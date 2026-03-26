Command Center MT5

  • 实用工具
  • Agus Santoso
    Agus Santoso

    Agus Santoso

    4.3 (58)
    免责声明：若因本 EA（智能交易系统）直接或间接导致任何损失或问题，作者概不负责。
    本软件按“原样”提供，不附带任何明示、暗示或法定的保证或条件。
    建议您在实盘账户使用本软件之前，先进行必要的测试。
    交易涉及高资本风险，请务必仅使用您能承受损失的资金进行交易。
    任何交易系统的过往表现并不一定预示着未来的结果。
    请先在模拟账户或美分账户上使用，以确认其是否符合您的风险偏好。
    建议：每个 MetaTrader 终端仅运行一个 EA。
    购买并激活 EA 后，请联系我获取预设参数。我的所有产品：
    MT4 版本
    193 产品 3 信号 1 评论
  • 版本: 1.2
  • 更新: 3 四月 2026
  • 激活: 5
EA 工作原理：https://youtu.be/EV3Rilud3BQ




控制中心 [tambangEA]

专业多货币对交易终端控制面板

问题

大多数交易者由于工作流程碎片化而导致交易速度和清晰度下降。

他们浏览一个图表寻找信号。

他们打开另一个图表进行确认。

他们在网站上查看新闻。

他们在其他地方监控风险敞口。

他们为了管理仓位而在不同的面板之间切换。

这造成了延迟。

延迟导致犹豫。

犹豫导致错误。

一个良好的交易工作流程最重要的是：控制。

您需要在一个平台上查看市场、了解当前状况、衡量强弱、监控风险并执行交易，同时保持对市场脉络的清晰把握。

而这正是大多数基础交易面板的不足之处。

它们可以下单，但无法真正作为操作仪表盘使用。

解决方案
Command Center [tambangEA] 是一款真正的交易终端仪表盘。

它将一张图表转化为一个完整的市场控制中心，您可以在其中：

实时扫描多个交易品种

查看所选交易对的状态

通过强弱分析确认方向性

监控经济新闻和市场头条

通过统一的界面控制交易执行

跟踪账户状况、浮动收益、风险敞口和交易会话状态

您无需使用分散的工具，而是在一个结构化的环境中完成所有操作。

该仪表盘围绕专业流程设计：

扫描 → 验证 → 确认 → 执行 → 管理

这有助于您以更严谨的纪律、更高的透明度和更少的摩擦进行交易。

优势

更快速地解读市场

多交易对扫描器让您无需切换图表即可同时评估多个交易品种。

更优的决策结构

您无需盲目猜测。

仪表盘将状态、偏差、趋势、区间、强度和新闻集中在一个位置。

更清晰的执行流程

操作控制直接在终端内可用，因此您可以在不丢失市场信息的情况下做出反应。

更强的态势感知

您不仅可以看到价格信息，还可以看到交易时段、经济新闻、市场头条和账户状况。

更强的操作纪律

当信息清晰分组时，您就不太可能过度交易、追逐随机波动或错过重要信息。

更专业的交易环境

这不仅仅是一个按钮面板。

这是一个结构化的命令界面，专为希望拥有更专业工作空间的交易者而设计。

功能
1. 多货币对扫描器

2. 货币对状态机

3. 分析/强度

4. 经济新闻仪表盘

5. 市场新闻推送

6. 执行控制

7. 账户和风险敞口监控

8. 交易时段感知

9. 专业布局

为什么选择这款产品

有很多工具可以进行交易。

极少有工具能像指挥中心一样助您掌控市场。

Command Center [tambangEA] 的独特之处在于，它被设计成一个完整的操作工作空间，而非简单的执行面板。

它为您提供：

单图表工作流程

多品种交易信息

结构化货币对分析

集成强弱信息

经济新闻动态
市场头条信息

操作控制

实时账户监控

本产品尤其适用于以下交易者：

监控多种交易品种

偏好基于仪表盘的操作

希望在实时交易中拥有更清晰的结构

需要在不丢失市场信息的前提下追求速度

希望在 MetaTrader 平台内拥有专业的终端式交易环境

如果您希望以更简洁的流程、更清晰的可见性和更专业​​的控制界面进行交易，Command Center [tambangEA] 正是为此而生。

免责声明
Command Center [tambangEA] 是一款交易终端仪表盘和市场工作流程工具。它并非保证盈利的系统。

交易外汇、黄金、指数、加密货币和其他杠杆市场涉及重大风险。市场状况瞬息万变，亏损在所难免。

本产品旨在提升：

工作流程
可视性
执行效率
态势感知
操作控制

所有交易决策均由用户自行承担全部责任。

使用真实账户前，请务必先在模拟账户上进行测试，验证经纪商条款，并采取适当的风险管理措施。
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5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
作者的更多信息
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Gold Buster MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈/
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Marti Lovers EA — 多逻辑马丁格尔策略及恢复策略 + 紧急对冲 Marti Lovers EA 是一款基于马丁格尔/恢复策略的智能交易系统 (EA)，它采用多种逻辑模式（0-6），可管理分阶段入场、手数倍增、点数步长设置以及基于盈利目标（资金/净值）的自动平仓。这款 EA 适合希望使用半自动化系统，专注于仓位管理和每日/账户目标的交易者。 该EA旨在： 在市场走势不利于您时加仓（恢复/马丁格尔策略） 达到目标价位时自动锁定利润 达到净值目标时平仓 执行多组逻辑（0-6），每组逻辑对应不同的目标价位 在出现特定回撤情况时启动紧急对冲模式（根据预设参数） 注意：马丁格尔策略风险极高。请务必在真实账户中使用前充分了解相关风险。 主要功能 多逻辑交易（0-6） 每个逻辑可以拥有不同的参数（手数、倍数、点差、止盈、时间窗口等） 每个逻辑都
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈
Fast Scalper MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
