Safe Leverage Platinum

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  • Suwan Chanidnok
    Suwan Chanidnok

    Suwan Chanidnok

    Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
    making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
    use low - medium risk
    capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
    capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
  • 版本: 1.3
  • 更新: 10 八月 2026
  • 激活: 10


Safe Leverage Platinum

专业级资金管理与风险控制系统（MT4）

💎 全新 Platinum 版本 —— 不只是升级，而是全面革新

Safe Leverage Platinum 并非 Safe Leverage Pro 的简单升级版本，而是经过重新设计与优化的专业级交易风险管理系统。

在保留原有稳定性的基础上，加入更多自动化功能、更高等级的资金管理机制以及更智能的订单控制逻辑，为专业交易者提供更高效、更安全、更便捷的交易体验。

🚀 Platinum 核心升级

✅ 智能 1:1 杠杆控制系统

根据账户资金自动计算最佳持仓规模。

有效降低过度杠杆风险，
减少爆仓及追加保证金的可能性，
让账户更加稳定。

✅ 全新 Profit Protection 引擎

自动监控账户盈利。

达到设定目标后：

✔ 自动锁定利润

✔ 自动平仓

✔ 可选择：

• 仅管理本 EA 的订单

• 管理整个账户所有订单（包含手动订单）

真正做到无人值守。

✅ Advanced SL / TP Management

更智能的止损止盈系统。

支持：

• 自动设置 SL

• 自动设置 TP

• Hidden Mode（隐藏止盈止损）

• 多种执行模式

适用于各种交易策略。

✅ Smart Trailing Engine

升级版移动止损系统。

更加精准地锁定利润。

在市场持续向有利方向运行时，
自动保护已获得利润，
最大程度提升盈利效率。

✅ 全新的订单管理系统

支持：

✔ Magic Number 自动识别

✔ 手动订单识别

✔ 本 EA 独立管理

✔ 全账户统一管理

让不同 EA 与人工交易能够安全共存，
互不干扰。

🛡 更高级别的风险管理

Safe Leverage Platinum 的设计目标并非追求高风险收益，

而是：

✔ 控制风险

✔ 提高账户稳定性

✔ 延长账户生命周期

✔ 保护资金安全

适合长期稳定交易者。

🏆 黄金（XAU/USD）交易最佳搭档

针对黄金市场高波动特性进行优化。

帮助交易者：

✔ 更快速下单

✔ 更精准控制仓位

✔ 更有效保护利润

✔ 更稳定管理风险

特别适用于 XAU/USD 交易。

⚡ 高性能 · 超轻量

采用优化后的核心代码。

✔ 极低 CPU 占用

✔ 极低 VPS 资源消耗

✔ 快速执行

✔ 长时间稳定运行

适合 24 小时 VPS 自动交易。

👑 为什么选择 Platinum？

相比 Safe Leverage Pro，

Platinum 提供：

✔ 更完整的风险控制系统

✔ 更智能的盈利保护

✔ 更灵活的订单管理

✔ 更专业的资金管理

✔ 更高的自动化程度

它不仅仅是升级，

而是专为专业交易者打造的新一代资金管理平台。

✔ 适合以下交易者

• 黄金交易者（XAU/USD）

• EA 自动交易用户

• 手动交易用户

• 多 EA 同时运行用户

• VPS 长时间运行用户

• 重视资金安全的专业交易者

⚠️ 风险声明

Safe Leverage Platinum 是专业资金管理与风险控制工具。

本软件不会保证盈利，
所有交易结果均取决于市场环境及用户设置。

外汇及黄金交易具有风险。

建议在真实账户使用前，
先于模拟账户充分测试所有参数。



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4 (2)
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EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
实用工具
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.29 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
NickZ Tool
Nicolas Zouein
实用工具
This is a must have tool for a serious trader. It saves your precious time spent for opening/closing trades, creating pending trades and modifying your TP/SL in bulk according to either pips or price. If you need to quickly open several pending orders (Buy Stop, Sell Stop) at a certain distance from each other, this script will do all the routine for you! The first time you use this handy tool, you will realize it has already paid for itself. Instructions: Drag and drop this script onto a chart.
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
实用工具
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
One Click FX Panel
Chantal Sala
5 (2)
实用工具
This panel is very simple to use and it is a very ally to manage your positions and orders. Also you can modify your risk, writing in fields directly on Panel. One click on buttons and the operation on market is done! Operations possible: BUY/SELL Break Even Split (close 50% all orders) Close All positions Hedging (opens reverse positions to cover) Close only BUY positions Close only SELL positions Close All pending orders Reverse all positions Please watch the video to verify the very simple u
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
实用工具
Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
Chart Manager
Gi-Seok Im
实用工具
