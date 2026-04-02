Account Statistics

  • Индикаторы
  • TPS Akademie UG
    TPS Akademie UG

    TPS Akademie UG

    5 (2)
    Академия TPS — это образовательная платформа в области форекс-трейдинга, которая предоставляет амбициозным трейдерам практические, применимые стратегии и инструменты. Мы уделяем особое внимание понятному, структурированному обучению — от новичков в форексе до продвинутых профессионалов.
    8 продуктов
  • Версия: 1.0

Account Statistics – Панель мониторинга торговой статистики в MetaTrader 5

Account Statistics — это инструмент анализа и отчетности для MetaTrader 5. Он отображает ключевые показатели вашего торгового счета непосредственно на графике и позволяет структурированно оценивать вашу производительность за различные периоды времени.

Продукт предназначен для трейдеров, которые хотят системно анализировать свои результаты и документировать их в понятной форме.

Функции

Встроенная панель отображает основные торговые показатели в режиме реального времени. К ним относятся прибыль и убыток, процент успешных сделок, фактор прибыли, а также другие статистические значения. Отображение можно переключать между различными временными интервалами, включая дневную, недельную, месячную, годовую и общую статистику.

Кроме того, инструмент предлагает функцию автоматической отчетности. Отчеты могут создаваться в заданное время и отправляться через встроенные функции уведомлений платформы. При этом можно комбинировать ежедневные отчеты и периодические сводки.

Программа автоматически определяет важные временные периоды, такие как смена недели, месяца и года, и соответствующим образом дополняет отчеты.

Для контроля рисков рассчитываются и отображаются, в частности, максимальные просадки и исторические значения equity.


Параметры ввода

  • InpLanguage: Выберите немецкий или английский язык для отображения в панели.
  • InpFontName: Укажите предпочитаемый шрифт (по умолчанию: Arial).
  • InpX / InpY: Определите точное положение панели в пикселях на вашем графике. Позже его можно изменить.
  • InpBgColor: Цвет фона панели.
  • InpMainText: Цвет текста подписей.
  • InpBtnColor / InpBtnTextColor: Цвет вкладок навигации.
  • InpProfitColor / InpLossColor: Сигнальные цвета для прибыли и убытков.
  • InpSendMode: (OFF: Нет отчетов, Push: Отправляет сообщения в ваше мобильное приложение MT5, Mail: Отправляет отчеты на электронную почту, указанную в MT5, Both: Использует оба канала)
  • InpWhichReport: (Daily and All: Каждый вечер отправляет дневной и общий статус, Auto Period and All: (Рекомендуется) Отправляет ежедневные отчеты и добавляет в пятницу недельный, в конце месяца — месячный, а 31.12 — годовой отчет, Only All: Отправляет только общую статистику)
  • InpReportTime: Время, в которое должен быть создан отчет (формат "HH:MM", например "22:00"). Относится к серверному времени торгового счета (см. вкладку "Эксперты"). 


Применение

Инструмент работает непосредственно в окне графика и не требует дополнительных внешних ресурсов. После установки можно задать необходимые параметры, после чего анализ выполняется автоматически.

Примечание

Использование функции отчетности требует корректной настройки уведомлений или электронной почты внутри платформы.

По вопросам или предложениям, пожалуйста, свяжитесь со мной через систему сообщений на mql5.com.

Account Statistics помогает трейдерам прозрачно анализировать свою торговую деятельность и принимать обоснованные решения на основе данных.

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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5 (2)
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