Smart UI Pro V 1

Smart UI Pro — Умный помощник для ручной торговли





Smart UI Pro — это интеллектуальный торговый помощник, созданный для всех трейдеров: от новичков до профессионалов. Все необходимые функции собраны в единой панели управления: современный дизайн, простота использования и высокая эффективность.





✨ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ





✅ Красивая и удобная панель

Современный интерфейс с настраиваемыми цветовыми темами

Данные в реальном времени: Bid/Ask, баланс, средства, спред, местное время





✅ Сигналы по нескольким таймфреймам

Анализ тренда на M1, M5, M15, M30, H1, H4

Расчёт по индикаторам RSI, Stochastic, MACD, CCI, ADX, WPR, ATR

Чёткие стрелки покупки/продажи прямо на графике для уверенных решений





✅ Полное управление ордерами

Открытие и закрытие в один клик

Гибкая настройка лота, тейк‑профита TP и стоп‑лосса SL

Автоматический расчёт риска на сделку





✅ Умная двойная сеточная система

Идеально для боковика и волатильного рынка

Полностью настраиваемый шаг и множитель лота

Ограничение максимального количества уровней для строгого контроля риска





✅ Продвинутый анализ

6 скользящих средних SMA / EMA

Полные уровни поддержки и сопротивления по Pivot Points

Определение зон несправедливой стоимости FVG для поиска выгодных точек входа





✅ Работает со всеми активами

Форекс, золото, нефть, индексы, криптовалюты

100 % совместимость с MetaTrader 5 у любого брокера





📌 ПОЧЕМУ SMART UI PRO

✅ Значительно сокращает время анализа графиков

✅ Снижает человеческие ошибки при ручном вводе

✅ Помогает стабильно управлять рисками

✅ Подходит для скальпинга, дейтрейдинга и свинг‑торговли





⚠️ ВАЖНО

Smart UI Pro **НЕ является автоматическим торговым роботом / советником**. Он не предсказывает рынок и не совершает сделки сам. Это профессиональный инструмент, который упорядочивает данные и рабочий процесс, чтобы ВЫ торговали быстрее, грамотнее и увереннее.





💡 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля сопряжена с высокими рисками. Всегда изучайте и тестируйте стратегию перед работой на реальном счёте.