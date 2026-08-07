Rhino PDF Trade Report MT4
- 实用工具
-
Sandro Begashvili
- 版本: 1.10
Rhino PDF Trade Report — 将您的 MT4 交易历史导出为 PDF
一键将您的 MetaTrader 4 账户历史转换为整洁、可直接打印的 PDF 交易 报告。运行脚本，选择日期范围或交易笔数，即可得到一份可以发送给投资人、随自营公司申请一同提交、交给会计师，或作为交易日志保存的文档。
无需截图，无需电子表格，无需手工复制粘贴。 免费。
您将获得
第 1 页 — 绩效总览
- 净结果、交易笔数、胜率、盈利因子、期望值与总手数
- 报告内所有交易的累计盈亏资金曲线
- 盈利 / 亏损 与 买入 / 卖出 占比
- 按星期几统计的结果 — 看清哪些日子真正为您赚钱
- 按品种统计的结果 — 表现最好与最差的品种，依次排列
第 2 页及以后 — 完整交易明细
每笔已平仓交易占一行：
- 持仓订单号
- 开仓时间 与 平仓时间
- 品种与方向（BUY / SELL，配有颜色标识和上下箭头）
- 手数、开仓价、平仓价
- 止损 与 止盈
- 库存费 与 手续费，分别列示
- 每笔交易的净利润，并附小计
明细表会根据您的历史自动延展到所需的页数 — 10 笔或 1000 笔皆可。
精确选择报告内容
- 按日期范围 — 起始 / 结束：一个月、一个季度、一年
- 按交易笔数 — 最近 20、50、200 笔已平仓持仓
- 按品种 — 只报告单一品种，留空则包含全部
专业的呈现品质
- 真正的矢量输出。 放大到 800%，每一条线、每一个数字依然锐利清晰。这不是截图。
- 真实可选中的文字。 可以搜索、可以复制数字、可以被索引。
- 文件极小。 一份完整报告只有几十 KB，而不是几 MB — 便于邮件发送。
- A4 横向，打印效果与屏幕显示完全一致。
- 数字右对齐并统一小数位数，因此各列数字像真正的财务报表一样整齐对齐。
使用方法
- 将脚本拖到任意图表上。
- 选择筛选模式、日期范围或交易笔数，以及可选的品种过滤。
- PDF 将保存到 `MQL4\Files\RhinoPDF` — 完整路径会打印在“智能交易系统”日志中。
适用于任何 MetaTrader 4 账户：真实、模拟、对冲或净额结算，任何经纪商，任何品种 — 外汇、贵金属、指数、加密货币、股票。
参数
|参数
|作用
|筛选模式
|按交易笔数，或按日期范围
|按笔数：多少笔交易
|报告最近 N 笔已平仓交易
|按日期：起始 / 结束
|报告该区间内平仓的全部交易
|品种过滤
|单一品种，留空则包含全部
|输出文件
|保存在 MQL4\Files\RhinoPDF 下的文件名
说明
- - 这是一个报告工具。它不交易，也不修改任何持仓。
- - 它只读取您账户历史中已平仓的交易。
- - 所有结果均由您的成交历史还原而来，因此数字与平台完全一致。
有疑问、功能建议或定制开发需求 — 请通过 MQL4 或 Telegram 联系我。如果这个工具对您有帮助，一条评价的意义超乎您的想象。