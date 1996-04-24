FlatOut Movings Indicator

FlatOut Movings Robot：绝对掌控震荡盘整，自信领航趋势行情。
基于移动平均线的指标策略都有一个共同 text 里的噩梦：一旦市场切换阶段，您的本金就会开始缩水。传统的均线在震荡市（盘整期）中会产生数十次虚假交叉，而标准的过滤器又存在严重的滞后性。这导致您常常深夜顶着压力守在终端前，却偏偏在行情行将结束时才建仓入场。
本软件专为解决这一具体痛点而生。机器人能够持续扫描图表，像获取了订单簿的内部消息（内幕数据）一样读取市场结构。无论是在死气沉沉的横盘震荡中，还是在强劲的趋势脉冲行情下，它都能保持同样高效的交易表现。系统宛如一把手术刀，精准地将真实突破与进入交易通道的虚假洗盘剥离开来。
⏳ 历经市场混沌时代的岁月检验
该软件的数学核心已通过了长达十年的无序价格风暴周期（各周期交替更迭）的严苛回测。该算法在设计之初就具备了抵御任何全球金融危机以及市场时代变革的能力。
⚡ 脉冲猎手： 机器人在行情无回旋余地的临界点（即价格顺着阻力最小的方向飞速推进的节点）切入交易。入场点经过极度精准的计算，因此持仓头寸通常几乎不会承受有害的反向浮亏压力。
🤖 连胜主宰： 机器人字典里没有盲目和混乱。它的所有行为都服从于严密的数学秩序。一旦它捕获到一波浪潮，就会生成一连串密集的、源源不断的平仓获利单。该算法会顽强地咬住趋势，一个接一个地构建盈利头寸，直到市场脉冲动能消耗殆尽。对它而言，极少出现的止损并非灾难，而仅仅是瞄准镜的又一次校准。
↕️ 订单簿双向通吃： 机器人做多（Long）和做空（Short）同样高效。报告中的多空方向数量是均衡的。绝无任何为了迎合历史数据而进行的随机人工拟合参数。
🧱 铁血网格策略家： 在长时间的盘整或虚假洗盘阶段，它绝不会因为一点点微小的浮亏就急于割肉。机器人会开启“阵地围攻”模式，展开富有弹性的分布式网格订单流。它能冷静地吸收浮动风险，将保证金压力牢牢控制在绝对安全的范围内。
🎯 冷血狙击手： 软件会耐心等待完美的入场时机，以确保极佳的数学效率和强劲的盈亏恢复因子。
🎁 免费体验算法
您再也不必一年365天、一天24小时紧绷神经守在显示器前，虚度光阴又饱受精神折磨。这款高科技解决方案已经完全准备就绪。别再盲信他人的空话 —— 请亲自在真实的历史数据上检验该算法。
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   1. 点击迈达克市场（Market）本页面上的“下载模拟版（Download Demo）”按钮。
   2. 在您的终端中打开策略测试盘（Strategy Tester），并选择任意一段历史区间。
   3. 启动测试，亲眼见证系统是如何完美过滤市场噪音的。

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常见问题（FAQ）：
1) 该产品针对哪些货币对进行了配置？
从技术上讲，该Indicator（智能交易系统）可以在任何货币对上运行，并使用默认设置。不过，该EA是专门针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 进行深度定制的。只有在这些货币对上，它才能展现出最高的执行效率。
2) 在哪个时间周期（Timeframe）上启动效果最好？
🦎 自适应变色龙： 对它而言，时间周期只是一块光学透镜。在较小的时间步长（M15、M30、H1）上，它表现得像一个高频头寸头寸速射头寸剥头皮者（Scalper）。而在较大的周期（H2 和 H4）上，它会放大步长，将市场密度转化为稳固的、经过滤的趋势持仓决策。机器人能完美适配K线的密度，而经纪商的K线内部随机噪音则会被彻底屏蔽。因此，您可以在 M15、M30、H1、H2、H4 上运行该产品。
3) 什么样的账户类型适合该EA？
需要支持对冲（Hedging）双向持仓的账户，因为传统的净持仓（Netting）模式在技术上与该EA的逻辑不兼容。最佳选择是 ECN/Raw 账户（适合大资金）、Cent 美分账户（适合 10,000 美元以下的存款）或杠杆从 1:100 起的 Swap-Free（免息/清真）账户。
4) 最少需要多少初始资金才可以开始交易？
单货币对在标准账户上需要 $800-$1000（在美分账户上则仅需 $10）。如果同时运行两到三个货币对，资金量按比例递增：标准账户需要 $2K/$3K（美分账户需要 $20/$30）。
5) 该EA在历史回测中的回撤情况如何？
在长达55年的历史数据中，基于净值（Equity）的最大浮动回撤分别为：EURUSD 为 7.08%，GBPUSD 为 9.31%，而 USDJPY 仅为 4.17%。
基于余额（Balance）的历史相对回撤大约在 2.27% – 16.95% 区间内波动。
6) 是否可以把这三个货币对组合成一个策略流（使用不同的 Magic Number）？
可以，而且这非常明智。通过在 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 上同时启动并设置不同的 Magic Number（魔术编码），可以触发“策略群（Ensemble）”效应：各货币对独立交易，相互对冲回撤，从而创造出稳定且多元化的资金增长流。
7) 首次启动时需要使用哪些设置？
📦 开箱即用的完全自主： 彻底忘掉繁琐的人工参数拟合，也不用去读几百页的说明书。该产品在出厂时就已经针对核心货币对的特性进行了极致优化。机器人会自动扫描图表、识别货币对并瞬间投入工作。只需轻点几下鼠标即可轻松开启：您只需要将EA挂到推荐货币对的图表上，选择所需的时间周期，并设置一个唯一的 Magic Number 以实现多元化配置即可。
8) 我该如何确认Indicator已经开始正常工作？
非常简单：同时在设置中开启 Enable: Detailed operational logs（启用详细运行日志）参数，屏幕上就会直接显示系统状态文本，而“专家（Experts）”选项卡中的工作日志也会开始更新（每 1-4 小时输出一次详细报告）。
9) 为什么在切换时间周期时屏幕会出现短暂卡顿（冻结）？
📸 市场的量子快照： 在首次启动、切换时间周期或断线重连时，终端会短暂卡住一下，这是在对全部历史数据进行深度的穿透式审计。系统需要这个短暂的停顿来消除任何价格畸变，并部署完美的数学模型来保护当前持仓。
10) 为什么真实订单没有触发，但系统却把该订单计算在内了？
💻 数字化自主权： 机器人内部的数学逻辑高于市场的实际状况。这是该EA独特的安全防护机制。如果由于网络断线或经纪商滑点导致现实中未能成功开单，机器人会瞬间将其作为虚拟订单记录在模型的内存中。对于机器人而言，严格保持其数学模型的完整性才是重中之重 —— 这是它抵御市场混沌的最强护盾。为此，系统宁愿承受在单条网格上出现极小的技术性微亏。这种情况极少发生，因为在价格于K线开盘价附近波动时，机器人最多会尝试重复提交 10 次开单请求。
11) 该指标会产生信号飘移（未来函数/重绘）吗？如果关闭电脑会发生什么？
该指标绝无滞后，也绝不重绘（不飘移）信号。如果您关闭终端，EA不会丢失任何数据：重新启动时，它会瞬间根据您订单的 Magic Number 从历史起点重新精确计算整个数学模型。关闭电脑的最大风险在于可能会错过网格止盈平仓的精确时机，因此强烈建议使用 VPS 服务器。
12) 为什么该指标没有缓冲区（Buffers）？该产品是以怎样的节奏运行的？
该指标不使用缓冲区，而是通过图形对象（线条、箭头）来输出信号。这避免了在内存中存储无用的历史数据，令计算速度提升数倍。🛡️ 对行情的“大钉/插针”免疫： 同时，该产品并不会在每一个 Tick（Tick数据）或K线内部进行频繁更新，而是严格绑定在 H1 或 H4 K线的开盘价上 —— 这完全保护了算法免受市场噪音、虚假插针和瞬时滑点的干扰。
13) 如果经纪商看到了我的止盈止损目标，故意制造恶意插针来爆我的仓怎么办？
😎 隐形斗篷模式（潜行模式）： 借助潜行模式，这种情况被彻底杜绝。机器人采用了虚拟订单算法：所有真实的价位和目标仅存在于EA的内部内存中，对经纪商的服务器完全不可见。在技术上，经纪商根本无法猎杀您的止损，因为他们完全看不到系统计划在哪里锁定利润和结清头寸。
14) 如果订单网格变得过大该怎么办？
🔒 资金保险丝： 针对这种情况，系统内置了资本保险丝 —— 即参数 Risk: Enable grid depth protection（启用网格深度保护）。您可以强行限制网格中的最大订单数量（例如：不超过 8 单）。如果市场走向与系统相反，且亏损深度触及该临界阈值，机器人将自动释放仓位压力，果断切断风险，以最大程度保住您的核心本金。
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Stefano Frisetti
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note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
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指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
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指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
