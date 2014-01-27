代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

IncSAROnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1622
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incsaronarray.mqh (4.67 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_saronarray.mq5 (2.66 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CSAROnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 SAR (抛物线 SAR) 值。

用法:

Init() 方法及参数在 OnInit() 函数中调用:

  • double aStep - 步长;
  • double aMax - 最大步长.

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
  • double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double aSAR[] - 计算值缓存.

附加方法:

  • string Name() - 返回指标名称的线。

Test_SAROnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CSAROnArray 类的应用。IncSAROnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。

抛物线 SAR 技术指标 被开发用来分析趋势市场。本指标被建筑在价格图表。本指标类似于 均线，仅有的不同之处在于，抛物线 SAR 移动加速度更快，在价格区间会改变它的位置。

Test_SAROnArray - 使用 CSAROnArray 类的例子

Test_SAROnArray - 使用 CSAROnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/668

IncMFIOnArray IncMFIOnArray

CMFIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 MFI (资金流指数) 的值。使用类的实例介绍。

IncFramaOnArray IncFramaOnArray

此 CFramaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分型自适应均线 (FRAMA)。

IncADOnArray IncADOnArray

CADOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 AD (累积分布, A/D) 的值。Test_ADOnArray 指标作为类的例子使用。

IncCHOOnArray IncCHOOnArray

CCHOOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 Chaikin 振荡器 (CHO) 值。Test_CHOOnArray 指标作为类的例子使用。