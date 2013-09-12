代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Chaikin波动率（CHV） - MetaTrader 5脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3909
等级:
(46)
已发布:
已更新:
chv.mq5 (8.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Chaikin波动率指标计算最高和最低价格的偏差。

它基于最大和最小值之间的幅度来衡量波动率。和平均真实波动幅度不同，Chaikin指标不考虑价格的缺口。

根据Chaikin的解释，在相对短的时间内的交易量增长意味着价格正在接近最低（就像证券被恐慌性抛售时），而在长时间周期上的波动性降低预示着价格达到了顶峰（例如，牛市的成熟阶段）。

我们建议使用移动平均包络作为Chaikin指标的确认信号。

  • 指标的峰值出现在市场价格从波峰转向平坦。
  • 平坦的市场表明波动性低。一次跳出横向的运动（从平缓中）不会伴随波动性的显著增加。
  • 当价格上涨并超过前高时，波动性将增长。
  • 直到新的价格峰值出现，Chaikin指标才会上升。
  • 波动率的快速下降意味着价格运动正在减缓，此时一次反复很可能发生。

Chaikin波动率

Chaikin波动率指标

计算：

H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100

其中：

  • HIGH (i) - 当前柱的最高价
  • Low(i) - 当前柱的最低价；
  • HIGH (i - 10) - 10柱前的最高价；
  • LOW (i - 10) - 10柱前的最低价；
  • H-L (i) - 当前柱的最高价和最低价的差；
  • H-L (i - 10) - 10柱前的最高价和最低价的差
  • EMA - 指数移动平均

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20

Chaikin震荡（CHO） Chaikin震荡（CHO）

Chaikin振荡器（CHO） 是离散指标移动平均的差值。

商品通道指数（CCI） 商品通道指数（CCI）

商品通道指数（CCI）衡量商品价格较它的统计平均价格的偏离程度。

彩色日蜡烛图 彩色日蜡烛图

彩色日蜡烛图指标用不同的颜色，绘制一周中的日蜡烛图。

彩色线 彩色线

彩色线指标显示了图表上价格的移动平均线。线有着不同的颜色（每100根柱形颜色一样）。线的颜色设置每5个ticks变化一次，有三种颜色方案。