News Filter For EAs

智能交易系统新闻过滤器：该面板会在宏观经济数据发布期间禁用智能交易系统，并在市场稳定后恢复其运行。一个面板即可服务于整个终端，自动检测所有已打开的图表以及每个图表上运行的智能交易系统。在事件发生前，它会保存图表及其智能交易系统设置，然后删除图表，并执行您设置的持仓和挂单规则。事件发布后，它会恢复所有内容，并检查名称和所有输入参数。

使用说明和免费在线演示：

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产品使用说明请点击此处（用户手册）。


智能交易系统新闻过滤器专为交易算法而设计：无论是单个还是数十个智能交易系统，无论是自主开发的还是从市场上购买的。大多数系统都已在正常市场中测试过，但新闻爆出时的情况则截然不同：点差扩大，滑点增加，价格波动幅度可能在几分钟内达到正常情况下几个小时的水平。该面板不会干预EA的逻辑或替您做决定：您可以自行定义哪些事件被视为危险事件以及如何处理未平仓位，面板会在窗口期间删除EA，然后在窗口结束后重新安装。受保护的图表不需要任何辅助脚本；单个实例可以同时处理五个或二十个图表。其功能包括：对返回数据的可靠性进行验证，而非假设：面板会检查返回的EA名称、所有输入参数和交易权限是否与已保存的权限一致，如果失败则重试，并在标题栏中显示警告，确保图表始终有EA运行。保护状态会写入磁盘，因此即使终端重启或在新闻窗口播放过程中崩溃，图表也不会缺少EA，并且重叠的事件会被合并到一个窗口中：EA会在最后一次更新后被删除并重新安装。其他任务由独立的机制处理：

- 持仓操作：不做任何操作、平仓后以相同交易量和方向重新开仓、将止损移至盈亏平衡点、将止损和止盈移动指定距离，或在窗口期内删除持仓。

- 挂单：事件发生前删除，事件发生后以相同价格重新开仓；对亏损持仓设置盈利阈值；按魔术数字和备注进行筛选，以保持其他交易不受影响。

- 事件筛选：按重要性筛选，每个级别分别设置事件发生前和事件发生后窗口；关键词（例如非农数据、美联储公开市场委员会会议和利率决议）设置独立窗口；货币对按代码自动筛选，每个图表可筛选，也可列表筛选，或一次性筛选。

