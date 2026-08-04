NT Risk Ratio Tool MT4

有了这款产品，您无需再使用第三方计算器计算交易量，也无需手动将数据导入图表。风险回报工具可直接在图表上计算交易。此面板用于标记和输入交易。将入场线、止损线和止盈线拖动到您认为合适的交易位置，面板将立即显示交易量、现金风险和风险占账户余额的百分比、预期利润以及风险回报比。点击入场按钮，该工具将根据入场线的位置，选择市价单或挂单类型，并发送包含这些价位的订单。

实用链接：其他更新 - 链接，MT4 版本 - 链接

主值可以是风险或交易量。点击面板中的标签即可切换。如果设置的是风险，则交易量将根据与止损线的距离计算：如果您将线拖动得更远，手数会减小，但风险金额保持不变。如果设置的是交易量，则面板会显示此手数下止损的成本占账户余额的百分比。点值取自交易品种规格，交易量则根据经纪商的增量、最小值和最大值进行四舍五入，以确保面板上显示的交易手数与终端确认的交易手数一致。

面板提供多种工具用于调整加价：

- RR 锁定：保持指定的比率，止损位和止盈位会随之移动，反之亦然。当锁定解除时，RR 会根据您绘制的图表重新计算。

- 磁力线：入场点锁定在当前价格并跟随其移动，止损位和止盈位保持其与当前价格的距离。

- 风险、手数和 RR 字段：直接在面板中输入数值。输入 RR 值会立即移动止盈位，输入锁定交易量的风险百分比会移动止损位。

- 以点数表示的止损和止盈字段：以数值指定距离，拖动线条时这些数值会自​​动更新。

- 交易反转：只需一个按钮即可将买入状态切换为卖出状态，并将止损和止盈位置镜像翻转至入场线附近。

- 买入和卖出板块：显示未平仓交易数量和当前盈利，旁边有一个按钮用于平仓。

如果将止损拖到入场线上方，交易将反转。图表本身会镜像翻转，因此标记仍然准确。平仓按钮仅适用于本工具内部的交易。选择基于交易编号和图表符号。输入设置可指定平仓的具体内容：市价单、挂单止损单、挂单限价单或两者都平仓。成功提交订单后，标记将从图表中移除。面板可以拖动到图表上的任意位置，单击即可折叠成一个紧凑的迷你面板。

