描述：



CRSIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RSI (相对强度指数) 的值。

用法:



Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

int aPeriod - 指标周期。

- 指标周期。 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;

- prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数; double aData[] - 指标计算缓存;

- 指标计算缓存; double aP[] - 正元件的中间缓存;

- 正元件的中间缓存; double aM[] - 负元件的中间缓存;

- 负元件的中间缓存; double aPS[] - 平滑正元件的中间缓存;

- 平滑正元件的中间缓存; double aMS[] - 平滑负元件的中间缓存;

- 平滑负元件的中间缓存; double aRSI[] - RSI 计算值的缓存。

int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;

- 返回指标计算的最小柱线数量; string Name() - 返回指标名称的线。

附加方法:

Test_RSIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CRSIOnArray 类的应用。IncRSIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。

若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。

该 相对强度指数技术指标 (RSI) 是一个价格跟随振荡器, 其范围在 0 和 100 之间。一种流行的 RSI 分析方法是查找背离, 当此证券价格创新高, 但 RSI 却回落并低于前高。这种背离是即将逆转的迹象。当相对强度指数翻转向下并跌至前期谷底之下, 它既是说此处完全 "失败摇摆"。失败摇摆被认为是即将发生反转的确认。