



Safe Leverage Platinum

专业级资金管理与风险控制系统（MT4）

💎 全新 Platinum 版本 —— 不只是升级，而是全面革新

Safe Leverage Platinum 并非 Safe Leverage Pro 的简单升级版本，而是经过重新设计与优化的专业级交易风险管理系统。

在保留原有稳定性的基础上，加入更多自动化功能、更高等级的资金管理机制以及更智能的订单控制逻辑，为专业交易者提供更高效、更安全、更便捷的交易体验。

✅ 智能 1:1 杠杆控制系统

🚀 Platinum 核心升级

根据账户资金自动计算最佳持仓规模。

有效降低过度杠杆风险，

减少爆仓及追加保证金的可能性，

让账户更加稳定。

✅ 全新 Profit Protection 引擎

自动监控账户盈利。

达到设定目标后：

✔ 自动锁定利润

✔ 自动平仓

✔ 可选择：

• 仅管理本 EA 的订单

或

• 管理整个账户所有订单（包含手动订单）

真正做到无人值守。

✅ Advanced SL / TP Management

更智能的止损止盈系统。

支持：

• 自动设置 SL

• 自动设置 TP

• Hidden Mode（隐藏止盈止损）

• 多种执行模式

适用于各种交易策略。

✅ Smart Trailing Engine

升级版移动止损系统。

更加精准地锁定利润。

在市场持续向有利方向运行时，

自动保护已获得利润，

最大程度提升盈利效率。

✅ 全新的订单管理系统

支持：

✔ Magic Number 自动识别

✔ 手动订单识别

✔ 本 EA 独立管理

✔ 全账户统一管理

让不同 EA 与人工交易能够安全共存，

互不干扰。

🛡 更高级别的风险管理

Safe Leverage Platinum 的设计目标并非追求高风险收益，

而是：

✔ 控制风险

✔ 提高账户稳定性

✔ 延长账户生命周期

✔ 保护资金安全

适合长期稳定交易者。

🏆 黄金（XAU/USD）交易最佳搭档

针对黄金市场高波动特性进行优化。

帮助交易者：

✔ 更快速下单

✔ 更精准控制仓位

✔ 更有效保护利润

✔ 更稳定管理风险

特别适用于 XAU/USD 交易。

⚡ 高性能 · 超轻量

采用优化后的核心代码。

✔ 极低 CPU 占用

✔ 极低 VPS 资源消耗

✔ 快速执行

✔ 长时间稳定运行

适合 24 小时 VPS 自动交易。

👑 为什么选择 Platinum？

相比 Safe Leverage Pro，

Platinum 提供：

✔ 更完整的风险控制系统

✔ 更智能的盈利保护

✔ 更灵活的订单管理

✔ 更专业的资金管理

✔ 更高的自动化程度

它不仅仅是升级，

而是专为专业交易者打造的新一代资金管理平台。

✔ 适合以下交易者

• 黄金交易者（XAU/USD）

• EA 自动交易用户

• 手动交易用户

• 多 EA 同时运行用户

• VPS 长时间运行用户

• 重视资金安全的专业交易者

⚠️ 风险声明

Safe Leverage Platinum 是专业资金管理与风险控制工具。

本软件不会保证盈利，

所有交易结果均取决于市场环境及用户设置。

外汇及黄金交易具有风险。

建议在真实账户使用前，

先于模拟账户充分测试所有参数。