Chaikin波动率指标计算最高和最低价格的偏差。



它基于最大和最小值之间的幅度来衡量波动率。和平均真实波动幅度不同，Chaikin指标不考虑价格的缺口。

根据Chaikin的解释，在相对短的时间内的交易量增长意味着价格正在接近最低（就像证券被恐慌性抛售时），而在长时间周期上的波动性降低预示着价格达到了顶峰（例如，牛市的成熟阶段）。

我们建议使用移动平均和包络作为Chaikin指标的确认信号。



指标的峰值出现在市场价格从波峰转向平坦。

平坦的市场表明波动性低。一次跳出横向的运动（从平缓中）不会伴随波动性的显著增加。

当价格上涨并超过前高时，波动性将增长。

直到新的价格峰值出现，Chaikin指标才会上升。

波动率的快速下降意味着价格运动正在减缓，此时一次反复很可能发生。

Chaikin波动率指标



计算：



H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)

H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)

CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100



其中：

