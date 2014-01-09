使用 EA 交易可视向导创建 EA 交易



简介



MetaTrader 5 的“EA 交易可视向导”提供一种高度直观的图形环境，带有一整套允许您在数分钟内完成 EA 交易设计的预定义交易代码块。无需编写代码、编程或 MQL5 知识。

“EA 交易可视向导”的单击拖拽法允许您像使用铅笔和纸张一样，创建外汇交易策略与信号的可视化呈现。这些交易图表均通过 Molanis 的 MQL5 代码生成器自动进行分析，并将其转换为即用型 EA 交易。而互动式图形环境则会简化设计过程，且无需编写 MQL5 代码。

有了“EA 交易可视向导”，您只需遵循一个 3 步流程：

图 1. 使用 EA 交易可视向导



1. 编制交易图



交易图是 EA 交易的图形化表示。它会呈现整个交易决策体系的“流程”。交易图由相互连接以创建复杂 EA 交易的交易代码块构成。

要创建交易图，您只需添加交易代码块、设置其配置参数并完成所需的连接。

移动平均线策略

一般来说，有两条移动平均线可用于创建带有上述交易条件的 EA 交易：

在短期段移动平均线位于长期段移动平均线上方（红线在绿线上方）时买入

在短期段移动平均线位于长期段移动平均线下方（红线在绿线下方）时卖出

图 2. 买入与卖出信号

有了“EA 交易可视向导”，您就不再需要花费大量的时间为 EA 编写代码，却可以在数秒内创建一个表现移动平均线策略的交易图。

启动“EA 交易可视向导”：

图 3. EA 交易可视向导

A. 只是将两个技术分析代码块拖放到交易图中：

图 4. 添加技术分析代码块

要定义移动平均线交易条件，请单击 TA （技术分析）图标，并如图中所示选择选项：

买进（或买入）选项：

图 5. 买进（或买入）选项

卖空（或卖出）选项：

图 6. 卖空（或卖出）选项

B. 拖放一个 BUY 代码块和一个 SELL 代码块：

图 7. 添加 Buy 与 Sell 代码块

单击 BUY （买入）图标以如图中所示定义您 EA 的手数、获利、止损及追踪止损：

图 8. Buy 交易代码块的选项

针对 SELL （卖出）图标重复相同的流程：

图 9. Sell 交易代码块的选项

C. 如下连接所有代码块，以得到一个交易图：

图 10. 已连接的代码块

2. 生成 EA 交易



交易图完成后，您需要通过单击主菜单的中的 Generate MQL5 Code in Trading Diagram （在交易图中生成 MQL5 代码），以生成 EA：

图 11. 生成 MQL5 代码

“EA 可视向导”会将您的交易图转换为一个完全有效的 EA。它还会赋予您访问 EA MQL5 代码的权限：





图 12. 已生成的 MQL5 代码

3. 利用 MetaTrader 5 交易



待您生成 EA 之后，它就会在 MetaTrader 5 中供您交易使用。只需将其附至某图表，即可开始交易。

图 13. “EA 交易”输入参数

所有利用 Molanis 的软件生成的 EA 交易，都拥有下述待管理 MetaTrader 变量：

交易柱或价格变动；

警报模式（不交易但发出信号）；

4 或 5 个小数位：

时间过滤器；

ECN 订单；

最大交易量；

最大风险百分比；

手数管理。

4. 创建使用自定义指标的 EA 交易

突破价格通道范围策略

EA 逻辑：在价格穿越价格通道边界时建仓。要创建此 EA 交易，我们需要使用 Sergey Gritsay 提出的自定义指标价格通道。

您可以将编写好的自定义指标，利用 Import Custom Indicator （导入自定义指标）按钮，添加到“EA 可视向导”中。

在 TA 代码块下，选择Custom Indicator （自定义指标） – iCustom，然后再单击 Import Custom Indicator。

图 14. 编辑交易条件

选择您要导入的自定义指标。

自定义指标必须位于指标目录下 (terminal_data_folder_\MQL5\Indicators)。

图 15. 导入自定义指标

导入自定义指标功能会读取指标代码，并基于代码编写准则获取模式（信号）数量及指标参数。此功能不能选择模式，亦不能为您改变。而掌握 EA 的正确信号与参数，则是您自己的任务了。

图 16. 指标已导入

待您完成自定义指标的导入后，就可以用它来定义自己 EA 交易中的交易条件了。

针对卖出：

图 17. 针对卖出的交易条件

针对买入：

图 18. 针对买入的交易条件

现在，像您完成的那项一样，创建一个设置即可。

图 19. EA 交易图

总结

“EA 可视向导”是在数分钟内完成 EA 交易创建的一款绝佳工具。我们已在《用 MQL5 语言编写的 20 种交易信号》一文中基于 20 种交易信号编制了 15 个示例。我建议读者到我们的 示例页面进行查看。



我会附上示例 1 的代码 - 本文第 1 部分中阐述的简单移动平均线策略。示例 7，“突破价格通道范围策略”则用于阐释本文第 4 部分的导入过程。

