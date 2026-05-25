KLine Replay
- 指标
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- 版本: 3.88
- 更新: 15 六月 2026
- 激活: 10
KLine Replay 专业 K 线回放工具 | 复盘・训练・策略验证三合一
【MT5 原生】逐根回放历史行情・盲盘模拟交易・多周期同步复盘
一句话说清：它能帮你解决什么？
不用 EA、不用导出数据、不用第三方软件，在 MT5 里直接像看视频一样回放 K 线，彻底解决复盘偷看未来行情、手动翻线效率低、多周期分析麻烦三大痛点。
你是不是也被这些问题困扰？
✅ 新手学交易：滚动 K 线总忍不住往后看，事后诸葛亮，练不到真实盘感 ✅ 复盘测策略：手动一根一根翻 K 线，半天测不完一套策略，效率极低 ✅ 多周期交易：大小周期来回切换，总错过共振入场和背离信号 ✅ 做教学培训：演示行情没法精准控制进度，学员看不清形态形成过程 ✅ 担心安全性：第三方工具带 DLL、连外网，怕账户不安全、怕卡顿
如果中了任意一条，这款工具都能帮你大幅提升效率。
用它之后，你能获得什么？
- 更真实的训练：逐根推进无未来信息，1:1 还原实盘盲盘环境，练心态、练决策，告别 “复盘神、实盘菜”
- 数倍的复盘效率：快捷键单根进退、一键跳转、6 档调速，1 小时完成过去半天的复盘量
- 更准的策略验证：基于 M1 底层数据合成全周期，支持非标周期，策略回测更严谨
- 更省心的使用体验：纯 MQL5 原生开发，无 DLL、即装即用，兼容所有 MT5 版本
核心功能详解
🎬 专业级回放控制，精准到每一根 K 线
- 播放 / 暂停一键启停，完整模拟实盘价格推进过程
- 前进 / 后退单根控制，不错过任何关键价格波动与形态细节
- 0.5x~8x 共 6 档速度可调，慢放研究形态、快放跳过震荡
- 一键重置回到起点，反复训练同一段行情
🖱️ 一键跳转定位，长周期复盘不再麻烦
- 鼠标悬停到目标 K 线，按下 B 键瞬间跳转至对应时间点，
- 无需逐根慢慢推进，几年历史行情也能快速定位到关键节点。
📊 多周期同步回放，大小周期一眼同看
- 同一品种多个时间周期图表联动回放，大周期定趋势、小周期找入场
- 切换周期自动锁定当前回放时点，绝不泄露后续行情
- 基于 M1 历史数据精确构建各周期 K 线，支持 12 分钟、20 分钟等非标周期
🎨 沉浸式盲盘视觉，自定义你的看盘风格
- 4 套预设配色主题一键切换，适配不同交易习惯
- 阳线 / 阴线颜色完全自定义，贴合你日常看盘配色
- 自动隐藏原生 K 线，消除视觉干扰，打造纯净训练环境
⌨️ 全自定义快捷键，怎么顺手怎么设
- 所有操作按键均可在参数设置中自定义，自由修改，适配你的操作习惯：
功能 默认按键 说明 播放/暂停 Ctrl 开始或暂停K线推进 前进 X 向前推进一根K线 后退 Z 向后回退一根K线 跳转 B 跳转到鼠标所在位置的K线
🎛️ 直观控制面板
- 图形化操作界面，实时显示当前回放时间点，所有功能触手可及。
适合这些交易者使用
📚 交易新手
- 逐根观察 K 线形态形成过程，快速理解价格行为逻辑
- 盲盘模拟入场出场，打好技术分析基础，少交实盘学费
🔍 进阶 / 职业交易者
- 高效验证交易策略的历史表现，打磨完善交易系统
- 复盘过往实盘交易，拆解盈亏原因，优化入场出场细节
- 训练交易心态与执行力，克服追涨杀跌的人性弱点
📈 交易培训师 / 带单老师
- 课堂演示行情演变，精准控制教学节奏
- 配合讲解形态、趋势、支撑阻力的完整形成过程
30 秒快速安装
- 下载指标文件
- 打开 MT5，点击「文件」→「打开数据文件夹」
- 将文件复制到 MQL5/Indicators 目录
- 右键「导航器」面板→「刷新」
- 拖拽指标到任意图表即可开始使用
技术保障
- 纯 MQL5 原生开发，无任何外部 DLL 依赖，安全可靠
- 基于 M1 历史数据构建全周期 K 线，数据精度更高
- 轻量低耗，运行流畅，不影响 MT5 正常使用
- 兼容所有 MT5 终端版本与券商
- 支持中文、英文双语自动切换
版本信息
当前版本：v3.88
- v3.88 更新：优化运行性能，回放更流畅
支持与反馈
如有使用问题或功能建议，欢迎在评论区留言，我们会持续迭代优化。