MetaTrader 5 / 示例
English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
使用 EA 交易可视向导创建 EA 交易

使用 EA 交易可视向导创建 EA 交易

MetaTrader 5示例 |
3 856 36
molanis
molanis


简介

MetaTrader 5 的“EA 交易可视向导”提供一种高度直观的图形环境，带有一整套允许您在数分钟内完成 EA 交易设计的预定义交易代码块。无需编写代码、编程或 MQL5 知识。

“EA 交易可视向导”的单击拖拽法允许您像使用铅笔和纸张一样，创建外汇交易策略与信号的可视化呈现。这些交易图表均通过 Molanis 的 MQL5 代码生成器自动进行分析，并将其转换为即用型 EA 交易。而互动式图形环境则会简化设计过程，且无需编写 MQL5 代码。

有了“EA 交易可视向导”，您只需遵循一个 3 步流程：

图 1. 使用 EA 交易可视向导

图 1. 使用 EA 交易可视向导


1. 编制交易图

交易图是 EA 交易的图形化表示。它会呈现整个交易决策体系的“流程”。交易图由相互连接以创建复杂 EA 交易的交易代码块构成。

要创建交易图，您只需添加交易代码块、设置其配置参数并完成所需的连接。

移动平均线策略

一般来说，有两条移动平均线可用于创建带有上述交易条件的 EA 交易：

  • 在短期段移动平均线位于长期段移动平均线上方（红线在绿线上方）时买入
  • 在短期段移动平均线位于长期段移动平均线下方（红线在绿线下方）时卖出

图 2. 买入与卖出信号

图 2. 买入与卖出信号

有了“EA 交易可视向导”，您就不再需要花费大量的时间为 EA 编写代码，却可以在数秒内创建一个表现移动平均线策略的交易图。

启动“EA 交易可视向导”：

EA 交易可视向导

图 3. EA 交易可视向导


A. 只是将两个技术分析代码块拖放到交易图中：

图 4. 添加技术分析代码块

图 4. 添加技术分析代码块

要定义移动平均线交易条件，请单击 TA （技术分析）图标，并如图中所示选择选项：

买进（或买入）选项：

图 5. 买进（或买入）选项

图 5. 买进（或买入）选项

卖空（或卖出）选项：

图 6. 卖空（或卖出）选项

图 6. 卖空（或卖出）选项

B. 拖放一个 BUY 代码块和一个 SELL 代码块：

图 7. 添加 Buy 与 Sell 代码块

图 7. 添加 Buy 与 Sell 代码块


单击 BUY （买入）图标以如图中所示定义您 EA 的手数、获利、止损及追踪止损：

Fig8_Buy_options

图 8. Buy 交易代码块的选项


针对 SELL （卖出）图标重复相同的流程：

图 9. Sell 交易代码块的选项

图 9. Sell 交易代码块的选项


C. 如下连接所有代码块，以得到一个交易图：

 

图 10. 已连接的代码块

图 10. 已连接的代码块


2. 生成 EA 交易

交易图完成后，您需要通过单击主菜单的中的 Generate MQL5 Code in Trading Diagram （在交易图中生成 MQL5 代码），以生成 EA：

图 11. 生成 MQL5 代码

图 11. 生成 MQL5 代码



“EA 可视向导”会将您的交易图转换为一个完全有效的 EA。它还会赋予您访问 EA MQL5 代码的权限：


图 12. 已生成的 MQL5 代码

图 12. 已生成的 MQL5 代码



3. 利用 MetaTrader 5 交易

待您生成 EA 之后，它就会在 MetaTrader 5 中供您交易使用。只需将其附至某图表，即可开始交易。

图 13. “EA 交易”输入参数

图 13. “EA 交易”输入参数

所有利用 Molanis 的软件生成的 EA 交易，都拥有下述待管理 MetaTrader 变量：

  • 交易柱或价格变动；
  • 警报模式（不交易但发出信号）；
  • 4 或 5 个小数位：
  • 时间过滤器；
  • ECN 订单；
  • 最大交易量；
  • 最大风险百分比；
  • 手数管理。

4. 创建使用自定义指标的 EA 交易

突破价格通道范围策略

EA 逻辑：在价格穿越价格通道边界时建仓。要创建此 EA 交易，我们需要使用 Sergey Gritsay 提出的自定义指标价格通道。

您可以将编写好的自定义指标，利用 Import Custom Indicator （导入自定义指标）按钮，添加到“EA 可视向导”中。

在 TA 代码块下，选择Custom Indicator （自定义指标） – iCustom，然后再单击 Import Custom Indicator。

图 14. 编辑交易条件

图 14. 编辑交易条件

选择您要导入的自定义指标。

自定义指标必须位于指标目录下 (terminal_data_folder_\MQL5\Indicators)。

图 15. 导入自定义指标 

图 15. 导入自定义指标

导入自定义指标功能会读取指标代码，并基于代码编写准则获取模式（信号）数量及指标参数。此功能不能选择模式，亦不能为您改变。而掌握 EA 的正确信号与参数，则是您自己的任务了。

