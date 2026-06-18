Safe Leverage Pro

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  • Suwan Chanidnok
    Suwan Chanidnok

    Suwan Chanidnok

    Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
    making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
    use low - medium risk
    capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
    capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
  • 版本: 1.2
  • 更新: 10 八月 2026
  • 激活: 10

Safe Leverage Pro：终极交易面板与风险管理系统

专为 MT4 设计的专业资金管理与 1:1 杠杆控制工具

您是否正在寻找一款能够精准规划资金管理（Money Management）并实现稳健交易的辅助工具？Safe Leverage Pro 是一款集专业风险管理功能于一体的“全能型”交易面板，助您以最高效、最安全的方式掌控您的投资组合。

💎 核心创新：五位一体的强大系统

通过模块化设计，我们将五大核心功能融为一体，助您在仓位管理与风险控制上实现质的飞跃：

  • 1:1 杠杆控制引擎 (1:1 Leverage Control Engine)： 自定义调整杠杆，确保仓位规模与资金量精准匹配，杜绝过度保证金风险。

  • 利润保护引擎 (Profit Protection Engine)： 自动止盈系统，确保您的盈利按预设目标顺利锁定。

  • 高级止损/止盈与隐藏模式 (Advanced SL/TP & Hidden Mode)： 提供灵活的订单管理，并配备“隐藏模式”，为您保护交易意图的私密性。

  • 智能追踪止损 (Smart Trailing Stop Engine)： 以精准的步长（Step）锁定浮动盈利，助您在趋势行情中获取最大化收益。

  • 一键交易与风险卫士 (One-Click Execution & Risk Guard)： 一键下单系统集成实时风险监测，充当您的“情绪盾牌”，避免非理性操作。

💎 安全升级：随心掌控杠杆（最低至 1:1）

专为追求长期稳健发展的交易者量身定制：

  • 风险免疫聚焦 (Risk Immunity Focus)： 系统实时计算并维护投资组合的健康度。

  • 爆仓风险管理 (Liquidation Risk Management)： 通过优化杠杆使用（如调至 1:1 或适合您的杠杆水平），有效建立抵御极端波动的安全储备，防止爆仓。

  • 多层级策略 (Multi-Level Strategy)： 全面兼容从保守稳健到激进灵活的各类交易策略。

🏆 黄金交易标杆：XAU/USD 交易者的必备利器

Safe Leverage Pro 是现代黄金交易者的最佳助手：

  • 触手可及的黄金交易： 将您的图表转变为私属交易指挥台，一键快速买卖 XAU/USD。

  • 终极安全网： 在剧烈波动的黄金市场中，为您提供定海神针般的安全感。

🚀 卓越性能与极致效率

  • 极轻量级 (Ultra-Lightweight)： 经过深度优化的核心代码，执行速度达毫秒级，即使在 VPS 上运行也丝滑流畅。

  • 简洁美观的界面 (Clean UI Dashboard)： 所有功能集成于同一面板，界面清晰，让您全神贯注于交易策略。

风险提示： Safe Leverage Pro 仅为风险管理辅助工具。交易结果取决于用户的决策与设置。系统不保证盈利。投资有风险，入市需谨慎。在实盘使用前，请务必在模拟账户 (Demo Account) 中进行充分测试。


