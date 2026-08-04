NT Risk Ratio Tool

有了这款产品，您无需再使用第三方计算器计算交易量，也无需手动将数据导入图表。风险回报工具可直接在图表上计算交易。此面板用于标记和输入交易。将入场线、止损线和止盈线拖动到您认为合适的交易位置，面板将立即显示交易量、现金风险和风险占账户余额的百分比、预期利润以及风险回报比。点击入场按钮，该工具将根据入场线的位置，选择市价单或挂单类型，并发送包含这些价位的订单。









主值可以是风险或交易量。点击面板中的标签即可切换。如果设置的是风险，则交易量将根据与止损线的距离计算：如果您将线拖动得更远，手数会减小，但风险金额保持不变。如果设置的是交易量，则面板会显示此手数下止损的成本占账户余额的百分比。点值取自交易品种规格，交易量则根据经纪商的增量、最小值和最大值进行四舍五入，以确保面板上显示的交易手数与终端确认的交易手数一致。





面板提供多种工具用于调整加价：





- RR 锁定：保持指定的比率，止损位和止盈位会随之移动，反之亦然。当锁定解除时，RR 会根据您绘制的图表重新计算。





- 磁力线：入场点锁定在当前价格并跟随其移动，止损位和止盈位保持其与当前价格的距离。





- 风险、手数和 RR 字段：直接在面板中输入数值。输入 RR 值会立即移动止盈位，输入锁定交易量的风险百分比会移动止损位。





- 以点数表示的止损和止盈字段：以数值指定距离，拖动线条时这些数值会自​​动更新。





- 交易反转：只需一个按钮即可将买入状态切换为卖出状态，并将止损和止盈位置镜像翻转至入场线附近。





- 买入和卖出板块：显示未平仓交易数量和当前盈利，旁边有一个按钮用于平仓。





如果将止损拖到入场线上方，交易将反转。图表本身会镜像翻转，因此标记仍然准确。平仓按钮仅适用于本工具内部的交易。选择基于交易编号和图表符号。输入设置可指定平仓的具体内容：市价单、挂单止损单、挂单限价单或两者都平仓。成功提交订单后，标记将从图表中移除。面板可以拖动到图表上的任意位置，单击即可折叠成一个紧凑的迷你面板。





此外，还有四种深色和浅色图表配色方案、三种适用于高分辨率显示器的界面缩放比例（100%、125% 和 150%）、可自定义字体、用于显示和隐藏标记的热键，以及用于在启动参数中计算的风险百分比、止损距离、魔数和余额。