此外，还有四种深色和浅色图表配色方案、三种适用于高分辨率显示器的界面缩放比例（100%、125% 和 150%）、可自定义字体、用于显示和隐藏标记的热键，以及用于在启动参数中计算的风险百分比、止损距离、魔数和余额。
推荐产品
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
实用工具
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
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NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
实用工具
介绍适用于 MT4 的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker： 有了我们的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker，再也不会错过止损和止盈的设置，这是交易者在 MetaTrader 4 上浏览纳斯达克 100 市场时不可或缺的助手。该工具专为寻求自动管理止损和止盈水平的无缝解决方案的用户而设计。 主要功能 轻松实现自动化： 自动监控无止损和/或止盈的纳斯达克 100 指数交易。 根据用户配置设置动态调整水平。 订单类型的多样性： 兼容纳斯达克 100 指数的市价订单和挂单。 支持 MetaTrader 4 中的各种订单类型。 定制配置： 用户友好的参数设置允许自定义跟踪偏好和止损/止盈水平。 范围灵活： 可选择为其运行的特定 NAS100 工具或所有交易工具设置止损和止盈。 快速执行： 确保快速设置所需的 StopLoss 和/或 TakeProfit 值，无需等待新的 tick 即可迅速响应。 MetaTrader 4 兼容性： 与 MetaTrader 4 中的所有订单类型兼容，实现无缝集成。 使用 NAS100 Auto SL 和 TP Maker 增
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Algorithmic FREE
Vladimir Gorbachev
5 (4)
专家
Medium-term trading system that tries to profit during the price rollbacks after significant movements. The system automatically determines the current trading range, the price rollback levels. This is a demonstration version of the Algorithmic EA, which is optimized over the year 2016 for trading the EURUSD currency pair. It is possible to trade in manual mode using a simple on-screen panel or in fully automatic mode. Amount of trades per month is from 5 to 18 in automatic mode. The recommended
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SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
实用工具
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
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IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
实用工具
IceFX 的 TradeInfo 是一款工具指标，显示当前账户和持仓的重要信息。 显示信息: 有关当前账户的信息 (结余, 净值, 可用保证金)。 当前点差, 当前回撤 (DD), 计划利润, 预计亏损, 等等。 开仓数量, 交易量 (手数), 盈利。 今日和昨日的范围。 距下一根柱线的剩余时间。 最后一日的盈利信息 (与 IceFX ProfitInfo 指标集成)。 风险- 基于开新仓的手数信息。 MagicNumber 过滤器。 注释过滤器。
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Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
实用工具
工作逻辑 止损实用程序是一个简单但非常方便的指标，显示离止损水平还剩多少点 / 它的好处在于，许多交易者在追求利润时故意高估交易风险，最大限度地使用可用保证金，对于这种情况，知道经纪人可以在哪里强行平仓非常重要。 只需将指标放在图表上，根据买入或卖出的未平仓头寸，您将在图表上看到此交易价格的边界标记。 在您开仓之前，该线在图表上不可见。 推荐机器人黄牛 -       https://www.mql5.com/en/market/product/77108 变量 字体大小 - 标签中的字体大小 边缘缩进 - 从边缘缩进 线条颜色 - 线条颜色 文字颜色 - 文字颜色 如果您喜欢该指标，请留下您对该产品的评论和评分。我将不胜感激！谢谢！ 也看看我的其他产品，你会发现很多对交易有用的！
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Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
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Margin Saver MT4
Niklas Templin
实用工具
Saved your Account Margin for multiple Trades Trading Robot Closing all second open Trades automatic Closing Trades that reached max. Lot Trading Robot built to avoid: -Stop multiple Trades -Save overtrading  -Hold Strategy -max.  Lot -Prop conform -long Account holding -Prop Firm Account holder  - Robot allow one Trade per Symbol -Stop loosing by click multiple Times Trade Button -Robot needs to be Set on every Symbol that will be saved - no Settings configure OneRule OneFunktion Set on Chart
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TradeKeeper Lite
Evgeniy Scherbina
实用工具
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
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Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
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Signalator Lot Size Evaluator MT4
SIGNALATOR LIMITED
实用工具
Signalator Lot Size Evaluator MT4 is a free local MetaTrader 4 utility for manual traders. It helps calculate an estimated lot size before opening a trade manually. The calculation is based on account size, trade direction, entry price, stop loss, risk percentage or fixed money risk, and broker symbol settings. The main purpose is simple: Enter your setup → define your risk → get the suggested lot size. The panel also shows useful pre-trade information such as spread, risk amount, SL/TP distance
