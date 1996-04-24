Random Forest Oracle

Представляем   RF Oracle FX — это индикатор машинного обучения, который помогает вам более четко понимать рынок. Он построен на основе ансамбля случайных лесов, полностью написан с нуля на языке MQL5 и предоставляет прогнозные сигналы вероятности бычьего и медвежьего тренда с чистым, современным визуальным интерфейсом в вашем терминале MetaTrader 5.

Это не очередной стрелочный индикатор с фиксированным правилом. Это самообучающийся механизм прогнозирования, который учится на основе последних рыночных движений на каждом подтвержденном баре и постоянно корректируется в соответствии с текущим режимом.

ВАЖНЫЙ.   После покупки отправьте мне личное сообщение через MQL5, чтобы получить профессиональное руководство пользователя в формате PDF, рекомендуемые настройки и пошаговую инструкцию по установке.

Приобретите RF Oracle FX, и вы можете получить бесплатный набор файлов сетов для самых популярных валютных пар. Подробности уточняйте в личном сообщении.

В разделе комментариев вы найдете примеры работы и скриншоты, а другие мои системы — в моем профиле продавца. Если у вас возникнут вопросы перед покупкой, напишите мне напрямую.

Цена на момент запуска составляет   99,99 долларов США . Цена будет расти по мере увеличения объёма продаж, поэтому это минимальная цена, которая будет установлена.

Чем отличается RF Oracle FX?

Многие индикаторы, описываемые как искусственный интеллект, представляют собой простые правила скользящих средних с новым названием. RF Oracle FX — это работающий классификатор и регрессор на основе случайного леса, который обучается в режиме реального времени на вашем графике. На каждом подтвержденном баре движок формирует новый набор признаков на основе выбранного вами якорного осциллятора, показателя корреляции тренда и нормализованного по ATR импульса. Затем он обучает ансамбль деревьев решений на скользящем окне недавнего движения цены и проводит голосование по всем деревьям, чтобы получить точную бычью вероятность следующего движения. Параллельно с ним регрессионный лес оценивает ожидаемую будущую доходность.

Поскольку алгоритм перенастройки работает по принципу скользящего окна, он не заглядывает в будущее, и подтвержденные сигналы не перерисовываются. В результате получается сигнал с высокой степенью достоверности, точная вероятность которого отображается на графике.

Двигатель под капотом

Классификация методом случайного леса

Каждое дерево ищет такое разделение, которое максимизирует прирост информации, используя критерий Джини — тот же критерий, что и в профессиональных библиотеках машинного обучения. Множество слабых алгоритмов объединяются в один более сильный и стабильный предиктор.

Случайный выбор признаков

Каждое дерево обучается на случайно выбранном признаке, который декоррелирует ансамбль. Это определяющая черта случайного леса, и именно это делает предсказание устойчивым, предотвращая переобучение на одном сигнале.

Адаптивный порог

Когда последние сигналы показывают низкую эффективность, RF Oracle FX повышает пороговое значение уверенности и требует более высокого уровня согласованности ансамбля сигналов, прежде чем сработает снова. По мере восстановления производительности пороговое значение снижается. Это помогает системе оставаться избирательной в условиях нестабильной работы без какой-либо ручной настройки.

Встроенная панель статистики

На панели графика в режиме реального времени отслеживается каждый генерируемый сигнал, включая процент выигрышей, совокупный результат, средний результат по сигналу, коэффициент прибыли, а также количество выигрышей и проигрышей, что позволяет изучать его поведение в реальном времени.

Уровни точной торговли

Каждый новый сигнал отображает на графике четкие уровни фиксации прибыли и стоп-лосса на основе ATR с указанием цен. Вы можете с первого взгляда увидеть, где находится уровень и где находится риск, и оба параметра полностью настраиваются в соответствии с вашими предпочтениями в отношении риска.

Удобный интерфейс в стиле TradingView в MT5

Индикатор RF Oracle FX также выглядит впечатляюще. Он может отображать четкие бирюзовые и коралловые свечи, применять соответствующую темную тему к фону, сетке и переднему плану, а также отображать панель статистики glassmorphism с отображением метрик в реальном времени, и все это с фирменной символикой Expert Advisor HQ. Стилизация полностью неразрушающая: исходные цвета графика восстанавливаются в момент удаления индикатора.

Рекомендации

  • Рынки: Форекс, золото (XAUUSD), индексы и криптовалюты. Работает с любым символом.
  • Для получения наиболее чистого сигнала используйте временные интервалы: M15, M30, H1 и выше.
  • Основной осциллятор: по умолчанию RSI, или переключитесь на MFI, стохастический осциллятор или Z-Score в соответствии с вашим стилем.
  • Используйте панель статистики на графике, чтобы настроить пороговое значение вероятности и окно обучения для каждого рынка.
  • Включите фильтр ADX в условиях определения дальности, чтобы сосредоточиться на подтвержденных трендах.
  • Используйте VPS, если планируете запускать программу непрерывно.

Технические характеристики

  • Классификатор и регрессор True Random Forest, созданные на языке MQL5.
  • Проходит самообучение в рамках скользящего окна и адаптируется к текущей рыночной ситуации.
  • Подтвержденные сигналы не перерисовываются.
  • Четыре выбираемых якорных осциллятора: RSI, MFI, стохастический и Z-Score.
  • Адаптивный порог убежденности, который ужесточается после получения менее убедительных результатов.
  • Автоматическое прогнозирование тейк-профита и стоп-лосса на основе ATR с указанием соответствующих меток.
  • Панель статистики в реальном времени на графике: сигналы, процент выигрышей, совокупный результат, средний результат, коэффициент прибыли, а также количество выигрышей и проигрышей.
  • Дополнительный фильтр тренда ADX.
  • Свечи в стиле TradingView, темная тема оформления и панель glassmorphism.
  • Неразрушающий эффект: после удаления восстанавливает цвета диаграммы.
  • Оптимизированное с точки зрения производительности вычисление истории событий для обеспечения быстрой реакции терминала.
  • Разумные настройки по умолчанию, которые работают сразу после установки.

Почему стоит рассмотреть это сейчас?

Это стартовый релиз по самой низкой цене. Цена будет расти по мере продажи экземпляров. Вы получаете аналитическую мощь алгоритма Random Forest, понятный график в стиле TradingView и качество продукта Expert Advisor HQ в одном индикаторе.

Добавьте RF Oracle FX на свои графики, и пусть анализ работает вместе с вами.

Предупреждение о рисках. Торговля иностранной валютой, CFD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Результаты прошлых сделок и тестирования не являются гарантией будущих результатов. RF Oracle FX — это инструмент поддержки принятия решений и анализа. Он не совершает сделок автоматически и не гарантирует никакой прибыли или конкретного результата. Всегда сначала тестируйте на демо-счете и никогда не рискуйте капиталом, который вы не можете позволить себе потерять.


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3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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Multi Model Portfolio Engine EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
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