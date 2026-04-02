Account Statistics – Панель мониторинга торговой статистики в MetaTrader 5



Account Statistics — это инструмент анализа и отчетности для MetaTrader 5. Он отображает ключевые показатели вашего торгового счета непосредственно на графике и позволяет структурированно оценивать вашу производительность за различные периоды времени.

Продукт предназначен для трейдеров, которые хотят системно анализировать свои результаты и документировать их в понятной форме.

Функции



Встроенная панель отображает основные торговые показатели в режиме реального времени. К ним относятся прибыль и убыток, процент успешных сделок, фактор прибыли, а также другие статистические значения. Отображение можно переключать между различными временными интервалами, включая дневную, недельную, месячную, годовую и общую статистику.

Кроме того, инструмент предлагает функцию автоматической отчетности. Отчеты могут создаваться в заданное время и отправляться через встроенные функции уведомлений платформы. При этом можно комбинировать ежедневные отчеты и периодические сводки.

Программа автоматически определяет важные временные периоды, такие как смена недели, месяца и года, и соответствующим образом дополняет отчеты.

Для контроля рисков рассчитываются и отображаются, в частности, максимальные просадки и исторические значения equity.





Параметры ввода

InpLanguage: Выберите немецкий или английский язык для отображения в панели.

Выберите немецкий или английский язык для отображения в панели. InpFontName: Укажите предпочитаемый шрифт (по умолчанию: Arial).

Укажите предпочитаемый шрифт (по умолчанию: Arial). InpX / InpY: Определите точное положение панели в пикселях на вашем графике. Позже его можно изменить.

Определите точное положение панели в пикселях на вашем графике. Позже его можно изменить. InpBgColor: Цвет фона панели.

Цвет фона панели. InpMainText: Цвет текста подписей.

Цвет текста подписей. InpBtnColor / InpBtnTextColor: Цвет вкладок навигации.

Цвет вкладок навигации. InpProfitColor / InpLossColor: Сигнальные цвета для прибыли и убытков.

Сигнальные цвета для прибыли и убытков. InpSendMode: ( OFF: Нет отчетов, Push: Отправляет сообщения в ваше мобильное приложение MT5, Mail: Отправляет отчеты на электронную почту, указанную в MT5, Both: Использует оба канала)

OFF: Нет отчетов, Push: Отправляет сообщения в ваше мобильное приложение MT5, Mail: Отправляет отчеты на электронную почту, указанную в MT5, Both: Использует оба канала) InpWhichReport: ( Daily and All: Каждый вечер отправляет дневной и общий статус, Auto Period and All: (Рекомендуется) Отправляет ежедневные отчеты и добавляет в пятницу недельный, в конце месяца — месячный, а 31.12 — годовой отчет, Only All: Отправляет только общую статистику)

Daily and All: Каждый вечер отправляет дневной и общий статус, Auto Period and All: (Рекомендуется) Отправляет ежедневные отчеты и добавляет в пятницу недельный, в конце месяца — месячный, а 31.12 — годовой отчет, Only All: Отправляет только общую статистику) InpReportTime: Время, в которое должен быть создан отчет (формат "HH:MM", например "22:00"). Относится к серверному времени торгового счета (см. вкладку "Эксперты").





Применение



Инструмент работает непосредственно в окне графика и не требует дополнительных внешних ресурсов. После установки можно задать необходимые параметры, после чего анализ выполняется автоматически.

Примечание Использование функции отчетности требует корректной настройки уведомлений или электронной почты внутри платформы. По вопросам или предложениям, пожалуйста, свяжитесь со мной через систему сообщений на mql5.com.

Account Statistics помогает трейдерам прозрачно анализировать свою торговую деятельность и принимать обоснованные решения на основе данных.