动交易助手
Smart UI Pro 是一款专为所有交易者设计的智能辅助工具，无论新手还是专业人士都适用。所有核心功能全部整合在单一控制面板中，界面现代美观、操作简单、效率极高。
✨ 主要功能
✅ 美观易用的仪表盘
现代化界面，配色主题可自由自定义
实时显示：买价/卖价、余额、净值、点差、本地时间
✅ 多时间框架信号
同时分析 M1、M5、M15、M30、H1、H4 趋势方向
综合 RSI、Stochastic、MACD、CCI、ADX、WPR、ATR 等指标计算
图表直接显示清晰买卖箭头，辅助决策更有把握
✅ 完整订单管理
一键开仓平仓
手数、止盈 TP、止损 SL 自由调整
自动计算每笔交易风险
✅ 智能双向网格系统
非常适合震荡与波动行情
网格间距与倍率完全自定义
最大层数限制，严格控制风险
✅ 高级分析工具
6 条移动平均线 SMA / EMA
完整枢轴点支撑阻力位
合理价值缺口 FVG 检测，定位高价值交易区域
✅ 全品种兼容
外汇、黄金、原油、指数、加密货币
100% 兼容所有经纪商的 MetaTrader 5 平台
📌 为什么选择 Smart UI Pro
✅ 大幅缩短图表分析时间
✅ 减少手动操作的人为失误
✅ 稳定提升风险管控能力
✅ 适用于剥头皮、日内、波段等所有交易风格
⚠️ 重要声明
Smart UI Pro **不是自动化交易机器人 / EA**，不会预测行情，也不会自动替您交易。它是一款专业级工具，帮您整理数据与操作流程，让您可以更快、更稳、更有依据地做出交易决策。
💡 风险提示
交易存在重大风险，使用真实账户前，请务必充分学习并完整测试您的交易策略。