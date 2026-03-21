EquityTargetCloser MT5

达到目标利润时自动锁定利润

EquityTargetCloser — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当 净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。

MT4-version: https://www.mql5.com/en/market/product/169850

工作原理

该专家顾问持续将 净值（Equity） 与动态目标进行比较：

  • 目标 = 当前余额（Balance） + plusMoney （美元）。

  • 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制：

    1. 平掉 所有市价单 （任何品种）。

    2. 如果参数  Delete pending orders = true ，则删除 所有挂单

平仓后余额更新，目标重新计算： 新余额 + plusMoney。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。

重要提示：触发条件取决于 累计浮动利润，而不是净值的绝对值。如果余额增加（例如由于平仓），目标会自动提高。

输入参数

参数 说明
Profit in $ for closing market orders: 期望利润（美元）。条件：净值 ≥ 余额 + plusMoney。
   
Delete pending orders: 触发时是否删除挂单（true – 删除，false – 保留）。


图形界面

图表上会显示一个按钮，该按钮展示：

  • 当前目标水平（余额 + plusMoney）；

  • 按钮颜色： 绿色 — EA 正在运行（按钮已按下）， 红色 — 未运行。

按钮也可用于手动检查：任何时候点击它，EA 都会立即评估条件，若达到目标则执行平仓。

优势

  • 基于余额的动态目标 – 每次锁定利润后门槛自动提高，实现资金阶梯式增长。

  • 聚焦实际利润 – 跟踪净值超出余额的部分，而非抽象水平。

  • 完全自动化 – 无需持续监控，在利润达成的瞬间锁定。

  • 通用性 – 适用于任何品种和任意数量的持仓。

  • 安全性 – 不执行开仓操作，不修改止损，与其他 EA 无冲突。

  • 设置简单 – 仅需两个参数。

适用人群

  • 手动交易者 – 保护已积累的利润，无需分心盯盘。

  • 网格、马丁格尔 EA 使用者 – 设置统一的利润锁定阈值，及时获利离场。

  • 账户管理方 – 达到目标收益率（例如余额 +5%）时自动平掉所有仓位。

  • 开发者 – 作为现成的风控模块使用。

使用建议

  1. 将 EA 附加到任意图表（例如 EURUSD M1）。

  2. 设置期望利润（存款货币）plusMoney。

  3. 启用自动交易（AutoTrading 按钮）。

  4. 点击图表上的按钮，使其变为绿色。

  5. 当净值 ≥ 余额 + Profit in $ for closing market orders 时，EA 将自动平仓，并在每次平仓后提高目标。
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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
作者的更多信息
ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
指标
該指標計算最可能的趨勢止損/逆轉區域，有信心的趨勢運動區域。 計算考慮： 價格變動率； 圖表的相對偏差角度； 價格變動的平均幅度； 價格離開“舒適區”； ATR 指標的值。 當價格進入止損/反轉區域時，該指標可以生成警報。 設置 Draw the entire length? - 繪製直到圖表末尾的區域； Show Stop UP-trend - 顯示上升趨勢的停止/反轉區域； Show UP-trend - 顯示上升趨勢的區域； Show DOWN-trend - 顯示有信心的下降趨勢區域； Show Stop DOWN-trend - 顯示下降趨勢的停止/反轉區域； Alert in the area change - 當價格進入趨勢止損/變化區域時生成警報； 接下來是每個交易區域的顏色設置。
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
指标
The TickCounter indicator counts up and down ticks on each new bar. The calculation starts from the moment the indicator is placed on the chart. Histogram bars represent: Yellow bars - total number of ticks; Blue bars - ticks UP; Red bars - ticks DOWN. If the blue bar is not visible, then there are more down ticks and the red bar is displayed on top of the blue one (the red layer is above the blue one). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Each reinitialization of the i
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
指标
用於確定平面和趨勢的指標。 如果價格低於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個賣出區域。 購買此版本的指標時，一個真實賬戶和一個模擬賬戶的 MT4 版本 - 作為禮物（收到，給我寫私信）！ 如果價格高於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個買入區域。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/3793 如果價格在兩條線之間或在任何直方圖的區域內，那麼市場就沒有明確的趨勢。簡單地說，市場是平的。 指標的工作在屏幕截圖中更清楚地顯示。 該指標可用作獨立的交易系統。該指標可用於獲取領先數據或確定當前趨勢的方向。對於任何級別的交易者來說，這都是一個很好的工具！
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
专家
The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
Stardust
Evgeniy Zhdan
专家
StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
Top Floor
Evgeniy Zhdan
专家
The EA catches the price when it moves against the trend in an effort to open an order in an opposite direction (direction of the main trend). Screenshots illustrate examples of entries and the strategy gist. The EA uses stop losses depending on values of ATR. Settings: Lot_ - if Risk_ = 0, the EA will trade this lot; Risk_ - risk per one trade. Stop loss is taken into account; koeff_ATR - coefficient multiplied by the ATR value to calculate stop loss (the bigger the value, the bigger stop loss
FastBoom
Evgeniy Zhdan
专家
The FastBoom EA finds the most probable points of price pullback/reverse and places an order. It places averaging orders if the price moves further against take profit. Settings of the EA: Lots - initial lot; LotExponent - multiplier for following orders (Martingale). 1 - no multiplier. TakeProfit - take profit in points; Stochastic Settings InpKPeriod - K Period of Stochastic InpDPeriod - D Period of Stochastic InpSlowing - Stochastic Slowing LevHigh - level for sell positions of Stochastic L
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor calculates the double/triple divergence of volumes, and starts trading. It uses a unique formula of lot calculation, which greatly improves stability of trading. Recommended TF - 1h. Currency pair - EURUSD , but the EA can be used on any trading instruments which are not subject to high volatility. Settings mode - trading direction can be set manually; close - order close level (details on the screenshot); Step between orders - step between orders in points; Maximum orders -
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor opens orders from the horizontal line, the a trader can set on any level by dragging using the mouse or by changing the line properties. For example, when a horizontal line is above the current price, the EA will open a Buy order once the horizontal line is reached. And vice versa: If the line is below the current price, the EA will open a sell order once the line is crossed. A buy crossover of the line is: opening of the current candlestick below the horizontal line; the curr
