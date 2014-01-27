代码库部分
Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) 预览
incrvionarray.mqh (4.02 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_rvionarray.mq5 (3.64 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod - 指标周期。
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法.

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
  • double aDataOpen[] - 指标计算的开盘价数据缓存区;
  • double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double aDataClose[] - 指标计算的收盘价数据缓存区;
  • double aM[] - 计算中间缓存;
  • double aMS[] - 计算中间缓存;
  • double aR[] - 计算中间缓存;
  • double aRS[] - 计算中间缓存;
  • double aMain[] - 主线计算值缓存;
  • double aSignal[] - 主线计算值缓存.

附加方法:

  • int BarsRequiredMain() - 返回主线计算的最小柱线数量;
  • int BarsRequiredSignal() - 返回信号线计算的最小柱线数量;
  • string Name() - 返回指标名称的线。

Test_RVIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CRVIOnArray 类的应用。IncRVIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。

若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。

相对活力指数技术指标 (RVI) 的主要观点是, 在多头市场, 作为原则, 收盘价要高于开盘价。在空头市场则反过来。所以, 相对活力指数后面的的想法是, 活力或能量, 来自价格运动直到价格收盘。

使用 CRVIOnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/654