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指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
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指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
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指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
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指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
指标
您好，交易员！ 大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。 Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。 以下是该系统背后的具体技术： 1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN） 市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。 功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。 优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。 2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO） 模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。 功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。 优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。 执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端 如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
指标
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
指标
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
作者的更多信息
Golden section price action indicator MT4 edition
Ekaterina Saltykova
指标
Golden section price action indicator - is a trend-scalping complete system with enter and exit points. Indicator is based on most powerfull price action japan patterns that are filtered by volume, volatility, market phase. Pattern is not a simple combinations of candles. Patterns must have "weight" to move market in right direction. "Weight" - is the summary of pattern's volume, the size of pattern candles according to last average volatility and ofcourse pattern must appear in correct market p
Support Resistance Peaks Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Trend deviation scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend deviation scalper - is the manual system to scalp choppy market places. Indicator defines bull/bear trend and it's force. Inside exact trend system also defines "weak" places, when trend is ready to reverse. So as a rule, system plots a sell arrow when bull trend becomes weak and possibly reverses to bear trend. For buy arrow is opposite : arrow is plotted on bear weak trend. Such arrangement allows you to get a favorable price and stand up market noise. Loss arrows are closing by common p
Trend driver bars Iindicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend driver bars is the manual trading system, which defines current trend continue or it's pull-back/reverse. "Driver" bars - are price action patterns that has powerfull affect on market, defining it's near future direction. Generally, driver bars represents trend "skeleton" and often anticipates new market impulse. System plots arrows when market shows 3 pattenrs in a row(most powerfull combo-pattern), and makes fast scalping of incomming movement. Loss positions closes by common profit. Lot
Wave impulse omega scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Wave Impulse OmegaScalper - is the manual system for scalping. In many cases Indicator "eats" almost all possible trend wave. System defines up price wave and down price wave. Inside the exact wave - system defines true trend movement and choppy market. Indicator plots signals while market is trending, powerfull and has quiet good volatility. This is complete system with enter and exit points. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalcu
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Binary Step Clouds Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Binary step clouds - is the complete trading system with enter and exit points. System is based on double smoothed exponential step moving and volume weighted simple step moving.Generally each movings define trend direction and places when trend is in active phase. Signals plots when both movings approache to active trend phase and market speed is high.  Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculates all history datas,refreshing main