MQL5 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 上涨基线上涨 (RBR)、下跌基线上涨 (DBR)、下跌基线下跌 (DBD)、上涨基线下跌 (RBD)、公允价值缺口 (FVG) / 不平衡、隐藏基线 隆重推出“供需助手”(EA) 智能交易系统——助您精准自信地驾驭瞬息万变的金融市场。这款尖端智能交易系统经过精心设计，旨在为交易者提供实时供需动态洞察，助力其做出明智决策，并最大限度地发挥交易潜力。 主要功能： 自动区域识别：该智能交易系统采用先进的算法，自动检测并绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和 #dropbasedrop，为交易者提供重要的参考点，帮助他们了解市场情绪和潜在的价格反转。 风险回报比计算：通过利用已识别的供需区域，该智能交易系统能够动态计算每个交易机会的风险回报比。这一关键指标使交易者能够评估交易
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Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99490 对冲锁定 — 多品种对冲网格 EA 对冲锁定是一款适用于 MetaTrader 4/5 的自动化交易系统，其核心理念是对冲入场 + 自适应锁定/网格管理。该 EA 会在选定的品种上同时开立买入和卖出仓位来启动一个交易周期，然后使用动态步长来管理风险敞口。这种方法最适合在震荡/波动市场中发挥作用，因为价格波动允许投资组合恢复并最终盈利平仓。 主要功能 对冲启动（买入 + 卖出） 在新周期开始时（每个品种），同时开立买入和卖出仓位。 旨在减少方向性偏差，专注于投资组合管理。 当价格突破阈值时，添加新的对冲仓位。 使用不同的乘数来控制： 顺势（趋势侧）手数 逆势（反向）手数 支持渐进式手数调整（乘数 + 可选的额外手数）。 多品种交易 仅启用您需要的品种（主要股指、次要股指、金属、加密货币），并支持经纪商前缀/后缀格式。 盈亏控制 每个品种的止盈/止
Mirror Copier Client MT5
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实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Watermark MT5
Agus Santoso
实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
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Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Mirror Copier Master MT5
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实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
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Trade Advisor MT5
Agus Santoso
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实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Mirror Copier Master MT4
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实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
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Hedging Assistant MT4
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Switching Assistant MT5
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Averaging Assistant MT4
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Switching Assistant MT4
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实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
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Grandmaster
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
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专家
MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
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专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
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MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Dynamite Breakout
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MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 基于智能波动率的交易算法 概述 Dynamite Breakout EA 是一种先进的专家顾问，旨在通过根据日内价格变动动态识别突破区域来利用市场波动。此 EA 通过分析与当日最高价和最低价相关的实时价格行为来智能计算潜在交易区域。通过实施智能挂单，它可确保具有预定义风险管理的最佳交易入场。 交易逻辑和机制 1. 动态范围计算 在运营时间内，EA 持续监控当前价格并计算运行价格与当日最高价和最低价之间的距离。 目标是确定价格是更接近当日最高价还是最低价，这决定了突破潜力。 2. 买入限价区域形成 如果当前价格与今日最低价之间的距离大于与最高价之间的距离，EA 会构建一个买入限价区域。 该区域从当前价格向下延伸至当日最低价，标记出可以下达买入限价订单的区域。 该区域内的确切切入点可通过用户设置菜单进行调整，允许交易者微调其切入策
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