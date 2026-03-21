EquityTargetCloser MT5

Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита

EquityTargetCloser — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли. После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать профит и защищать накопленные средства.

MT4-version: https://www.mql5.com/en/market/product/169850

Философия индикатораhttps://www.mql5.com/ru/blogs/post/772873

Как это работает

Советник непрерывно сравнивает эквити (Equity) с динамической целью:

  • Цель = текущий баланс (Balance) + plusMoney (в долларах США).

  • Когда эквити становится больше или равно этой сумме, срабатывает защита:

    1. Закрываются все рыночные позиции (по любым символам).

    2. Если параметр  Delete pending orders = true , удаляются все отложенные ордера.

После закрытия позиций баланс обновляется, и цель пересчитывается: новый баланс + plusMoney. Таким образом, советник последовательно повышает планку фиксации прибыли с каждым успешным циклом.

Важно: Условие срабатывания зависит от накопленной плавающей прибыли (профита), а не от абсолютного значения эквити. Если баланс вырос (например, за счёт закрытых позиций), цель автоматически поднимается.

Входные параметры

Параметр Описание
Profit in $ for closing market orders: Желаемая прибыль в долларах США. Условие: Equity ≥ Balance + plusMoney.
   
Delete pending orders: Удалять ли отложенные ордера при срабатывании (true – удалять, false – оставить).


Графический интерфейс

На графике отображается кнопка, которая показывает:

  • текущий целевой уровень (Balance + plusMoney);

  • цвет кнопки: зелёный — советник работает (надо нажать кнопку нажата), красный — не работает.

Кнопка также служит для ручной проверки: если нажать её в любой момент, советник немедленно оценит условие и выполнит закрытие при достижении цели.

Преимущества

  • Динамическая цель по балансу – после каждой фиксации прибыли порог автоматически повышается, позволяя масштабировать капитал.

  • Ориентация на реальный профит – отслеживается превышение эквити над балансом, а не абстрактный уровень.

  • Полная автоматизация – не требует постоянного контроля; фиксирует прибыль в момент её достижения.

  • Универсальность – работает с любыми инструментами и количеством позиций.

  • Безопасность – не открывает сделки, не изменяет стоп-лоссы, не конфликтует с другими советниками.

  • Простота настройки – всего два параметра.

Для кого подходит

  • Ручные трейдеры – защитите накопленный профит, не отвлекаясь от мониторинга рынка.

  • Пользователи сеточных и мартингейл-советников – установите общий порог фиксации, чтобы вовремя выходить в плюс.

  • Управляющие счетами – автоматически закрывайте все позиции при достижении целевой доходности (например, +5% к балансу).

  • Разработчики – используйте как готовый модуль риск-менеджмента.

Рекомендации по использованию

  1. Установите советник на любой график (например, EURUSD M1).

  2. Укажите желаемый профит в валюте депозита(plusMoney).

  3. Включите автоматическую торговлю (кнопка AutoTrading).

  4. Нажмите кнопку на графике, чтобы она стала Зеленой.