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
The Expert Advisor only sells. Recommended currency pairs : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Timeframe: H1. Percent% manages closing both loss-making and profitable deals based on the account overall status. Using the EA on 23 symbols mentioned above allows the robot to cope with the drawdown in case of a long trend. While positions on some pairs
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
专家
The Illusion EA uses the probability theory - after a series of consecutive virtual losses - i.e. right during a flat the EA already starts trading in the trend. In addition, the EA considers the ratio of bullish/bearish candles on the higher timeframes to determine the greatest probability of the price movement direction. Only 1 order can be opened at a time. In case of a loss the following order will be placed with an increased lot (the multiplication coefficient is set in the parameters). The
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
指标
The indicator plots a trend line and determines the levels for opening trades, in case the price goes "too far" away from the trend level. More detailed information is available in the screenshots. Settings Away from the trend line - distance from the trend line to the trades level; Arrow Signal for deals - enable displaying an arrow when the price reaches the trades level; Size of Arrow - size of the arrow; Alert Signal for deals - enable generating alerts when the price reaches the trades lev
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
专家
The axiom of the Forex market is that any trend will be broken. The Expert Advisor determines trend direction (the pink line), and calculates levels for opening opposite orders depending on the settings. The value of Away from the trend line for Deal will be different for each pair and timeframe, depending on the volatility of the trading instrument. Next orders can be opened with an increased lot (a static lot is used by default). See the screenshots to understand the idea of the Expert Advisor
Odysseus
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor determines the moments of strong movements and opens a position in the direction of the most probable price movement. The strategy always uses stop loss and take profit. Several independent orders can be in the market (the maximum number is set in parameters). The goal of the EA's underlying trading system is the quantitative excess of the number of profitable deals over the number of losing ones. Recommended: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. The Expert Advisor is able to work
Vise
Evgeniy Zhdan
指标
Vise is a trend indicator. The upper and lower lines follow the price showing the prevailing price direction. Frequent breakthroughs of the upper line indicate a bullish trend, while frequent breakthroughs of the lower line indicate a bearish one. Parameters Points for UpLine - initial number of points for the upper line; Points for DownLine - initial number of points for the lower line. During the breakthrough of the upper level (line), this level shifts upwards by Points for UpLine. If the up
Twinkle
Evgeniy Zhdan
专家
Twinkle is a trend-based scalper using stop loss and take profit invisible to the broker. The EA does not look for trend reversals. The EA catches strong market movements and opens orders in the direction of the trend. Your broker will not see the order closing levels. The EA closes orders independently when reaching the take profit or stop loss levels specified in the settings. Recommended trading symbols: EURUSD M5, GBPUSD M5. ECN accounts with 5 digits quotes are recommended. Expert Advisor
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
专家
This Expert Advisor implements elements of the Martingale system. Orders are opened at a specified distance from the moving average. The Parabolic SAR indicator and certain technical details are used to ensure the most accurate entries. The EA is highly customizable. It is recommended for simultaneous use on 4 currency pairs: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Despite good stability, it is advisable to disable the EA operation during the days rich in news releases. Configurations P
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
专家
LuckyCase is an Expert Advisor with martingale elements. The EA strategy is based on a significant "deviation" of the price from SAR inadicator and the Bands levels breakthrough point. The money management system is an essential part of the EA. It starts working after a trade is opened. Trades are closed after accumulating specified points of market orders, by deposit % or after an opposite side of the channel is broken through. The default EA settings are meant for: EURUSD M15; USDJPY M15. The
Elize
Evgeniy Zhdan
专家
The Elize Expert Advisor has been designed to work with the EURCHF currency pair. It considers the peculiarities of this trading instrument, its behavior and dependence on the behavior of other currencies. In particular, when the currencies of the European countries (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) move in the same direction, the EA starts its operation and opens a deal in the trend direction of the European currencies. In the event of price rollbacks, the EA uses a unique method for making the
