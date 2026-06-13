Equity Target Manager – 全能盈利锁定工具

口号： "全面利润掌控—即刻锁定您的收益。"

产品描述： 使用 Equity Target Manager 升级您的交易体验。这是一款高性能工具，专为精准的交易管理 (Trade Management) 和账户总盈亏 (Total Account Profit) 控制而设计。对于追求效率的交易者，这是一款必备的自动化工具 (Automation Tool)，能在达到目标利润的瞬间，立即执行全部平仓 (Close All Trades) 并清理所有挂单 (Pending Orders)。

无需再全天候盯着图表！作为您的资产守护者 (Equity Guardian)，该工具提供实时账户监控，一旦触及目标利润，系统将自动平仓，确保您辛苦赚取的利润万无一失。

为什么选择 Equity Target Manager？ 卓越的效率与极简的操作。只需几秒钟，通过用户友好的设置面板即可完成配置。无论您是进行手动交易 (Manual Trading)，还是需要快速平仓 (Fast Close) 解决方案，本工具都能以极高的精准度执行任务。全自动锁定利润，让您的交易更加从容自信。

核心优势：

资产守护 (Equity Guardian)： 全天候 24/7 实时监控账户总盈亏。

智能利润出口 (Smart Profit Exit)： 达到目标利润时，立即执行“全部平仓”并清除所有挂单。

极简设置 (User-Friendly Input)： 操作直观，只需点击几下即可设定您的 目标利润 (Profit Target) 。

可视化看板 (Visual Dashboard)： 在图表上实时显示余额、净值和当前盈亏，一切尽在掌握。

极简逻辑 (No-Nonsense Logic)： 架构稳健、逻辑清晰，为您提供高效的订单管理 (Order Management)。

使用方法：

将工具加载到图表上。 在设置中输入您期望的目标利润 (Target Profit)。 系统将自动持续监控您的账户盈亏。 一旦达到目标，系统将立即平仓，为您锁定利润。

⚠️ 重要警告： 本工具在触及目标利润时会强制平仓并删除所有挂单。在使用前，请务必确认您的策略和目标设置准确无误。