Safe Leverage Platinum
- 实用工具
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Suwan ChanidnokHello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
use low - medium risk
capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
- 版本: 1.3
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 10
Safe Leverage Platinum
专业级资金管理与风险控制系统（MT4）
💎 全新 Platinum 版本 —— 不只是升级，而是全面革新
Safe Leverage Platinum 并非 Safe Leverage Pro 的简单升级版本，而是经过重新设计与优化的专业级交易风险管理系统。
在保留原有稳定性的基础上，加入更多自动化功能、更高等级的资金管理机制以及更智能的订单控制逻辑，为专业交易者提供更高效、更安全、更便捷的交易体验。🚀 Platinum 核心升级
✅ 智能 1:1 杠杆控制系统
根据账户资金自动计算最佳持仓规模。
有效降低过度杠杆风险，
减少爆仓及追加保证金的可能性，
让账户更加稳定。
✅ 全新 Profit Protection 引擎
自动监控账户盈利。
达到设定目标后：
✔ 自动锁定利润
✔ 自动平仓
✔ 可选择：
• 仅管理本 EA 的订单
或
• 管理整个账户所有订单（包含手动订单）
真正做到无人值守。
✅ Advanced SL / TP Management
更智能的止损止盈系统。
支持：
• 自动设置 SL
• 自动设置 TP
• Hidden Mode（隐藏止盈止损）
• 多种执行模式
适用于各种交易策略。
✅ Smart Trailing Engine
升级版移动止损系统。
更加精准地锁定利润。
在市场持续向有利方向运行时，
自动保护已获得利润，
最大程度提升盈利效率。
✅ 全新的订单管理系统
支持：
✔ Magic Number 自动识别
✔ 手动订单识别
✔ 本 EA 独立管理
✔ 全账户统一管理
让不同 EA 与人工交易能够安全共存，
互不干扰。
Safe Leverage Platinum 的设计目标并非追求高风险收益，
而是：
✔ 控制风险
✔ 提高账户稳定性
✔ 延长账户生命周期
✔ 保护资金安全
适合长期稳定交易者。🏆 黄金（XAU/USD）交易最佳搭档
针对黄金市场高波动特性进行优化。
帮助交易者：
✔ 更快速下单
✔ 更精准控制仓位
✔ 更有效保护利润
✔ 更稳定管理风险
特别适用于 XAU/USD 交易。⚡ 高性能 · 超轻量
采用优化后的核心代码。
✔ 极低 CPU 占用
✔ 极低 VPS 资源消耗
✔ 快速执行
✔ 长时间稳定运行
适合 24 小时 VPS 自动交易。👑 为什么选择 Platinum？
相比 Safe Leverage Pro，
Platinum 提供：
✔ 更完整的风险控制系统
✔ 更智能的盈利保护
✔ 更灵活的订单管理
✔ 更专业的资金管理
✔ 更高的自动化程度
它不仅仅是升级，
而是专为专业交易者打造的新一代资金管理平台。✔ 适合以下交易者
• 黄金交易者（XAU/USD）
• EA 自动交易用户
• 手动交易用户
• 多 EA 同时运行用户
• VPS 长时间运行用户
• 重视资金安全的专业交易者⚠️ 风险声明
Safe Leverage Platinum 是专业资金管理与风险控制工具。
本软件不会保证盈利，
所有交易结果均取决于市场环境及用户设置。
外汇及黄金交易具有风险。
建议在真实账户使用前，
先于模拟账户充分测试所有参数。