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FXmax EA MT4
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FXmax EA - 是 Meta Trader 4 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格走勢，綜合考慮技術和數學分析因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用 Meta Trader 4 標準指標。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. 建議： 經紀商 - RoboForex 或其他（需優化） 帳戶類型 - PRO/ECN 帶對沖功能 時間週期 - H1 或其他（需優化） 交易品種 - XAUUSD 或其他（需優化） 初始入金 - 100 起，建議 1000 起 槓桿 - 1:100 起 交易模式 - VPS（24/7）建議 = 可接受 ping 為 0-30 毫秒 優化和測試週期 - 6-12 個月 建議優化頻率 - 每 1-2 個月 優勢： 1. EA 使用 MT4 指標，不使用外部
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Gold4Money
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This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money 是一位专家，它有助于以非常低的风险轻松赚钱，因为它仅以 2% 的资金风险提供最大收益。 此策略的设置如下- 1) 时间范围必须不少于 4 小时。 2) 在手数选项中，根据您的账户余额指定手数。最多使用总资金的 4%，最少使用 2%。您可以使用 4% 以上，但这会增加您的风险。您也可以使用 2% 的资金。 3) 在专家设置中将止损设置为 4500 点。 4) 它适用于黄
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LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2308572 Message me after purchase for the correct setfiles! The Range Breakout EA for MetaTrader is built on a time-tested, reliable concept — trading breakouts from tight price ranges. This is one of the oldest and most consistently effective principles in trading, used by professionals for decades. Unlike many Expert Advisors you’ll find on MQL5 that show perfect backtests but fail in live trading, this EA was not curve-fitted to produce idealized
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Way  to success  EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%
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Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
实用工具
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
实用工具
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
实用工具
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
实用工具
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
实用工具
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
作者的更多信息
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
专家
首发限时优惠：$30 (限时特价！) 为庆祝我们的 EA 正式上架 MQL5，我们特别推出限时首发优惠价，仅需 $39 。 请注意，这是一项针对早期支持者的特别促销活动。价格将于 2026年7月31日 起调回原价 $69 。 千万不要错过以优惠价格获取我们专业级 EA 的绝佳机会！价格恢复后将不再有此优惠。 Suwan Gold Obsidian Edition XAUUSD Premier Automated Trading EA 一款专为长期投资而精心研发的专业级量化交易系统，旨在实现资产组合的可持续增长。本系统代码精雕细琢，纯净无瑕。采用独立（Standalone）运行模式，无需任何外部依赖文件，轻量高效，几乎不占用 VPS 资源且各图表独立运作，为您长期的稳健盈利保驾护航。 核心优势 资本友好型网格创新： 完美融合网格（Grid）、超短线（Scalp）与对冲（Hedge）策略。具备极低的回撤（Drawdown），依托 ThresholdOrders 与 Max Orders 函数精准把控价格区间并严格限制开仓手数，同时配备严密的单向/双向订单风控系统。 (在参数设置中，仅需
Terminator Close All Utility
Suwan Chanidnok
实用工具
口号: “无与伦比的极速—瞬间清空， 一触即发。 ” 产品描述: 这是一款为追求“绝对速度”的专业交易者打造的高性能工具。 它专为解决逐个平仓的繁琐而生， 助您在波动剧烈的市场中掌握先机， 实现毫秒级的响应。 核心功能: 瞬时执行: 拖入图表即刻生效， 无需确认， 绝不拖泥带水。 全面清算: 一键强制平仓， 无论是买单还是卖单， 全部瞬间清空。 零配置: 无需任何输入或设置， 简单粗暴， 即拖即用。 硬核设计: 变形金刚风格的机械美学， 硬朗、 果敢、 极具工业力量感。 ️ 关键警告 (使用前请务必阅读): 即刻执行: 一旦将本工具拖入图表， 系统将立即触发“全部平仓”命令， 且不提供二次确认窗口。 不可撤销: 在使用前， 请务必确认您已做好清空所有仓位的准备。 使用场景: 专为需要彻底清算账户、 紧急平仓及快速重置交易环境的硬核交易者设计。
Equity Target Manager
Suwan Chanidnok
实用工具
Equity Target Manager – 全能盈利锁定工具 口号： "全面利润掌控—即刻锁定您的收益。" 产品描述： 使用 Equity Target Manager 升级您的交易体验。这是一款高性能工具，专为精准的 交易管理 (Trade Management) 和 账户总盈亏 (Total Account Profit) 控制而设计。对于追求效率的交易者，这是一款必备的 自动化工具 (Automation Tool) ，能在达到目标利润的瞬间，立即执行 全部平仓 (Close All Trades) 并清理所有挂单 (Pending Orders)。 无需再全天候盯着图表！作为您的 资产守护者 (Equity Guardian) ，该工具提供实时账户监控，一旦触及目标利润，系统将自动平仓，确保您辛苦赚取的利润万无一失。 为什么选择 Equity Target Manager？ 卓越的效率与极简的操作。只需几秒钟，通过用户友好的设置面板即可完成配置。无论您是进行 手动交易 (Manual Trading) ，还是需要 快速平仓 (Fast Close) 解决方案，本工具都能以极
Aurum Gold Prime
Suwan Chanidnok
专家
Aurum Gold Prime 机构级精度 • 流动性质量 • 执行稳定性 Aurum Gold Prime 是一款专为黄金市场(XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5)设计的全自动交易系统，旨在实现结构化、系统化以及长期稳定的交易执行。 系统以执行纪律与运行稳定性为核心设计理念，用户只需将 EA 加载至图表，即可自动运行，无需复杂参数设置或手动优化。 本系统适用于偏好专业化系统交易的投资者，强调执行一致性、系统稳定性以及长期运行表现。 经纪商环境适配说明： 本系统适用于具备机构级执行条件的交易环境，包括高流动性、稳定报价以及高质量订单执行环境（• • • 级别执行标准）。 核心特点： • 全自动执行系统 • 无需参数设置 • 机构级交易逻辑 • 适合长期运行部署 • 优化 VPS 稳定运行 • 极简操作体验 适用建议： 适合中大型资金账户及专业交易环境中的长期系统化部署。 Aurum Gold Prime 不承诺任何收益或结果，仅作为结构化交易系统运行于既定执行逻辑与风险框架之下。 一次加载 • 持续运行 • 纪律执行 Aurum Gold Prime 精度 • 流动性
Safe Leverage Platinum
Suwan Chanidnok
实用工具
Safe Leverage Platinum 专业级资金管理与风险控制系统（MT4） 全新 Platinum 版本 —— 不只是升级，而是全面革新 Safe Leverage Platinum 并非 Safe Leverage Pro 的简单升级版本，而是经过重新设计与优化的专业级交易风险管理系统。 在保留原有稳定性的基础上，加入更多自动化功能、更高等级的资金管理机制以及更智能的订单控制逻辑，为专业交易者提供更高效、更安全、更便捷的交易体验。 Platinum 核心升级 智能 1:1 杠杆控制系统 根据账户资金自动计算最佳持仓规模。 有效降低过度杠杆风险， 减少爆仓及追加保证金的可能性， 让账户更加稳定。 全新 Profit Protection 引擎 自动监控账户盈利。 达到设定目标后： 自动锁定利润 自动平仓 可选择： • 仅管理本 EA 的订单 或 • 管理整个账户所有订单（包含手动订单） 真正做到无人值守。 Advanced SL / TP Management 更智能的止损止盈系统。 支持： • 自动设置 SL • 自动设置 TP •
Gold Lucky Pro
Suwan Chanidnok
专家
CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When properly configured, my EAs and trading tools are designed to base their capital and position-sizing calculations on actual account funds, without using leverage to increase calculated trading capacity. This approach is intended to support more conservative capital management and reduce reliance on leveraged exposure, with a focus on long-term trading stability and disciplined risk management. Trading always involves risk. No trading system can guarantee s
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