  5. Советник будет автоматически закрывать позиции при Equity ≥ Balance + Profit in $ for closing market orders и повышать цель после каждого закрытия.
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Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
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ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор рассчитывает наиболее вероятные зоны остановки/разворота тренда , зоны уверенных трендовых движений . В расчет принимаются: скорость изменения цены; относительный угол отклонения графика; средняя амплитуда движения цены; выходы цены из своего "зоны комфорта"; значения индикатора ATR. Индикатор может сигнализировать Alert-том при входе цены в зоны остановки/разворота. Настройки Draw the entire length? - рисовать зоны до конца графика или нет; Show Stop UP-trend - показывать зону остано
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Индикаторы
Индикатор TickCounter осуществляет подсчет тиков   вверх   и   вниз   на каждом новом баре. Подсчет начинается с момента установки индикатора на график. Столбики гистограммы отображают: Желтые столбики - общее количество тиков; Синие столбики - тики ВВЕРХ; Красные столбики - тики ВНИЗ. Если синий столбик не виден, значит тиков вниз больше и красный столбик отображается поверх синего (красный слой выше синего). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Каждая переинициализация ин
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Эксперты
Советник Supertrend Торговый эксперт Supertrend с элементами усреднения. Разрабатывался в течение 3 месяцев до получения хороших результатов. Не скальпер. Минимальный баланс для начала торговли — 100 $. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значный поток котировок. Эффективная система управления рисками. Рабочий лот и ограничение максимального лота рассчитывается автоматически исходя из заданных настроек в советнике. В итоге получаем полную автономную автоматическую торговую систему. В общем —
Stardust
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа стратегии советника StarDust – выявление диссонанса в показаниях нескольких индикаторов как признака флета и вход в рынок при выявлении относительно уверенного движения. Советник работает на "основных" валютных парах с низким спредом. Наилучшие результаты стратегии достигаются на таймфрейме М15. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значные потоки котировок. Настройки Comment_to_orders – комментарий к выставленным ордерам. Можно оставить поле пустым, тогда комментария не будет. MM – зад
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник, ловящий цену при ее движении против тренда с целью открытия ордера в обратную сторону (в сторону основного тренда). Примеры входов и суть стратегии приведены на скринах. Используются стоп-лоссы в зависимости от значений индикатора ATR. Настройки: Lot_ - если Risk_ = 0, то советник будет торговать этим лотом; Risk_ - риск на одну сделку. Учитывается размер стоп-лосса; koeff_ATR - коэфециент, умножаемый на значение индикатора ATR для расчета стоп-лосса (чем больше, тем больше стоп-лосс)
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник "Быстрая Стрела" ("FastBoom") находит наиболее вероятные с точки отката/разворота цены и выставляет ордер. В случае дальнейшего движения цены "против" тейк-профита, выставляются усредняющие ордера. Настройки советника: Lots - начальный лот; LotExponent - множитель для последующих ордеров (Мартингейл). 1 - без множителя. TakeProfit - размер тейк-профита в пунктах; Настройки Стохастика InpKPeriod - K Period индикатора Stochastic InpDPeriod - D Period индикатора Stochastic InpSlowing - S
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет двойную/тройную дивергенцию объемов и начинает работу. Используется уникальная формула расчета лотов, что многократно повышает устойчивость торговли. Рекомендуемый ТФ - 1h. Валютная пара - EURUSD , однако советник может работать на любых торговых инструментах, не склонных к высокой волатильности. Настройки mode - можно вручную задавать направление торговли; close - уровень закрытия ордеров (подробнее на скриншоте); Step between orders - шаг в пунктах между ордерами; Maximum o
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник открывает ордера от горизонтальной линии, которую трейдер самостоятельно может устанавливать на любой уровень - путем перетаскивания мышкой или изменением свойств самой линии. Например, при нахождении горизонтальной линии выше текущей цены, при достижении горизонтальной линии советник откроет бай-ордер. И наоборот: Если линия ниже текущей цены, при пересечении ее ценой будет открыт селл-ордер. Бай-пересечением линии считается: открытие текущей свечи ниже горизонтальной линии; текущая BI
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник только продает. Рекомендуемые валютные пары для работы : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Рабочий таймфрейм: H1. Percent% - регулирует закрытие как убыточных, так и прибыльных сделок исходя из общего состояния счета. Использование советника одновременно на 23 указанных торговых инструментах позволяет в случае затяжного тренда компенсирова
