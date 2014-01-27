请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
描述：
CRSIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RSI (相对强度指数) 的值。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期。
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aData[] - 指标计算缓存;
- double aP[] - 正元件的中间缓存;
- double aM[] - 负元件的中间缓存;
- double aPS[] - 平滑正元件的中间缓存;
- double aMS[] - 平滑负元件的中间缓存;
- double aRSI[] - RSI 计算值的缓存。
- int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线。
Test_RSIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CRSIOnArray 类的应用。IncRSIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。
若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。
该 相对强度指数技术指标 (RSI) 是一个价格跟随振荡器, 其范围在 0 和 100 之间。一种流行的 RSI 分析方法是查找背离, 当此证券价格创新高, 但 RSI 却回落并低于前高。这种背离是即将逆转的迹象。当相对强度指数翻转向下并跌至前期谷底之下, 它既是说此处完全 "失败摇摆"。失败摇摆被认为是即将发生反转的确认。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/652
IncForceOnArray
此 CForceOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算强制指数。IncMomentumOnArray
CMomentumOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算动量值。Test_MomentumOnArray 指标作为类的例子使用。
IncDeMarkerOnArray
CDeMarkerOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 DeMarker 值。IncRVIOnArray
CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。Test_RVIOnArray 指标作为类的例子使用。