This indicator changes the timeframe and chart profile for multiple charts. If you dispatched many charts (10~20 or more) in single MetaTrader terminal, it is very boring and difficult work to manage the timeframe and chart profile individually. If the indicators you use in a chart are numerous and the setting values are different from the default one, you might give up adding all the indicators to all charts. The changing of timeframes on multiple charts has the same problem, too. Whenever you
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
实用工具
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
作者的更多信息
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
专家
首发限时优惠：$30 (限时特价！) 为庆祝我们的 EA 正式上架 MQL5，我们特别推出限时首发优惠价，仅需 $39 。 请注意，这是一项针对早期支持者的特别促销活动。价格将于 2026年7月31日 起调回原价 $69 。 千万不要错过以优惠价格获取我们专业级 EA 的绝佳机会！价格恢复后将不再有此优惠。 Suwan Gold Obsidian Edition XAUUSD Premier Automated Trading EA 一款专为长期投资而精心研发的专业级量化交易系统，旨在实现资产组合的可持续增长。本系统代码精雕细琢，纯净无瑕。采用独立（Standalone）运行模式，无需任何外部依赖文件，轻量高效，几乎不占用 VPS 资源且各图表独立运作，为您长期的稳健盈利保驾护航。 核心优势 资本友好型网格创新： 完美融合网格（Grid）、超短线（Scalp）与对冲（Hedge）策略。具备极低的回撤（Drawdown），依托 ThresholdOrders 与 Max Orders 函数精准把控价格区间并严格限制开仓手数，同时配备严密的单向/双向订单风控系统。 (在参数设置中，仅需
Terminator Close All Utility
Suwan Chanidnok
实用工具
口号: “无与伦比的极速—瞬间清空， 一触即发。 ” 产品描述: 这是一款为追求“绝对速度”的专业交易者打造的高性能工具。 它专为解决逐个平仓的繁琐而生， 助您在波动剧烈的市场中掌握先机， 实现毫秒级的响应。 核心功能: 瞬时执行: 拖入图表即刻生效， 无需确认， 绝不拖泥带水。 全面清算: 一键强制平仓， 无论是买单还是卖单， 全部瞬间清空。 零配置: 无需任何输入或设置， 简单粗暴， 即拖即用。 硬核设计: 变形金刚风格的机械美学， 硬朗、 果敢、 极具工业力量感。 ️ 关键警告 (使用前请务必阅读): 即刻执行: 一旦将本工具拖入图表， 系统将立即触发“全部平仓”命令， 且不提供二次确认窗口。 不可撤销: 在使用前， 请务必确认您已做好清空所有仓位的准备。 使用场景: 专为需要彻底清算账户、 紧急平仓及快速重置交易环境的硬核交易者设计。
Equity Target Manager
Suwan Chanidnok
实用工具
Equity Target Manager – 全能盈利锁定工具 口号： "全面利润掌控—即刻锁定您的收益。" 产品描述： 使用 Equity Target Manager 升级您的交易体验。这是一款高性能工具，专为精准的 交易管理 (Trade Management) 和 账户总盈亏 (Total Account Profit) 控制而设计。对于追求效率的交易者，这是一款必备的 自动化工具 (Automation Tool) ，能在达到目标利润的瞬间，立即执行 全部平仓 (Close All Trades) 并清理所有挂单 (Pending Orders)。 无需再全天候盯着图表！作为您的 资产守护者 (Equity Guardian) ，该工具提供实时账户监控，一旦触及目标利润，系统将自动平仓，确保您辛苦赚取的利润万无一失。 为什么选择 Equity Target Manager？ 卓越的效率与极简的操作。只需几秒钟，通过用户友好的设置面板即可完成配置。无论您是进行 手动交易 (Manual Trading) ，还是需要 快速平仓 (Fast Close) 解决方案，本工具都能以极
Safe Leverage Pro
Suwan Chanidnok
实用工具
Safe Leverage Pro：终极交易面板与风险管理系统 专为 MT4 设计的专业资金管理与 1:1 杠杆控制工具 您是否正在寻找一款能够精准规划资金管理（Money Management）并实现稳健交易的辅助工具？ Safe Leverage Pro 是一款集专业风险管理功能于一体的“全能型”交易面板，助您以最高效、最安全的方式掌控您的投资组合。 核心创新：五位一体的强大系统 通过模块化设计，我们将五大核心功能融为一体，助您在仓位管理与风险控制上实现质的飞跃： 1:1 杠杆控制引擎 (1:1 Leverage Control Engine)： 自定义调整杠杆，确保仓位规模与资金量精准匹配，杜绝过度保证金风险。 利润保护引擎 (Profit Protection Engine)： 自动止盈系统，确保您的盈利按预设目标顺利锁定。 高级止损/止盈与隐藏模式 (Advanced SL/TP & Hidden Mode)： 提供灵活的订单管理，并配备“隐藏模式”，为您保护交易意图的私密性。 智能追踪止损 (Smart Trailing Stop Engine)： 以精准的步长（St
Aurum Gold Prime
Suwan Chanidnok
专家
Aurum Gold Prime 机构级精度 • 流动性质量 • 执行稳定性 Aurum Gold Prime 是一款专为黄金市场(XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5)设计的全自动交易系统，旨在实现结构化、系统化以及长期稳定的交易执行。 系统以执行纪律与运行稳定性为核心设计理念，用户只需将 EA 加载至图表，即可自动运行，无需复杂参数设置或手动优化。 本系统适用于偏好专业化系统交易的投资者，强调执行一致性、系统稳定性以及长期运行表现。 经纪商环境适配说明： 本系统适用于具备机构级执行条件的交易环境，包括高流动性、稳定报价以及高质量订单执行环境（• • • 级别执行标准）。 核心特点： • 全自动执行系统 • 无需参数设置 • 机构级交易逻辑 • 适合长期运行部署 • 优化 VPS 稳定运行 • 极简操作体验 适用建议： 适合中大型资金账户及专业交易环境中的长期系统化部署。 Aurum Gold Prime 不承诺任何收益或结果，仅作为结构化交易系统运行于既定执行逻辑与风险框架之下。 一次加载 • 持续运行 • 纪律执行 Aurum Gold Prime 精度 • 流动性
Gold Lucky Pro
Suwan Chanidnok
专家
CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When properly configured, my EAs and trading tools are designed to base their capital and position-sizing calculations on actual account funds, without using leverage to increase calculated trading capacity. This approach is intended to support more conservative capital management and reduce reliance on leveraged exposure, with a focus on long-term trading stability and disciplined risk management. Trading always involves risk. No trading system can guarantee s
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