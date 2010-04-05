Smart UI Pro V 1

Smart UI Pro — Умный помощник для ручной торговли

Smart UI Pro — это интеллектуальный торговый помощник, созданный для всех трейдеров: от новичков до профессионалов. Все необходимые функции собраны в единой панели управления: современный дизайн, простота использования и высокая эффективность.

✨ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

✅ Красивая и удобная панель
Современный интерфейс с настраиваемыми цветовыми темами
Данные в реальном времени: Bid/Ask, баланс, средства, спред, местное время

✅ Сигналы по нескольким таймфреймам
Анализ тренда на M1, M5, M15, M30, H1, H4
Расчёт по индикаторам RSI, Stochastic, MACD, CCI, ADX, WPR, ATR
Чёткие стрелки покупки/продажи прямо на графике для уверенных решений

✅ Полное управление ордерами
Открытие и закрытие в один клик
Гибкая настройка лота, тейк‑профита TP и стоп‑лосса SL
Автоматический расчёт риска на сделку

✅ Умная двойная сеточная система
Идеально для боковика и волатильного рынка
Полностью настраиваемый шаг и множитель лота
Ограничение максимального количества уровней для строгого контроля риска

✅ Продвинутый анализ
6 скользящих средних SMA / EMA
Полные уровни поддержки и сопротивления по Pivot Points
Определение зон несправедливой стоимости FVG для поиска выгодных точек входа

✅ Работает со всеми активами
Форекс, золото, нефть, индексы, криптовалюты
100 % совместимость с MetaTrader 5 у любого брокера

📌 ПОЧЕМУ SMART UI PRO
✅ Значительно сокращает время анализа графиков
✅ Снижает человеческие ошибки при ручном вводе
✅ Помогает стабильно управлять рисками
✅ Подходит для скальпинга, дейтрейдинга и свинг‑торговли

⚠️ ВАЖНО
Smart UI Pro **НЕ является автоматическим торговым роботом / советником**. Он не предсказывает рынок и не совершает сделки сам. Это профессиональный инструмент, который упорядочивает данные и рабочий процесс, чтобы ВЫ торговали быстрее, грамотнее и увереннее.

💡 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля сопряжена с высокими рисками. Всегда изучайте и тестируйте стратегию перед работой на реальном счёте.
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5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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IndiFlowMax
Pichet Suthamma
Утилиты
An all‑in‑one professional trading tool for MetaTrader 5 Intuitive Control Panel One‑click Buy/Sell execution Flexible Lot, TP, SL, and risk settings Multiple close options: close single position, close by direction, or close all Comprehensive Market Analysis Multi‑timeframe signals from M1 to H4 Built‑in indicators: RSI, Stochastic, MACD, CCI, ADX, Moving Averages, and Pivot Points Smart Money concepts: Order Blocks, Breaker Blocks, and Fair Value Gaps Smart Grid System Dual Grid strateg
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