EquityTargetCloser MT5
- 实用工具
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Evgeniy Zhdan➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Products: https://www.mql5.com/en/users/trendhunter/seller
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- 版本: 2.10
- 更新: 5 五月 2026
- 激活: 5
达到目标利润时自动锁定利润
EquityTargetCloser — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当 净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。
MT4-version: https://www.mql5.com/en/market/product/169850
工作原理
该专家顾问持续将 净值（Equity） 与动态目标进行比较：
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目标 = 当前余额（Balance） + plusMoney （美元）。
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当净值大于或等于该金额时，触发保护机制：
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平掉 所有市价单 （任何品种）。
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如果参数 Delete pending orders = true ，则删除 所有挂单。
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平仓后余额更新，目标重新计算： 新余额 + plusMoney。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。
重要提示：触发条件取决于 累计浮动利润，而不是净值的绝对值。如果余额增加（例如由于平仓），目标会自动提高。
输入参数
|参数
|说明
|Profit in $ for closing market orders:
|期望利润（美元）。条件：净值 ≥ 余额 + plusMoney。
|Delete pending orders:
|触发时是否删除挂单（true – 删除，false – 保留）。
图形界面
图表上会显示一个按钮，该按钮展示：
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当前目标水平（余额 + plusMoney）；
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按钮颜色： 绿色 — EA 正在运行（按钮已按下）， 红色 — 未运行。
按钮也可用于手动检查：任何时候点击它，EA 都会立即评估条件，若达到目标则执行平仓。
优势
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基于余额的动态目标 – 每次锁定利润后门槛自动提高，实现资金阶梯式增长。
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聚焦实际利润 – 跟踪净值超出余额的部分，而非抽象水平。
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完全自动化 – 无需持续监控，在利润达成的瞬间锁定。
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通用性 – 适用于任何品种和任意数量的持仓。
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安全性 – 不执行开仓操作，不修改止损，与其他 EA 无冲突。
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设置简单 – 仅需两个参数。
适用人群
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手动交易者 – 保护已积累的利润，无需分心盯盘。
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网格、马丁格尔 EA 使用者 – 设置统一的利润锁定阈值，及时获利离场。
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账户管理方 – 达到目标收益率（例如余额 +5%）时自动平掉所有仓位。
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开发者 – 作为现成的风控模块使用。
使用建议
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将 EA 附加到任意图表（例如 EURUSD M1）。
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设置期望利润（存款货币）plusMoney。
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启用自动交易（AutoTrading 按钮）。
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点击图表上的按钮，使其变为绿色。
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当净值 ≥ 余额 + Profit in $ for closing market orders 时，EA 将自动平仓，并在每次平仓后提高目标。