CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期。
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法.
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aDataOpen[] - 指标计算的开盘价数据缓存区;
- double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aDataClose[] - 指标计算的收盘价数据缓存区;
- double aM[] - 计算中间缓存;
- double aMS[] - 计算中间缓存;
- double aR[] - 计算中间缓存;
- double aRS[] - 计算中间缓存;
- double aMain[] - 主线计算值缓存;
- double aSignal[] - 主线计算值缓存.
附加方法:
- int BarsRequiredMain() - 返回主线计算的最小柱线数量;
- int BarsRequiredSignal() - 返回信号线计算的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线。
Test_RVIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CRVIOnArray 类的应用。IncRVIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。
若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。
相对活力指数技术指标 (RVI) 的主要观点是, 在多头市场, 作为原则, 收盘价要高于开盘价。在空头市场则反过来。所以, 相对活力指数后面的的想法是, 活力或能量, 来自价格运动直到价格收盘。
