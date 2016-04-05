Fimathe PCM Boleta

Fimathe PCM Trade Panel

Fimathe PCM Trade Panel 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业手动交易面板，专为使用 Fimathe PCM（周期理论） 策略的交易者打造。

它将 Fimathe PCM 交易策略与快速、高效的订单执行面板相结合，使交易者能够更轻松地执行交易，同时保持对风险管理的全面控制。

主要功能

  • 将 Fimathe PCM 策略集成到图表中

  • 自动绘制交易通道

  • 自动识别入场区域

  • 自动计算目标位（Take Profit）

  • 显示止损（Stop Loss）位置

  • 现代化、直观的交易面板

  • 一键买入（Buy）和卖出（Sell）

  • 可直接在图表上快速配置

智能风险管理

面板内置完整的风险管理系统，可根据以下方式自动计算交易手数：

  • 固定手数

  • 固定风险金额

  • 按账户余额百分比计算风险

系统会根据您的风险设置自动计算适当的仓位大小。

快速下单

该面板专为追求高效执行的交易者设计，可减少手动计算，提高下单速度，并帮助您专注于交易策略。

适用于：

  • Scalping（剥头皮交易）

  • Day Trading（日内交易）

  • Swing Trading（波段交易）

兼容性

兼容 MetaTrader 5 支持的所有交易品种，包括：

  • 外汇（Forex）

  • 黄金（XAUUSD）

  • 股指

  • 加密货币

  • CFD

  • 大宗商品

  • 股票

支持所有时间周期（Timeframes）。

使用要求

为了确保面板正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用 Algo Trading（算法交易）

这是 MetaTrader 5 平台的技术要求，用于允许面板发送交易指令并执行内置风险管理功能。

重要说明： 即使需要启用 Algo Trading，本产品不是 Expert Advisor（EA）不会自动执行任何交易。所有买入和卖出操作均由用户通过交易面板手动完成。

重要声明

Fimathe PCM Trade Panel 是一款专业的手动交易工具，旨在帮助交易者更高效地执行 Fimathe PCM 策略。

本产品不提供交易信号、不保证盈利，也不会自动交易。所有交易决策均由用户自行负责。

TraderEA

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Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
Indicator Automation XT
Fatih Klavun
5 (1)
实用工具
Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
作者的更多信息
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
指标
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator（免费） Velas Forex FIMATHE PCM Indicator 是一款免费指标，旨在帮助交易者以简单、快速且直观的方式进行市场分析。 该指标通过清晰的视觉信号帮助交易者识别市场状况，从而更有信心地做出交易决策。 XAUUSD 最佳测试结果： 时间周期： 5分钟（5M） MT5 服务器时间： 02:00 资金管理： 达到 1 次止盈（Take Profit）后： 停止交易，等待下一交易日。 达到 2 次止损（Stop Loss）后： 停止交易，等待下一交易日。 主要功能 简洁直观的用户界面。 安装和配置简单方便。 兼容 MetaTrader 5 平台上的所有金融交易品种。 支持多个时间周期（Timeframes）。 适合初学者和经验丰富的交易者使用。 占用平台资源少，运行高效。 免费 本指标 100% 免费 提供给所有 MQL5 社区用户使用。 如果您觉得本指标对您有所帮助，欢迎留下评分和评论。您的反馈将帮助我们持续开发更多优质工具。 免责声明 本指标仅作为技术分析辅助工具， 不保证任何盈利或投资回报 。在
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Xauusd PropFirm
Cristiano Rodrigo Olegini
专家
XAUUSD 交易时间设置 在使用 XAUUSD PropFirm EA 之前，请先在您的 MetaTrader 5（MT5） 平台中确认经纪商 XAUUSD 的市场开盘时间。 开始时间（START TIME） 参数必须设置为 市场开盘后 1 小时 。 示例 Hantec 经纪商 XAUUSD 开盘时间： 01:00 请将 开始时间（START TIME） 设置为： 02:00 重要提示： 不同经纪商使用的服务器时间可能不同。因此，在开始交易之前，请先在您的 MT5 平台中确认 XAUUSD 的开盘时间，并将 开始时间（START TIME） 设置为 市场开盘后 1 小时 。 此设置是 EA 正常运行的必要条件。 专为 FTMO Challenge、Funded 账户及自有资金交易打造 Velas Forex 专为追求稳定性和交易纪律的交易者开发，无论您是在参与 FTMO Challenge 、其他 Prop Firm 挑战、使用 Funded 账户 ，还是使用 自有资金 进行交易，都能轻松适用。 其风险管理系统旨在实现资金的稳健增长，以保护账户资金为首要目标，并严格遵循交易者设定
Big Us100 Us30
Cristiano Rodrigo Olegini
专家
BigMoney Forex — 全自动外汇智能交易系统（Expert Advisor） BigMoney Forex 是由 TraderEA 开发的一款 100% 全自动 外汇智能交易系统（EA）。它能够自动完成整个交易流程，包括市场分析、开仓、仓位管理和自动平仓，无需任何人工干预。该系统旨在帮助交易者保持一致、纪律化且不受情绪影响的交易方式，同时配备完整的图表实时控制面板、强大的风险管理功能以及资金保护机制。 主要功能 100% 全自动交易 —— 从开仓到平仓，全程自动执行交易。 灵活的风险管理 —— 提供三种仓位管理模式：固定手数、按交易资金百分比风险计算手数，以及根据账户余额自动递增手数，并支持最大手数限制作为安全保护。 可自定义 Take Profit（止盈）、Stop Loss（止损）和 Trailing Stop（移动止损） ，支持设置最小调整步长。 按星期设置交易时间 —— 可分别启用或禁用每一天的交易，自定义每日的开始时间、结束时间，甚至可为每一天设置独立的时间周期（Timeframe）。 每日交易限制 —— 可限制每日最大交易次数、最大盈利交易次数和最大亏损交易次数
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