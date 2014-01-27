请观看如何免费下载自动交易
CSAROnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 SAR (抛物线 SAR) 值。
用法:
Init() 方法及参数在 OnInit() 函数中调用:
- double aStep - 步长;
- double aMax - 最大步长.
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aSAR[] - 计算值缓存.
附加方法:
- string Name() - 返回指标名称的线。
Test_SAROnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CSAROnArray 类的应用。IncSAROnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。
抛物线 SAR 技术指标 被开发用来分析趋势市场。本指标被建筑在价格图表。本指标类似于 均线，仅有的不同之处在于，抛物线 SAR 移动加速度更快，在价格区间会改变它的位置。
Test_SAROnArray - 使用 CSAROnArray 类的例子
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/668
