代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

IncRSIOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1417
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) 预览
incrsionarray.mqh (3.09 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_rsionarray.mq5 (2.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

描述：

CRSIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RSI (相对强度指数) 的值。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod - 指标周期。
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
  • double aData[] - 指标计算缓存;
  • double aP[] - 正元件的中间缓存;
  • double aM[] - 负元件的中间缓存;
  • double aPS[] - 平滑正元件的中间缓存;
  • double aMS[] - 平滑负元件的中间缓存;
  • double aRSI[] - RSI 计算值的缓存。
附加方法:
  • int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
  • string Name() - 返回指标名称的线。

Test_RSIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CRSIOnArray 类的应用。IncRSIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。

若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。

相对强度指数技术指标 (RSI) 是一个价格跟随振荡器, 其范围在 0 和 100 之间。一种流行的 RSI 分析方法是查找背离, 当此证券价格创新高, 但 RSI 却回落并低于前高。这种背离是即将逆转的迹象。当相对强度指数翻转向下并跌至前期谷底之下, 它既是说此处完全 "失败摇摆"。失败摇摆被认为是即将发生反转的确认。

使用 CRSIOnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/652

IncForceOnArray IncForceOnArray

此 CForceOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算强制指数。

IncMomentumOnArray IncMomentumOnArray

CMomentumOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算动量值。Test_MomentumOnArray 指标作为类的例子使用。

IncDeMarkerOnArray IncDeMarkerOnArray

CDeMarkerOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 DeMarker 值。

IncRVIOnArray IncRVIOnArray

CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。Test_RVIOnArray 指标作为类的例子使用。