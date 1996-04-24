Random Forest Oracle

Представляем RF Oracle FX — это индикатор машинного обучения, который помогает вам более четко понимать рынок. Он построен на основе ансамбля случайных лесов, полностью написан с нуля на языке MQL5 и предоставляет прогнозные сигналы вероятности бычьего и медвежьего тренда с чистым, современным визуальным интерфейсом в вашем терминале MetaTrader 5.

Это не очередной стрелочный индикатор с фиксированным правилом. Это самообучающийся механизм прогнозирования, который учится на основе последних рыночных движений на каждом подтвержденном баре и постоянно корректируется в соответствии с текущим режимом.

ВАЖНЫЙ. После покупки отправьте мне личное сообщение через MQL5, чтобы получить профессиональное руководство пользователя в формате PDF, рекомендуемые настройки и пошаговую инструкцию по установке.

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В разделе комментариев вы найдете примеры работы и скриншоты, а другие мои системы — в моем профиле продавца. Если у вас возникнут вопросы перед покупкой, напишите мне напрямую.

Цена на момент запуска составляет 99,99 долларов США . Цена будет расти по мере увеличения объёма продаж, поэтому это минимальная цена, которая будет установлена.

Чем отличается RF Oracle FX?

Многие индикаторы, описываемые как искусственный интеллект, представляют собой простые правила скользящих средних с новым названием. RF Oracle FX — это работающий классификатор и регрессор на основе случайного леса, который обучается в режиме реального времени на вашем графике. На каждом подтвержденном баре движок формирует новый набор признаков на основе выбранного вами якорного осциллятора, показателя корреляции тренда и нормализованного по ATR импульса. Затем он обучает ансамбль деревьев решений на скользящем окне недавнего движения цены и проводит голосование по всем деревьям, чтобы получить точную бычью вероятность следующего движения. Параллельно с ним регрессионный лес оценивает ожидаемую будущую доходность.

Поскольку алгоритм перенастройки работает по принципу скользящего окна, он не заглядывает в будущее, и подтвержденные сигналы не перерисовываются. В результате получается сигнал с высокой степенью достоверности, точная вероятность которого отображается на графике.

Двигатель под капотом

Классификация методом случайного леса

Каждое дерево ищет такое разделение, которое максимизирует прирост информации, используя критерий Джини — тот же критерий, что и в профессиональных библиотеках машинного обучения. Множество слабых алгоритмов объединяются в один более сильный и стабильный предиктор.

Случайный выбор признаков

Каждое дерево обучается на случайно выбранном признаке, который декоррелирует ансамбль. Это определяющая черта случайного леса, и именно это делает предсказание устойчивым, предотвращая переобучение на одном сигнале.

Адаптивный порог

Когда последние сигналы показывают низкую эффективность, RF Oracle FX повышает пороговое значение уверенности и требует более высокого уровня согласованности ансамбля сигналов, прежде чем сработает снова. По мере восстановления производительности пороговое значение снижается. Это помогает системе оставаться избирательной в условиях нестабильной работы без какой-либо ручной настройки.

Встроенная панель статистики

На панели графика в режиме реального времени отслеживается каждый генерируемый сигнал, включая процент выигрышей, совокупный результат, средний результат по сигналу, коэффициент прибыли, а также количество выигрышей и проигрышей, что позволяет изучать его поведение в реальном времени.

Уровни точной торговли

Каждый новый сигнал отображает на графике четкие уровни фиксации прибыли и стоп-лосса на основе ATR с указанием цен. Вы можете с первого взгляда увидеть, где находится уровень и где находится риск, и оба параметра полностью настраиваются в соответствии с вашими предпочтениями в отношении риска.

Удобный интерфейс в стиле TradingView в MT5

Индикатор RF Oracle FX также выглядит впечатляюще. Он может отображать четкие бирюзовые и коралловые свечи, применять соответствующую темную тему к фону, сетке и переднему плану, а также отображать панель статистики glassmorphism с отображением метрик в реальном времени, и все это с фирменной символикой Expert Advisor HQ. Стилизация полностью неразрушающая: исходные цвета графика восстанавливаются в момент удаления индикатора.

Рекомендации

Рынки: Форекс, золото (XAUUSD), индексы и криптовалюты. Работает с любым символом.

Для получения наиболее чистого сигнала используйте временные интервалы: M15, M30, H1 и выше.

Основной осциллятор: по умолчанию RSI, или переключитесь на MFI, стохастический осциллятор или Z-Score в соответствии с вашим стилем.

Используйте панель статистики на графике, чтобы настроить пороговое значение вероятности и окно обучения для каждого рынка.

Включите фильтр ADX в условиях определения дальности, чтобы сосредоточиться на подтвержденных трендах.

Используйте VPS, если планируете запускать программу непрерывно.

Технические характеристики

Классификатор и регрессор True Random Forest, созданные на языке MQL5.

Проходит самообучение в рамках скользящего окна и адаптируется к текущей рыночной ситуации.

Подтвержденные сигналы не перерисовываются.

Четыре выбираемых якорных осциллятора: RSI, MFI, стохастический и Z-Score.

Адаптивный порог убежденности, который ужесточается после получения менее убедительных результатов.

Автоматическое прогнозирование тейк-профита и стоп-лосса на основе ATR с указанием соответствующих меток.

Панель статистики в реальном времени на графике: сигналы, процент выигрышей, совокупный результат, средний результат, коэффициент прибыли, а также количество выигрышей и проигрышей.

Дополнительный фильтр тренда ADX.

Свечи в стиле TradingView, темная тема оформления и панель glassmorphism.

Неразрушающий эффект: после удаления восстанавливает цвета диаграммы.

Оптимизированное с точки зрения производительности вычисление истории событий для обеспечения быстрой реакции терминала.

Разумные настройки по умолчанию, которые работают сразу после установки.

Почему стоит рассмотреть это сейчас?

Это стартовый релиз по самой низкой цене. Цена будет расти по мере продажи экземпляров. Вы получаете аналитическую мощь алгоритма Random Forest, понятный график в стиле TradingView и качество продукта Expert Advisor HQ в одном индикаторе.

Добавьте RF Oracle FX на свои графики, и пусть анализ работает вместе с вами.

Предупреждение о рисках. Торговля иностранной валютой, CFD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Результаты прошлых сделок и тестирования не являются гарантией будущих результатов. RF Oracle FX — это инструмент поддержки принятия решений и анализа. Он не совершает сделок автоматически и не гарантирует никакой прибыли или конкретного результата. Всегда сначала тестируйте на демо-счете и никогда не рискуйте капиталом, который вы не можете позволить себе потерять.