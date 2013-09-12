请观看如何免费下载自动交易
Chaikin波动率指标计算最高和最低价格的偏差。
它基于最大和最小值之间的幅度来衡量波动率。和平均真实波动幅度不同，Chaikin指标不考虑价格的缺口。
根据Chaikin的解释，在相对短的时间内的交易量增长意味着价格正在接近最低（就像证券被恐慌性抛售时），而在长时间周期上的波动性降低预示着价格达到了顶峰（例如，牛市的成熟阶段）。
我们建议使用移动平均和包络作为Chaikin指标的确认信号。
- 指标的峰值出现在市场价格从波峰转向平坦。
- 平坦的市场表明波动性低。一次跳出横向的运动（从平缓中）不会伴随波动性的显著增加。
- 当价格上涨并超过前高时，波动性将增长。
- 直到新的价格峰值出现，Chaikin指标才会上升。
- 波动率的快速下降意味着价格运动正在减缓，此时一次反复很可能发生。
Chaikin波动率指标
计算：
H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
其中：
- HIGH (i) - 当前柱的最高价
- Low(i) - 当前柱的最低价；
- HIGH (i - 10) - 10柱前的最高价；
- LOW (i - 10) - 10柱前的最低价；
- H-L (i) - 当前柱的最高价和最低价的差；
- H-L (i - 10) - 10柱前的最高价和最低价的差
- EMA - 指数移动平均。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20
Chaikin震荡（CHO）
Chaikin振荡器（CHO） 是离散指标移动平均的差值。商品通道指数（CCI）
商品通道指数（CCI）衡量商品价格较它的统计平均价格的偏离程度。