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Эксперты
Illusion - советник использует теорию вероятности - после череды непрерывных виртуальных проигрышей - т.е. как раз во время флета, советник начинает торговать уже в тренде. Кроме того, советник учитывает соотношение бычьих/медвежьих свечей на старших таймфреймах для определения наибольшей вероятности направления движения цены. Одновременно может быть открыт только 1 ордер. В случае убытка, следующий ордер выставляется увеличенным лотом (коэффициент умножения выставляется в настройках). Допускает
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор строит линию тренда и определяет уровни для совершения сделок, если цена ушла от уровня тренда "слишком далеко". Более подробно и более понятно смотрите на скриншотах. Настройки Away from the trend line - Расстояние от линии тренда до уровня сделок; Arrow Signal for deals - Включение отображения стрелки при достижении ценой уровня сделок; Size of Arrow - Размер стрелки; Alert Signal for deals - Включение Алерта при достижении ценой уровня сделок; TrendLine color - Цвет линии тренда; B
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Эксперты
Аксиома валютного рынка - любой тренд будет сломлен! Данный советник определяет направление тренда (розовая линия), рассчитывает уровни для открытия встречных ордеров в зависимости от настроек. Для каждый валютной пары и таймфрейма, в зависимости от волатильности торгового инструмента, значения Away from the trend line for Deal - расстояние от линии тренда до линии открытия ордера будет разным. Последующие ордера могут быть открыты с увеличенным лотом (по умолчанию лот статичный). Посмотрите на
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет моменты сильных движений и открывает позицию в сторону наиболее вероятного направления движения цены. Стратегия включает в себя обязательную установку стоп-лосса и тейк-профита. Возможно нахождение в рынке нескольких самостоятельных ордеров (их максимальное количество определяется в настройках). Цель заложенной в советник торговой системы заключается в количественном превышении числа профитных сделок над числом убыточных. Рекомендуется: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. Советн
Vise
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Vise - индикатор тренда. Верхняя и нижняя линии подтягиваются за ценой, показывая трейдеру превалирующее направление цены. Частый пробой верхней линии говорит о бычьем тренде, нижней - о медвежьем. Настройки Points for UpLine - стартовое число пунктов для верхней линии; Points for DownLine - стартовое число пунктов для нижней линии. При пробое верхнего уровня (линии) этот уровень смещается вверх на Points for UpLine. Если тренд продолжает идти вверх, верхний уровень является уровнем сопротивлен
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Twinkle - трендовый скальпер с невидимыми брокеру стоп-лоссом и тейк-профитом. Советник не ищет развороты тенденции. Советник ловит сильные движения рынка и открывает ордера в направлении тренда. Ваш брокер не видит уровни закрытия ордеров. Советник закрывает ордера самостоятельно при достижении указанных в настройках уровней взятия прибыли и/или фиксации убытка. Рекомендуемые торговые инструменты: EURUSD M5, GBPUSD M5. Рекомендуются ECN-счета, 5-знак. Настройки советника "Lot settings" Risk on
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Эксперты
Советник с элементами системы Мартингейла. Ордера открываются на заданном расстоянии от скользящей средней. Для наиболее точного входя используется индикатор Parabolic SAR и некоторые технические детали. Торговый робот имеет гибкие настройки. Рекомендуется использовать одновременно на 4 валютных парах: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Несмотря на неплохую устойчивость, желательно в насыщенные новостными событиями дни отключать советник от работы. Настройки Percentage of risk - пр
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Эксперты
LuckyCase - советник с элементами мартингейла. Стратегия советника основана на значительном "уходе" цены от индикатора SAR и пробоя уровней Bands. После открытия сделки вступает в работу уникальная система управления капиталом, которая и является основной частью торговой стратегии. Сделки закрываются при накоплении определенного в настройках уровня пунктов рыночных ордеров, по проценту от депозита или по противоположному пробою канала. Настройки советника по умолчанию для: EURUSD M15; USDJPY M15
Elize
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник Elize разработан для работы с валютной парой EURCHF. Учтены особенности данного торгового инструмента, его поведение и зависимость от поведения других валют. В частности - при однонаправленном движении валют европейских стран (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) советник начинает работу и открывает сделку в сторону тренда европейских валют. В случае отката цены советник использует уникальный механизм вывода Средств счета в плюсовое значение без увеличения торгового лота (мартингейла). Однак