- 配置和预设：只需点击几下即可为不同图表设置不同的规则；一键切换常规周和非农数据周，即可查看整个面板的快照。

- 下一个事件预览：预览日志中的下一个事件，包含图表列表、摘要窗口以及每个持仓和订单的操作。您可以选择日历数据源：Forex Factory 或 MetaTrader 5 内置的经济日历，后者无需任何配置。您可以直接在面板中添加自定义事件，例如离线会议或指数再平衡。如果数据源暂时不可用，面板将继续使用上次成功加载的日历，并且不会自动移除保护。每周事件列表会准确显示受保护的内容：服务器时间、重要性、摘要窗口以及事件覆盖的图表数量。事件可以直接显示在图表上：重要性颜色的垂直线，带有简要描述，以及保护窗口中的阴影区域，鼠标悬停在阴影区域上时会显示完整的事件名称。您可以选择信息的显示位置：仅在面板图表上、仅在受保护的图表上、两者都显示，或两者都不显示。当智能交易系统（EA）被保护、删除或恢复运行时，以及事件发生前指定的几分钟，系统都会通过终端、手机推送通知和电子邮件发送通知。所有面板活动都会记录在“智能交易系统”日志中。此外，面板提供六种配色方案、三种高分辨率显示器缩放比例，并且可以折叠成带有倒计时的紧凑面板。终端重启和时间周期更改后，面板的位置、活动标签页以及所有设置、配置文件和图表分配都会被保存。在策略测试器中，面板以界面预览模式启动：实时新闻可用，且测试器中没有其他图表，因此保护功能会自动启用。
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4.4 (5)
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Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
作者的更多信息
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
NT Risk Ratio Tool MT4
Irina Nechaeva
实用工具
有了这款产品，您无需再使用第三方计算器计算交易量，也无需手动将数据导入图表。风险回报工具可直接在图表上计算交易。此面板用于标记和输入交易。将入场线、止损线和止盈线拖动到您认为合适的交易位置，面板将立即显示交易量、现金风险和风险占账户余额的百分比、预期利润以及风险回报比。点击入场按钮，该工具将根据入场线的位置，选择市价单或挂单类型，并发送包含这些价位的订单。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT4 版本 - 链接 主值可以是风险或交易量。点击面板中的标签即可切换。如果设置的是风险，则交易量将根据与止损线的距离计算：如果您将线拖动得更远，手数会减小，但风险金额保持不变。如果设置的是交易量，则面板会显示此手数下止损的成本占账户余额的百分比。点值取自交易品种规格，交易量则根据经纪商的增量、最小值和最大值进行四舍五入，以确保面板上显示的交易手数与终端确认的交易手数一致。 面板提供多种工具用于调整加价： - RR 锁定：保持指定的比率，止损位和止盈位会随之移动，反之亦然。当锁定解除时，RR 会根据您绘制的图表重新计算。 - 磁力线：入场点锁定在当前价格并跟随其移动，止损位和止盈位保持其
FREE
NT Risk Ratio Tool
Irina Nechaeva
实用工具
有了这款产品，您无需再使用第三方计算器计算交易量，也无需手动将数据导入图表。风险回报工具可直接在图表上计算交易。此面板用于标记和输入交易。将入场线、止损线和止盈线拖动到您认为合适的交易位置，面板将立即显示交易量、现金风险和风险占账户余额的百分比、预期利润以及风险回报比。点击入场按钮，该工具将根据入场线的位置，选择市价单或挂单类型，并发送包含这些价位的订单。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT4 版本 - 链接 主值可以是风险或交易量。点击面板中的标签即可切换。如果设置的是风险，则交易量将根据与止损线的距离计算：如果您将线拖动得更远，手数会减小，但风险金额保持不变。如果设置的是交易量，则面板会显示此手数下止损的成本占账户余额的百分比。点值取自交易品种规格，交易量则根据经纪商的增量、最小值和最大值进行四舍五入，以确保面板上显示的交易手数与终端确认的交易手数一致。 面板提供多种工具用于调整加价： - RR 锁定：保持指定的比率，止损位和止盈位会随之移动，反之亦然。当锁定解除时，RR 会根据您绘制的图表重新计算。 - 磁力线：入场点锁定在当前价格并跟随其移动，止损位和止盈位保持其
FREE
Go To Time
Irina Nechaeva
指标
有了这款产品，您无需再手动滚动图表来分析特定的历史数据。“跳转到时间”功能只需单击一下即可完成。此指标允许您浏览图表历史记录。在简洁面板中输入日期和时间，或从下拉日历中选择。单击“跳转到时间”，指标将带您跳转到指定时间。您还可以同时将所有图表同步跳转到指定时间。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT5 版本 - 链接 为了方便快速导航，我们还提供了以下工具： 下拉日历：单击标题即可将图表从日期跳转到月份和年份；只需点击几下即可访问任何日期。 “今天”、“-1D”、“-1W”、“-1M”标记：将字段中的日期向前移动一天、一周或一个月；点击次数会累加。 “所有图表”：切换开关会立即跳转到所有打开的图表；每个图表都会根据其交易品种和时间周期找到最近的K线。 立即按钮：立即返回当前K线和熟悉的自动滚动功能。 目标标记：一条垂直虚线标记找到的K线，并自动消失，在图表上不留痕迹。 如果指定时间恰逢周末或报价缺口，“跳转到时间”功能会跳转到最近的现有K线。对于深度历史数据，该指标会自动请求更多数据并重复跳转。如果经纪商没有数据，它会立即在日志中报告，并将图表移动到最大可用深度。指标面板可以
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Go To Time MT4
Irina Nechaeva
指标
有了这款产品，您无需再手动滚动图表来分析特定的历史数据。“跳转到时间”功能只需单击一下即可完成。此指标允许您浏览图表历史记录。在简洁面板中输入日期和时间，或从下拉日历中选择。单击“跳转到时间”，指标将带您跳转到指定时间。您还可以同时将所有图表同步跳转到指定时间。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT5 版本 - 链接 为了方便快速导航，我们还提供了以下工具： 下拉日历：单击标题即可将图表从日期跳转到月份和年份；只需点击几下即可访问任何日期。 “今天”、“-1D”、“-1W”、“-1M”标记：将字段中的日期向前移动一天、一周或一个月；点击次数会累加。 “所有图表”：切换开关会立即跳转到所有打开的图表；每个图表都会根据其交易品种和时间周期找到最近的K线。 立即按钮：立即返回当前K线和熟悉的自动滚动功能。 目标标记：一条垂直虚线标记找到的K线，并自动消失，在图表上不留痕迹。 如果指定时间恰逢周末或报价缺口，“跳转到时间”功能会跳转到最近的现有K线。对于深度历史数据，该指标会自动请求更多数据并重复跳转。如果经纪商没有数据，它会立即在日志中报告，并将图表移动到最大可用深度。指标面板可以
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News Filter for EAs MT4
Irina Nechaeva
实用工具
智能交易系统新闻过滤器：该面板会在宏观经济数据发布期间禁用智能交易系统，并在市场稳定后恢复其运行。一个面板即可服务于整个终端，自动检测所有已打开的图表以及每个图表上运行的智能交易系统。在事件发生前，它会保存图表及其智能交易系统设置，然后删除图表，并执行您设置的持仓和挂单规则。事件发布后，它会恢复所有内容，并检查名称和所有输入参数。 使用说明和免费在线演示： 点击此处查看免费在线演示（ 免费在线演示 ）。 产品使用说明请点击此处（ 用户手册 ）。 智能交易系统新闻过滤器专为交易算法而设计：无论是单个还是数十个智能交易系统，无论是自主开发的还是从市场上购买的。大多数系统都已在正常市场中测试过，但新闻爆出时的情况则截然不同：点差扩大，滑点增加，价格波动幅度可能在几分钟内达到正常情况下几个小时的水平。该面板不会干预EA的逻辑或替您做决定：您可以自行定义哪些事件被视为危险事件以及如何处理未平仓位，面板会在窗口期间删除EA，然后在窗口结束后重新安装。受保护的图表不需要任何辅助脚本；单个实例可以同时处理五个或二十个图表。其功能包括：对返回数据的可靠性进行验证，而非假设：面板会检查返回的EA名称
NT Trade Manager Panel
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
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