SyncTrader Risk Manager

SyncTrader Risk Manager 是一款适用于 MetaTrader 5 的手动交易与风险管理工具。它可以根据账户货币金额或余额百分比计算仓位手数，并允许交易者直接在图表上准备交易计划。

本工具不会生成交易信号，也不会自行开仓。交易方向、订单类型、Stop Loss 和 Take Profit 水平均由用户决定。面板界面支持英语和俄语。

主要功能

按风险金额或余额百分比计算交易手数

支持 Market、Limit 和 Stop 订单

支持 1 至 4 个 Take Profit 目标

可拖动的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平线

以账户货币、points 或 R 显示水平值

在指定 Take Profit 达成后自动移动至 breakeven

9 个可重复使用的交易水平模板

点差、可用保证金、单笔风险和每日亏损检查

一键关闭全部、仅盈利或仅亏损的受管仓位

一键删除受管挂单

快速操作可应用于当前品种或全部品种

可关闭提示音，面板可折叠

支持 hedging 和 netting 账户

终端或 Expert Advisor 重启后恢复 netting 仓位管理

OneClick Scalp、自定义 TP 分配与 Ratio

OneClick Scalp

使用固定手数、大号实时 Bid/Ask 价格以及独立 BUY/SELL 按钮快速市价入场。入场时不预设 Stop Loss 或 Take Profit。

自定义 Take Profit 分配

用户可以为最多四个目标分别设置平仓比例。修改一个数值后，剩余仓位会自动重新分配，最后一个 TP 自动补足至 100%。比例会保存在模板中，并在重启后恢复。

自动 TP/SL Ratio

Ratio 根据 Entry 与 Stop Loss 之间的距离设置目标。当数值为 2.0 时，TP1 为 2R、TP2 为 3R、TP3 为 4R、TP4 为 5R。手动移动的 TP 会被固定，其他自动目标继续重新计算。

面板与新增输入参数

DefaultOneClickLot： OneClick Scalp 初始手数

OneClick Scalp 初始手数 DefaultTPSLRatio / EnableTPSLRatioLink： Ratio 初始值和状态

Ratio 初始值和状态 ReuseFirstTradeTPsForAddOns： 加仓时复用第一笔交易的目标

加仓时复用第一笔交易的目标 PanelScalePercent： 将整个面板缩放至 75%–150%

将整个面板缩放至 75%–150% PanelFontScalePercent：额外字体缩放

使用流程

选择以账户货币金额或余额百分比表示的风险。 选择 BUY MARKET、SELL MARKET、BUY LIMIT、SELL LIMIT、BUY STOP 或 SELL STOP。 在图表上拖动 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平线。 选择 1 至 4 个 Take Profit，并按需启用 Auto BE。 检查计算出的手数和各水平值。 点击 PLACE ORDER。BUY/SELL 按钮只用于创建计划，不会直接发送订单。

Hedging 与 netting 账户

在 hedging 账户中，交易计划的每个部分会作为独立仓位开立，并拥有各自的 Take Profit。在 netting 账户中，MetaTrader 每个品种只保留一个合并仓位：TP1–TP3 由 SyncTrader 作为虚拟部分平仓管理，最终 Take Profit 和 Stop Loss 保留在经纪商服务器。

虚拟部分平仓和自动 breakeven 需要终端与工具保持运行。Netting 计划会被保存，并在终端或 EA 重启后恢复。同方向加仓会合并到当前计划中。

重要输入参数

SyncMagicNumber： 受管订单和仓位的标识符

受管订单和仓位的标识符 DefaultRiskMode / DefaultRiskValue： 初始风险模式和风险值

初始风险模式和风险值 DefaultTPCount： 初始 Take Profit 数量

初始 Take Profit 数量 MaxSpreadPoints： 市价入场允许的最大点差；0 表示关闭限制

市价入场允许的最大点差；0 表示关闭限制 CheckFreeMargin / MarginReservePercent： 可用保证金检查与预留比例

可用保证金检查与预留比例 MaxRiskPerTradeMoney： 单笔交易最大货币风险；0 表示关闭限制

单笔交易最大货币风险；0 表示关闭限制 MaxDailyLossMoney： 受管交易的每日亏损上限；0 表示关闭限制

受管交易的每日亏损上限；0 表示关闭限制 EnableAutoBreakeven / AutoBreakevenAfterTP： 自动 breakeven 设置

自动 breakeven 设置 DefaultLevelDisplay： 以账户货币、points 或 R 显示

以账户货币、points 或 R 显示 LevelTemplateSlot：1 至 9 的默认模板槽位

常见问题

SyncTrader 会自动开仓吗？

不会。BUY/SELL 仅创建可编辑的交易计划，只有点击 PLACE ORDER 后才会发送订单。

为什么图表上出现了水平线，但没有仓位？

水平线表示计划正在准备中。请调整 Entry、Stop Loss 和 Take Profit，然后点击 PLACE ORDER。拒绝原因会显示在面板状态栏和 Experts 选项卡中。

交易手数如何计算？

计算使用 Entry 与 Stop Loss 之间的距离、所选风险以及交易品种规格。手数会向下舍入到经纪商允许的步长。

为什么实际结果可能与水平线旁显示的数值不同？

显示值为估算值。点差、滑点、佣金、跳空和经纪商规则都可能影响实际结果。

支持多少个 Take Profit 目标？

支持 1 至 4 个。每个目标的平仓百分比都可以修改。最后一个 TP 会自动获得剩余比例，因此总和始终精确为 100%。

MetaTrader 5 是否必须保持运行？

是的，虚拟部分平仓、Auto BE 和程序端管理都需要终端保持运行。Stop Loss 和最终 Take Profit 会继续保留在经纪商服务器。

Setup 模板保存哪些内容？

订单类型、风险模式与数值、TP 数量、Auto BE、Stop Loss 距离，以及各目标相对于初始风险的位置。共提供 9 个槽位。

为什么 ALL、WIN、LOSS 或 PEND 没有影响手动订单？

这些操作只影响使用指定 SyncMagicNumber 的订单和仓位，从而保护账户中的其他交易。

是否支持 Windows HiDPI 和 macOS Retina？

1.26 版本会检测 DPI 并自动适配面板文字，同时提供手动兼容参数。

此版本是否发送 Telegram 通知？

不发送。SyncTrader Risk Manager 是不含 Telegram 连接的独立风险与订单管理工具。

本工具是否提供交易信号？

不提供。入场、方向、Stop Loss 和 Take Profit 均由用户决定。

OneClick Scalp 与 Risk Manager 有什么区别？

OneClick Scalp 使用固定手数立即入场。Risk Manager 根据风险计算手数，并预先设置 Entry、Stop Loss 和最多四个目标。

启用 Ratio 后可以手动移动某个 TP 吗？

可以。手动移动的目标会被固定，并从之后的 Ratio 重新计算中排除。

达到每日亏损限制后会怎样？

新的受管入场会被阻止，已有持仓不会自动关闭。设置为 0 可禁用该限制。

如何调整面板大小？

PanelScalePercent 可将按钮、间距、背景和点击区域一起缩放至 75%–150%。

重要提示