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
4 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует волновую структуру рынка. Что показывает на графике: 1. Волновые пивоты (семафоры) Красные значки - максимумы волн Желтые значки - минимумы волн Желто-зеленые значки - дополнительные локальные экстремумы 2. Линии трендов Фиолетовые/синие линии - тренды по максимумам (сопротивление/поддержка) Бежевые/зеленые линии - тренды по минимумам Линии автоматически строятся, соединяя волновые пивоты одного типа 3. Главная трендовая линия Красная линия - прогнозная линия основного трен
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался специально для торговли золотом (Spot Gold). Основа стратегии - уровни Фибоначчи, рассчитываемые от максимума/минимума предыдущей (первой) свечи, фибо-уровни от ширины канала текущего и младшего таймфреймов. При расположении значимых фибо-уровней разных порядков в одном ценовом коридоре (в пределах спреда), советник определяет этот коридор как цель для движения цены и начинает работу. Мартингейл и усреднение не используются. Каждый ордер самостоятелен, имеет стоп-лосс и т
Jazz
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет важные ценовые уровни, в районе которых тренд часто переходит в боковое движение или разворачивается. Дополнительным фильтром зон перекупленности/перепроданности выступает индикатор Stochastic Oscillator. После открытия ордера советник устанавливает стоп-лосс и тейк-профит. Торговая стратегия, заложенная в советник, использует трейлинг-стоп. Советник рекомендуется использовать одновременно на трех торговых инструментах: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Настройки: Co
Panther
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник ищет сформировавшиеся фигуры технического анализа на старшем (часовом) таймфрейме для начала работы на 5-минутном графике. Используемые фигуры технического анализа: двойная вершина/двойное дно, голова/плечи, флаг, расширяющийся/сужающийся треугольники. Фильтром для открытия сделок служит технический индикатор Relative Vigor Index - "индикатор относительной бодрости". Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежь
Spook
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет дивергенцию на текущем и старшем таймфреймах. В случае совпадения дивергенций советник начинает работу. Сделки имеют жесткие тейк-профит и стоп-лосс. Каждая сделка сопровождается трейлинг-стопом. Стратегия предполагает использование близкого стоп-лосса. Поэтому, убыточные сделки и/или серии убыточных сделок бывают не редко. Для тех, кто болезненно переживает каждую убыточную сделку, советник не подходит. Рекомендуется использовать советник одновременно на следующих торговых ин
Grand
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался под особенности торгового инструмента - валютной пары CHFJPY. Алгоритм советника определяет направление текущего тренда и начинает работу. В случае разворота цены в рамках текущего тренда торговый робот добавляет дополнительные ордера. В случае смены тренда советник начинает работу в противоположную сторону от первоначальной сетки ордеров. Если условий для закрытия всех ордеров не было и направление тренда снова изменилось, советник продолжает работу с "первой" сеткой орд
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Slender
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия советника основана на системе хэджирования путем выставления встречных ордеров. Алгоритм советника определяет начало тренда и открывает позицию в его сторону. В случае ошибочного входа советник начинает нивелировать просадку встречными (хэджирующими) ордерами с заданным в настройках интервалом (Coefficient of counter orders). Ордера закрываются при достижении одного из двух значений - достижения профита в процентах или достижения профита в пунктах. Советник не использует увеличение лот
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник работает по принципу сетки с сторону трендовых движения с заданным в настройках шагом между открываемыми позициями. Закрытие позиций происходит по общему тейк-профиту. Фильтром для открытия ордеров является стандартный индикатор Parabolic Stop and Reverse system (SAR), идущий в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Советник разрабатывался и тестировался с 99,9% качеством котировок. Работу советника в режиме реального времени вы можете посмотреть у меня в сигналах . Наилучшие рез
Solipsism
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник строит каналы на основе данных, полученных с помощью индикаторов ATR и MA по формуле: Верхняя граница канала = MA + ATR * (FIBO); Нижняя граница канала = MA - ATR * (FIBO), где FIBO равняется при Style of Trade - Aggressive = 1.61852; Style of Trade - Average = 3.26704; Style of Trade - Calm = 4.85556. Сделки открываются внутрь канала с заданными в настройках интервалах. Открытие длинных и коротких позиций происходит независимо друг от друга. Закрытие позиций производится при наступлени
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