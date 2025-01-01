传递函数

有两类函数，计算机语言可以用其传送自变量到子程序（函数）。第一类函数是通过值发送参数。这个函数将自变量值复制到形式函数参数。因此，函数中这个参数的任何改变都不会对自变量的相应调用产生影响。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 通过值传递参数 |

//+------------------------------------------------------------------+

double FirstMethod(int i,int j)

{

double res;

//---

i*=2;

j/=2;

res=i+j;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int a=14,b=8;

Print("a and b before call:",a," ",b);

double d=FirstMethod(a,b);

Print("a and b after call:",a," ",b);

}

//--- 执行脚本结果

// 调用前a 和 b : 14 8

// 调用后a 和 b : 14 8

第二类函数是通过引用传送。在这种情况下，参数引用（不是它的值）被传送到函数参数。函数内，被用来连接调用指定的实际参数。这意味着参数的改变将会影响用来调用函数的自变量。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 通过引用传递参数 |

//+------------------------------------------------------------------+

double SecondMethod(int &i,int &j)

{

double res;

//---

i*=2;

j/=2;

res=i+j;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int a=14,b=8;

Print("a and b before call:",a," ",b);

double d=SecondMethod(a,b);

Print("a and b after call:",a," ",b);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//--- 执行脚本结果

// 调用前a 和 b: 14 8

// 调用后a 和 b: 28 4

MQL5使用这两种函数，有一个例外就是：数组和结构类型变量（类的对象）总是通过引用传送。为了在真实参数中排除改变（函数调用传送的自变量）使用常数 访问说明符。若尝试改变说明常量说明符的变量，编译程序会生成错误。

注解

注意用倒序传送参数到函数，例如，首先是最近的函数被计算和传送，然后倒数第二。最后计算和传送的参数是括号后的第一个。

示例：

void OnStart()

{

//---

int a[]={0,1,2};

int i=0;



func(a[i],a[i++],"First call (i = "+string(i)+")");

func(a[i++],a[i],"Second call (i = "+string(i)+")");

// 结果:

// 首先调用 (i = 0) : par1 = 1 par2 = 0

// 第二调用 (i = 1) : par1 = 1 par2 = 1



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

void func(int par1,int par2,string comment)

{

Print(comment,": par1 = ",par1," par2 = ",par2);

}

首先上面的示例中先调用变量i参与合并字符串。

"First call (i = "+string(i)+")"

这里值不可更改。变量 i 加入a[i++]数组的运算，例如加入数组元素i，变量i就会增加。之后，仅计算变量 i 改变值第一个参数。

第二步，计算所有三个参数，使用调用函数第一步计算的和i的同值，仅计算第一参数后变量i会再次更改。

另见

可见范围和变量使用期 ，重载， 虚拟函数， 多态