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PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
专家
PatternVol EA是根据其对市场的观察创建的，包括样式，烛台分析，烛台数量分析，并且该EA不包含指标。目前，顾问程序是我的非指标策略的小型构造函数，您可以分别禁用和启用每个策略，也可以从多个策略中进行组装。顾问的工作一直持续到今天，添加了新策略，改进了算法。将来，它将成为非指标策略的大型聚合器（构造函数），每个人都可以在其中组装自己的交易策略。 *建议将EA交易用于ECN帐户（5位数字）和带有H1时间范围的EURUSD对​​。 EA交易使用严格的SL和TP设置。 Test DEMO: https://www.mql5.com/ru/signals/978514 EA交易参数 Slippage   - 最大滑点级别 OnOff ... - 启用/禁用策略（1 =启用\ 0 =禁用） Lot... - 未平仓头寸的数量 TakeProfit ... - 固定利润 StopLoss1 ... - 损失固定 Volume... - 入口蜡烛的体积。
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Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.86 (36)
实用工具
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
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SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
专家
The free version of the snowyowl trend adviser, which is based on determining combinations of candle patterns. A virtual trailing stop tracks each open order and groups open orders to close them simultaneously. In the free version, you can only work on one timeframe, while in the paid version, opening orders on the selected TF is a signal to open orders on lower TF.
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Not trading time
Mikhail Nazarenko
4 (2)
指标
There are time periods in the market, when trading is highly likely to be unprofitable. This indicator warns you about such non-trading situations and helps you preserve your money and time. Parameters Remind about non-trading periods: Expiration week - remind about the expiration week Consumer index day - remind a day before the release of Consumer index day NON FARM - remind a day before the release of NON FARM Christmas - remind a day before Christmas New Year Days 25.12 - 15.01 - remind abo
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Simple Trade Copier Master MT4
Niklas Templin
实用工具
EA Master Version any Follow Copy Account  (Acc. Number)  need a open MT Terminal, download multiple times Step1:   Open Master MT5 Terminal    =  install master- Version   (on any Symbol just one Time) Step2:   Open Follower MT5 Terminal = install follower- Version  (on any Symbol just one Time) Step3:   all Trades from any Symbol or any Robot are copy now to follow- Terminal immediately for simple copy set on Chart and   Start   no optimization. This Robot is a Trade Copier for MT5 that automa
FREE
GammaOrderBook Gex Levels for SP500
Andrew Tsujiguchi
实用工具
期权市场实时伽马敞口(GEX)水平显示在SP500图表上。每30分钟更新。 Full description: GammaOrderBook Free — 一体化EA，直接在图表上下载并显示伽马敞口(GEX)数据。无需单独指标。 图表显示内容 • GEX Bars — 看涨和看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色 • Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平 • Panorama V4 — 多时间框架伽马定位 • 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平 • Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位、成交量比率 • Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离 支持品种 • ES / SP500 (US500) 数据更新 • 每30分钟 • 无需邮箱、许可证或订阅 — 挂载即可交易 设置 1. 将EA附加到SP500或US500图表 2. 在工具 > 选项 > EA交易中添加URL： https://gamma-auth.gammaorderbook.com
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Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
实用工具
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
实用工具
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
指标
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
实用工具
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
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Simple Trade Copier Follower MT4
Niklas Templin
实用工具