Acceleration Force Meter Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Acceleration Force Meter Indicator - is a trend system that join market in trend phase and after trend pull-back. AFM indicator - is the system that watchs market phases from flat to extreme volatility and prefers to enter in market when it's active, more volatility, ignoring most flat places. This is 100% complete trading system including enter and exit points. It works well with profitable trades - maximizing take profit targets(analysis of recent market volatility, its pips range to adapt cur
Imba trend runner indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ImbaTrend Runner - is the trend following manual system for forex/crypto market. It defines medium-term trends and works with it in intraday mode. System shows enter points, profit and loss targets. As a rule profit targets are 2-3 X bigger than loss targets. Indicator is AutoAdaptive and it automatically updates it's settings during trading. Indicator is sensitive to market changes, regular updates helps to stay in relevant trend. Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disap
Early WPR divergence indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Early WPR divergence - is the manual system to define trend reverse. Green histogram shows main trend, Orange one - shows "short"/local trend. System is looking for clear divergence between both trends and pick up position(plot buy/sell arrows). When main trend is up, but local trend reverses to bearish trend and get's big power - sell arrow is plotted;    When main trend is down, but local trend reverses to bullish trend and get's big power - buy arrow is plotted;  Main inputs are : mediumTrend
Bull bear pressure indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Bull bear pressure indicator - is the manual system which defines bull/bear market. When lines is above zero level - market is strong bullish, and when lines below zero level - market is bearish. First line represents global trend and second one are smoothed and shows local market's mood. Main inputs are : MainPeriod- main indicator's period for global trend calculation; SignalPeriod - period for   smoothed and shows local market's trend; Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-la
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
ASI fractals with DPO filter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
Trend Reversal Index MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend reversal index - is the manual trading system that works with overbought , oversold levels and reversal patterns. Sell arrow is plotted when indicator is higher than overbought level and here forms reversal pattern, all pattern points  located higher than overbought level. Opposite with buy arrow : ndicator is lower than oversold level and here forms reversal pattern, all pattern points located lower than overbought level.  Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disapp
Demarker pull back system MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Demarker pullback system - is the manual trading system for choppy markets. It show 2 colored histogram.  When histogram is blue - market is quite bullish, when histogram ir orange - market is more bearish. Up arrow is plotted when histogram is in oversold zone but blue color. Down arrow is plotted when histogram is in overbought zone but orange color. These patterns shows false breakout and possible soon reverse(price is overbought but shows bearish signs and price is oversold but shows bullis
TPM cross indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
TPM Cross (trend power moving cross) - is a trend following strategy based on custom signal points. Indicator consists from main custom moving chart line and trend power line. Indicator defines up and down movements by it's trend power and custom moving direction. When current market's trend looses it's power and opposite trend starts - power trend line  crosses moving and indicator plots an arrow.  Main indicator's adjustable inputs : movingPeriod - period of moving line  trendPeriod  - period
