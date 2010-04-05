Smart UI Pro V 1
- Утилиты
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- Версия: 5.2
- Обновлено: 9 июля 2026
- Активации: 5
Smart UI Pro — Умный помощник для ручной торговли
Smart UI Pro — это интеллектуальный торговый помощник, созданный для всех трейдеров: от новичков до профессионалов. Все необходимые функции собраны в единой панели управления: современный дизайн, простота использования и высокая эффективность.
✨ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
✅ Красивая и удобная панель
Современный интерфейс с настраиваемыми цветовыми темами
Данные в реальном времени: Bid/Ask, баланс, средства, спред, местное время
✅ Сигналы по нескольким таймфреймам
Анализ тренда на M1, M5, M15, M30, H1, H4
Расчёт по индикаторам RSI, Stochastic, MACD, CCI, ADX, WPR, ATR
Чёткие стрелки покупки/продажи прямо на графике для уверенных решений
✅ Полное управление ордерами
Открытие и закрытие в один клик
Гибкая настройка лота, тейк‑профита TP и стоп‑лосса SL
Автоматический расчёт риска на сделку
✅ Умная двойная сеточная система
Идеально для боковика и волатильного рынка
Полностью настраиваемый шаг и множитель лота
Ограничение максимального количества уровней для строгого контроля риска
✅ Продвинутый анализ
6 скользящих средних SMA / EMA
Полные уровни поддержки и сопротивления по Pivot Points
Определение зон несправедливой стоимости FVG для поиска выгодных точек входа
✅ Работает со всеми активами
Форекс, золото, нефть, индексы, криптовалюты
100 % совместимость с MetaTrader 5 у любого брокера
📌 ПОЧЕМУ SMART UI PRO
✅ Значительно сокращает время анализа графиков
✅ Снижает человеческие ошибки при ручном вводе
✅ Помогает стабильно управлять рисками
✅ Подходит для скальпинга, дейтрейдинга и свинг‑торговли
⚠️ ВАЖНО
Smart UI Pro **НЕ является автоматическим торговым роботом / советником**. Он не предсказывает рынок и не совершает сделки сам. Это профессиональный инструмент, который упорядочивает данные и рабочий процесс, чтобы ВЫ торговали быстрее, грамотнее и увереннее.
💡 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля сопряжена с высокими рисками. Всегда изучайте и тестируйте стратегию перед работой на реальном счёте.