EA Follower Version any Follow Copy Account  (Acc. Number)  need a open MT Terminal, download multiple times Step1:   Open Master MT5 Terminal    =  install master- Version   (on any Symbol just one Time) Step2:   Open Follower MT5 Terminal = install follower- Version  (on any Symbol just one Time) Step3:   all Trades from any Symbol or any Robot are copy now to follow- Terminal immediately for simple copy set on Chart and   Start   no optimization. This Robot is a Trade Copier for MT5 that auto
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Show Pips
Roman Podpora
4.27 (59)
指标
对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 MT5版本 -   更多有用的指标 有多种选项可用于在图表上放置信息线： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / 。 \ # 该指标具有内置热键： 键 1 - 退一步显示信息类型（价格、评论或角落的右侧） 关键2——信息显示类型的进步 键 3 - 更改信息行显示的位置 可以在设置中重新分配热键。 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 替换显示信息的热键（向后）   - 后退信息显示类型 用于替换显示信息的热键（前进）       - 信息显示类型向前迈进了一步 用于更改外观/角信息字符串类型的热键     - 更改信息行显示的位置 文字颜色     - 文字颜色 盈利颜色     - 有浮动利润时的文字颜色 失色     - 存在浮动损失时的文本颜色 分离器     - 一行中的数据分隔符。可以采用五个值：“|”、“/”、
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
实用工具
This is a forex supporting tool for all manual traders. You can close positions immediately at once on the MT4 Terminal by a single click. CLOSE SELL: You can close SHORT positions of the target currency pair (same as the chart you’re using this EA). CLOSE BUY: Same as above but LONG positions will be closed. CLOSE ALL: All opened positions will be closed (no matter of currency pairs). You can select the closing method from CLOSE ALL or CLOSE ONE BY ONE. You can choose the positions to be closed
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Auto TP Sl Panding Orders
Sarfraz Ali -
实用工具
Auto TP SL Manul Open Panding Orders Overview: AUto TP SL Manul Open Panding Orders is an innovative trading platform designed to enhance trading efficiency and effectiveness in managing financial investments. Key Features: Automated Management : Seamlessly manage take-profit (TP) and stop-loss (SL) orders with our advanced automation tools. Manual Adjustments : Maintain control with manual options, allowing traders to adjust orders according to market conditions.
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Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
实用工具
我想每个人都知道"安全"这样的资金管理规则。 对于那些不知道的人来说，安全假设在交易利润等于止损大小后关闭一半的头寸。 因此，即使价格反转并抓住止损，您也不会赔钱，因为在早些时候关闭部分头寸时获得了完全相同数量的利润。 安全专家顾问只有一个设置-关闭地段. 将其保留在0位置，顾问将关闭交易的一半。 安装专家顾问后，图表上会出现一条红色虚线，部分利润将由专家顾问固定。 如果您希望顾问在另一个级别关闭部分交易，您可以安全地将此行移动到另一个地方。 如果您在同一货币对上有多个交易打开，那么您应该用鼠标光标将EA拖到图表上，并将EA放在您希望通过安全关闭的订单打开水平附近。 专家顾问考虑订单票，只会处理这个订单。 Thank you!
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Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
指标
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
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Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
实用工具
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
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该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (443)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法在
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
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交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
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MetaTrader 4 专业交易复制器 快速、专业、可靠的 MetaTrader 4 交易复制器。 COPYLOT 可在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 终端之间复制外汇交易，并为不同账户类型和交易场景提供灵活的同步方案。 COPYLOT MT4 版本支持： MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   MT5 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试与优化 Expforex 的全部产品 您也可以使用 MetaTrader 5 版本，在 MetaTrader 5 → MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 → MetaTrader 5 之间进行复制： COPYLOT CLIENT for MT5 COPYLOT 是一款专业级交易复制器，可稳定运行于 2、3 甚至 10 个终端之间。 支持从模拟账户和投资者密码账户进行复制 可同时运行在多个终端上
Riskless Pyramid
Snapdragon Systems Ltd