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Floating peaks oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating peaks oscillator - it the manual trading system. It's based on Stochastik/RSI type of oscillator with dynamic/floating  overbought and oversold levels. When main line is green - market is under bullish pressure, when main line is red - market is under bearish pressure. Buy arrow appears at the floating bottom and sell arrow appears at floating top. Indicator allows to reverse signal types. Main indicator's adjustable inputs : mainTrendPeriod; signalTrendPeriod; smoothedTrendPeriod; tre
Trend speed vector oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend speed vector - is the oscillator for manual trading. System measures trend direction and it's speed. Histogram shows 4 colors: Lime --> Strong up movement with good gain speed; Green --> Up movement with low gain speed Red --> Strong down movement with good gain speed; Orange --> Down movement with low gain speed Green and Orange histograms show weak market's movements and thуese places excluded from signal points. Buy arrow is plotted during strong down movement when bearish gain speed i
Floating gain meter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating gain meter is the manual trading system that works with local trends and it's scalping. Histogram represents  bull/bear floating trend gain. Green color histogram shows choppy market with bullish pressure, Orange - shows choppy market with bearish pressure. Lime and Red colors shows "boiled" places in market. As a rule buy arrow is placed after strong Down movement when it's power becomes weak and choppy market starts. And sell arrow is plotted after strong Up movement when it's power
Pullback points indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Pullback points indicator - is the manual trading system, that shows most popular market prices. Indicator measures bull/bear waves pressure and looks for "consensus" prices. As a rule these points are crossed up and down very often and opened trade has several chances to be closed in positive zone. Mainly, such points is the good base for "common profit" types of strategies. Indicator also represents   "common profit"  scalping method of trading as default one.  Main Indicator's Features Signa
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend roc waves robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Looking for EA to automate your trading strategy on the Forex market? TrendRocWaves Robot — your faithful companion in the world of trading! This 100% automated EA offers unique features: - works exclusively on high timeframes (H1 and H4) for confirmed response to market changes. - uses the most popular and liquid currency pairs such as EURUSD,GBPUSD with minimal spreads and fast transaction execution. - applies a scalping method based on a medium-term trend to achieve local goals and reduce r
Dynamic trend cycles robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing the trading system Dynamic Trend Cycles Robot  — a powerful tool for H1-H4 trading with volatility pairs! Technical capabilities - pairs to trade : EURUSD,GBPUSD,XAUUSD;  - timeframes : M30,H1,H4; Why Choose Dynamic Trend Cycles Robot (DTC)? - Accurate Trend Analysis: DTC adapts to current market volatility, providing precise tracking of price trends. This allows you to confidently open positions in line with the main trend and maximize your profits. - Filtering False Signals: In t
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
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Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Squeeze roc xau points mt4
Ekaterina Saltykova
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Detrended scalper jpy points robot mt4
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Hybrid trend impulse robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Hybrid Trend Impulse robot – is an advanced EA that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_robot: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditions. Enhanced
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
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