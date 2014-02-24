请观看如何免费下载自动交易
类CMAOnArray用来根据指标的数据计算Moving Average移动平均线。
使用:
Init() 方法带有以下参数，其在指标的函数 OnInit()中被调用:
- int aMAPeriod - MA周期
- ENUM_MA_METHOD aMAMethod - МА 计算方法.
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal - rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aData[] - 数据缓存, 用来计算移动平均线
- double aMA[] - 存储计算出的移动平均线的值的缓存.
- int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名;
- string NameMethod() - 返回使用的平滑方法名称。
Test_MAOnArray.mq5 是一个使用了类CMAOnArray的简单指标。 IncMAOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹 (IncOnArray文件夹必须创建好)。
Moving Average移动平均线 技术指标显示了某周期的平均值。一个计算移动平均线，一个计算某周期数据的平均值。当价格改变，移动平均值要么变大要么变小。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/623