5 (1)
实用工具
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
实用工具
Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
实用工具
Tick Volume Chart — fixed volume bars for MetaTrader 4. The tool creates charts on which each candle has a fixed tick volume. Data sampling is carried out not by time but by the tick volume. Each bar contains a given (fixed) tick volume. Tick volume can be adjusted by changing the value of the Volume parameter. You can apply indicators, Expert Advisors and scripts to the tick chart. You get a fully functional chart, on which you can work just as well as on a regular chart. In the process of work
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
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NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
NT Risk Ratio Tool
Irina Nechaeva
实用工具
有了这款产品，您无需再使用第三方计算器计算交易量，也无需手动将数据导入图表。风险回报工具可直接在图表上计算交易。此面板用于标记和输入交易。将入场线、止损线和止盈线拖动到您认为合适的交易位置，面板将立即显示交易量、现金风险和风险占账户余额的百分比、预期利润以及风险回报比。点击入场按钮，该工具将根据入场线的位置，选择市价单或挂单类型，并发送包含这些价位的订单。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT4 版本 - 链接 主值可以是风险或交易量。点击面板中的标签即可切换。如果设置的是风险，则交易量将根据与止损线的距离计算：如果您将线拖动得更远，手数会减小，但风险金额保持不变。如果设置的是交易量，则面板会显示此手数下止损的成本占账户余额的百分比。点值取自交易品种规格，交易量则根据经纪商的增量、最小值和最大值进行四舍五入，以确保面板上显示的交易手数与终端确认的交易手数一致。 面板提供多种工具用于调整加价： - RR 锁定：保持指定的比率，止损位和止盈位会随之移动，反之亦然。当锁定解除时，RR 会根据您绘制的图表重新计算。 - 磁力线：入场点锁定在当前价格并跟随其移动，止损位和止盈位保持其
FREE
Go To Time
Irina Nechaeva
指标
有了这款产品，您无需再手动滚动图表来分析特定的历史数据。“跳转到时间”功能只需单击一下即可完成。此指标允许您浏览图表历史记录。在简洁面板中输入日期和时间，或从下拉日历中选择。单击“跳转到时间”，指标将带您跳转到指定时间。您还可以同时将所有图表同步跳转到指定时间。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT5 版本 - 链接 为了方便快速导航，我们还提供了以下工具： 下拉日历：单击标题即可将图表从日期跳转到月份和年份；只需点击几下即可访问任何日期。 “今天”、“-1D”、“-1W”、“-1M”标记：将字段中的日期向前移动一天、一周或一个月；点击次数会累加。 “所有图表”：切换开关会立即跳转到所有打开的图表；每个图表都会根据其交易品种和时间周期找到最近的K线。 立即按钮：立即返回当前K线和熟悉的自动滚动功能。 目标标记：一条垂直虚线标记找到的K线，并自动消失，在图表上不留痕迹。 如果指定时间恰逢周末或报价缺口，“跳转到时间”功能会跳转到最近的现有K线。对于深度历史数据，该指标会自动请求更多数据并重复跳转。如果经纪商没有数据，它会立即在日志中报告，并将图表移动到最大可用深度。指标面板可以
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Go To Time MT4
Irina Nechaeva
指标
有了这款产品，您无需再手动滚动图表来分析特定的历史数据。“跳转到时间”功能只需单击一下即可完成。此指标允许您浏览图表历史记录。在简洁面板中输入日期和时间，或从下拉日历中选择。单击“跳转到时间”，指标将带您跳转到指定时间。您还可以同时将所有图表同步跳转到指定时间。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT5 版本 - 链接 为了方便快速导航，我们还提供了以下工具： 下拉日历：单击标题即可将图表从日期跳转到月份和年份；只需点击几下即可访问任何日期。 “今天”、“-1D”、“-1W”、“-1M”标记：将字段中的日期向前移动一天、一周或一个月；点击次数会累加。 “所有图表”：切换开关会立即跳转到所有打开的图表；每个图表都会根据其交易品种和时间周期找到最近的K线。 立即按钮：立即返回当前K线和熟悉的自动滚动功能。 目标标记：一条垂直虚线标记找到的K线，并自动消失，在图表上不留痕迹。 如果指定时间恰逢周末或报价缺口，“跳转到时间”功能会跳转到最近的现有K线。对于深度历史数据，该指标会自动请求更多数据并重复跳转。如果经纪商没有数据，它会立即在日志中报告，并将图表移动到最大可用深度。指标面板可以
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News Filter for EAs MT4
Irina Nechaeva
实用工具
智能交易系统新闻过滤器：该面板会在宏观经济数据发布期间禁用智能交易系统，并在市场稳定后恢复其运行。一个面板即可服务于整个终端，自动检测所有已打开的图表以及每个图表上运行的智能交易系统。在事件发生前，它会保存图表及其智能交易系统设置，然后删除图表，并执行您设置的持仓和挂单规则。事件发布后，它会恢复所有内容，并检查名称和所有输入参数。 使用说明和免费在线演示： 点击此处查看免费在线演示（ 免费在线演示 ）。 产品使用说明请点击此处（ 用户手册 ）。 智能交易系统新闻过滤器专为交易算法而设计：无论是单个还是数十个智能交易系统，无论是自主开发的还是从市场上购买的。大多数系统都已在正常市场中测试过，但新闻爆出时的情况则截然不同：点差扩大，滑点增加，价格波动幅度可能在几分钟内达到正常情况下几个小时的水平。该面板不会干预EA的逻辑或替您做决定：您可以自行定义哪些事件被视为危险事件以及如何处理未平仓位，面板会在窗口期间删除EA，然后在窗口结束后重新安装。受保护的图表不需要任何辅助脚本；单个实例可以同时处理五个或二十个图表。其功能包括：对返回数据的可靠性进行验证，而非假设：面板会检查返回的EA名称
NT Trade Manager Panel
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
News Filter For EAs
Irina Nechaeva
实用工具
智能交易系统新闻过滤器：该面板会在宏观经济数据发布期间禁用智能交易系统，并在市场稳定后恢复其运行。一个面板即可服务于整个终端，自动检测所有已打开的图表以及每个图表上运行的智能交易系统。在事件发生前，它会保存图表及其智能交易系统设置，然后删除图表，并执行您设置的持仓和挂单规则。事件发布后，它会恢复所有内容，并检查名称和所有输入参数。 使用说明和免费在线演示： 点击此处查看免费在线演示（ 免费在线演示 ）。 产品使用说明请点击此处（ 用户手册 ）。 智能交易系统新闻过滤器专为交易算法而设计：无论是单个还是数十个智能交易系统，无论是自主开发的还是从市场上购买的。大多数系统都已在正常市场中测试过，但新闻爆出时的情况则截然不同：点差扩大，滑点增加，价格波动幅度可能在几分钟内达到正常情况下几个小时的水平。该面板不会干预EA的逻辑或替您做决定：您可以自行定义哪些事件被视为危险事件以及如何处理未平仓位，面板会在窗口期间删除EA，然后在窗口结束后重新安装。受保护的图表不需要任何辅助脚本；单个实例可以同时处理五个或二十个图表。其功能包括：对返回数据的可靠性进行验证，而非假设：面板会检查返回的EA名称
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