图 16. 指标已导入 

图 16. 指标已导入

待您完成自定义指标的导入后，就可以用它来定义自己 EA 交易中的交易条件了。

针对卖出：

图 17. 针对卖出的交易条件

图 17. 针对卖出的交易条件

针对买入：


图 18. 针对买入的交易条件

图 18. 针对买入的交易条件

现在，像您完成的那项一样，创建一个设置即可。


图 19. EA 交易图

图 19. EA 交易图


总结

“EA 可视向导”是在数分钟内完成 EA 交易创建的一款绝佳工具。我们已在《用 MQL5 语言编写的 20 种交易信号》一文中基于 20 种交易信号编制了 15 个示例。我建议读者到我们的 示例页面进行查看。

我会附上示例 1 的代码 - 本文第 1 部分中阐述的简单移动平均线策略。示例 7，“突破价格通道范围策略”则用于阐释本文第 4 部分的导入过程。

阅读与 15 个示例相关的信息

  1. 简单移动平均线；
  2. 多货币简单移动平均线；
  3. 多时间表简单移动平均线；
  4. 多时间表高级简单移动平均线；
  5. 移动平均线穿越；
  6. 主线和 MACD 信号线的相交；
  7. 突破价格通道范围；
  8. RSI 指标超买/超卖策略；
  9. 离开 CCI 指标的超买/超卖区域；
  10. 离开威廉百分比范围的超买/超卖区域；
  11. 布林通道边界反弹；
  12. ADX 自适应通道突破（使用某自定义指标）；
  13. 标准方差通道边界反弹（使用某自定义指标）；
  14. NRTR 趋势改变（使用某自定义指标）；
  15. 利用自适应移动平均线 (AMA) 指标探测趋势改变。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/347

附加的文件 |
下载ZIP
simple-ma-ea-molanis.mq5 (68.98 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

最近评论 | 前往讨论 (36)
Dina Paches
Dina Paches | 29 1月 2014 在 17:20

因为我之前写过我的杀毒软件阻止了网站的加载，当然，我不能不写这种阻止停止了。

看来，杀毒软件下次更新后，就不会再出现这种情况了。


我会找时间详细了解该程序。


创建这样的东西需要的不是普通的头脑。

Yury Reshetov
Yury Reshetov | 29 1月 2014 在 17:25
komposter:
关闭杀毒软件？
有一次，我为了访问自己的网站关掉了杀毒软件。我花了将近 24 个小时才把病毒从电脑上清除掉。更糟糕的是，我的互联网服务供应商封锁了我所有的电子邮件端口，因为病毒从我这里发送垃圾邮件。
[删除] | 30 1月 2014 在 11:23
+
Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 4 3月 2014 在 02:26
适合制作简单但有限的 EA。如果你想要一个有更多选项的 EA，你必须选择另一个 EA Buider。
Aleksandr Brown
Aleksandr Brown | 20 7月 2014 在 23:38

创建一个可视化构造器的想法肯定是注定要成功的！但我并没有发现 Expert Advisor Visual Wizard 有什么用处。这是一个非常简单的程序。甚至不清楚它是为谁设计的。MQL5 向导 可以应付如此简单的设计。

如果可视化构造器具有与 MQL5 相同的多样性和灵活性，那就更好了。在我看来，如果 "点击、拖放 "图标的含义不是技术分析块，而是基本运算符，那么实现这样的想法就会很容易。也就是说1 个运算符 = 1 个象形图。而象形图的进入和退出点就是运算符的参数。抛出十几个象形图（运算符、预先准备好的函数和类等），通过输入参数的源代码行将它们连接起来，就大功告成了。您可以对其进行编译和测试。

Trademinator 3：交易机器的崛起 Trademinator 3：交易机器的崛起
在《Dr. Tradelove...》一文中，我们创建了一个可独立优化某预先选定交易系统的 EA 交易。而且，我们还决定创建一个不仅能够优化构成 EA 的交易系统参数、而且可以在多个交易系统中选择最优的 EA 交易。我们来看看，它会带来些什么...
使用指数平滑法进行时间序列预测（续） 使用指数平滑法进行时间序列预测（续）
本文力求升级此前创建的指标，并简要讲述了利用自助法与分位数评估预测置信区间的一种方法。如此一来，我们便会获得将用于评估预测准确性的预测指标和脚本。
保证 MQL5 代码的安全：密码保护,钥匙生成器,时间限制,远程许可证及先进的 EA 许可证密钥加密技术 保证 MQL5 代码的安全：密码保护,钥匙生成器,时间限制,远程许可证及先进的 EA 许可证密钥加密技术
大多数开发人员都需要保证其代码的安全性。本文就会讲到 MQL5 软件的几种不同的保护方式 - 其中涉及到的是赋予 MQL5 脚本、EA 交易和指标许可能力的方法。包括密码保护、钥匙生成器、账户许可、时限评估以及采用 MQL5-RPC 调用的远程保护。
创建 EA 交易优化的自定义标准 创建 EA 交易优化的自定义标准
MetaTrader 5 客户端提供了各种机会来优化 EA 交易的参数。除了策略测试程序中包含的优化标准以外，开发人员还有机会创建自己的标准。这样一来，EA 交易的测试和优化便具有了无限的可能性。本文介绍了创建此类标准的实用方法，既适用于复杂标准，也适用于简单标准。