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
4 (1)
指标
Brief Description of the All Trend Lines Indicator The indicator analyzes the wave structure of the market. What it displays on the chart: First. Wave pivots (semaphores) • Red markers – wave highs • Yellow markers – wave lows • Yellow-green markers – additional local extremes Second. Trend lines • Purple/blue lines – trends based on highs (resistance/support) • Beige/green lines – trends based on lows • Lines are built automatically by connecting wave pivots of the same type Third. Main trend
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor has been specifically developed for trading gold (Spot Gold). The strategy is based on Fibo levels calculated from the previous (first) candle High/Low and the width of the current and lower timeframes channel. If important Fibo levels of different orders are located in a single price channel (within a spread), the EA defines this channel as the target for price movement and starts operation. Martingale and averaging are not used. Each order is independent and is accompanied b
Jazz
Evgeniy Zhdan
专家
The algorithm of this Expert Advisor determines the significant price levels, where the trend often turns into a flat or reverses. Stochastic Oscillator serves as an additional filter of overbought/oversold zones. The EA sets stop loss and take profit after opening an order. The underlying trailing strategy applies a trailing stop. The EA is recommended for simultaneously use on three trading instruments: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Settings: Comment to order - comment to orders. MaxRisk -
Panther
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor looks for technical analysis patterns formed on the higher (hourly) timeframe to start working on the 5-minute chart. Technical analysis patterns used: double top/double bottom, head/shoulders, flag, expanding/narrowing triangles. The Relative Vigor Index technical indicator is used as the filter for opening deals. It is based on the idea that on the bull market the closing price is, as a rule, higher, than the opening price. It is the other way round on the bear market. This
Spook
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor calculates the divergence on the current and higher timeframes. In case the divergences coincide, the EA starts its operation. Deals have strict take profit and stop loss levels. Each deal is managed by trailing stop. The strategy involves the use of a tight stop-loss. Therefore, losing deals and/or series of losing deals are not uncommon. This EA is not suitable for those who have difficulties coping with losing deals. The EA is recommended for simultaneous use on the followi
Grand
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor has been developed specifically for the features of the CHFJPY currency pair. The EA's algorithm determines the direction of the current trend and starts operation. In case of a price reversal within the current trend, the EA adds additional orders. If trend changes, the EA starts to work in the direction contrary to the initial grid of orders. If there were no conditions for closing orders and the trend direction changed again, the EA continues to work with the "first" grid o
Intensive
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Slender
Evgeniy Zhdan
专家
The strategy of this Expert Advisor is based on a hedging system, which implies placing opposite orders. The EA algorithm determines trend beginning and opens a position in the trend direction. In case of a wrong entry, the EA tries to neutralize the drawdown through opposite (hedging) orders at a preset interval (Coefficient of counter orders). Orders are closed when one of the two values ​​is reached - profit in percent or profit in points. The EA does not use lot increase. The EA wast tested
Dreamer
Evgeniy Zhdan
专家
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
This Expert Advisor works using a grid in the direction of a trend movement with the step between opened positions defined in the settings. The positions are closed by the total take profit. The Parabolic SAR standard indicator is used to filter order opening, which comes in the MetaTrader 4 package. The EA has been developed and tested using 99,9% quality of quotes. Operation of the EA in real time can be viewed in the signals . The best trading results have been achieved on CHFJPY M15. Settin
Solipsism
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor builds channels based on the data obtained using ATR and MA indicators according to the equations: Upper channel border = MA + ATR * (FIBO); Lower channel border = MA - ATR * (FIBO), where FIBO has the following values: Style of Trade - Aggressive = 1.61852; Style of Trade - Average = 3.26704; Style of Trade - Calm = 4.85556. Trades are opened inside the channel with the intervals defined in the settings. Long and short positions are opened independently. Positions are closed
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