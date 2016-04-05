Fimathe PCM Boleta
- 实用工具
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
Fimathe PCM Trade Panel 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业手动交易面板，专为使用 Fimathe PCM（周期理论） 策略的交易者打造。
它将 Fimathe PCM 交易策略与快速、高效的订单执行面板相结合，使交易者能够更轻松地执行交易，同时保持对风险管理的全面控制。
主要功能
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将 Fimathe PCM 策略集成到图表中
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自动绘制交易通道
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自动识别入场区域
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自动计算目标位（Take Profit）
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显示止损（Stop Loss）位置
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现代化、直观的交易面板
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一键买入（Buy）和卖出（Sell）
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可直接在图表上快速配置
智能风险管理
面板内置完整的风险管理系统，可根据以下方式自动计算交易手数：
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固定手数
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固定风险金额
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按账户余额百分比计算风险
系统会根据您的风险设置自动计算适当的仓位大小。
快速下单
该面板专为追求高效执行的交易者设计，可减少手动计算，提高下单速度，并帮助您专注于交易策略。
适用于：
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Scalping（剥头皮交易）
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Day Trading（日内交易）
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Swing Trading（波段交易）
兼容性
兼容 MetaTrader 5 支持的所有交易品种，包括：
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外汇（Forex）
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黄金（XAUUSD）
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股指
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加密货币
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CFD
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大宗商品
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股票
支持所有时间周期（Timeframes）。
使用要求
为了确保面板正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用 Algo Trading（算法交易）。
这是 MetaTrader 5 平台的技术要求，用于允许面板发送交易指令并执行内置风险管理功能。
重要说明： 即使需要启用 Algo Trading，本产品不是 Expert Advisor（EA），不会自动执行任何交易。所有买入和卖出操作均由用户通过交易面板手动完成。
重要声明
Fimathe PCM Trade Panel 是一款专业的手动交易工具，旨在帮助交易者更高效地执行 Fimathe PCM 策略。
本产品不提供交易信号、不保证盈利，也不会自动交易。所有交易决策均由用户自行负责。
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MetaTrader 5 智能交易解决方案