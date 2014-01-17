Fisher CG 振荡器

原作者：

Witold Wozniak

Fisher CG是一个使用 逆Fisher变换修正 CG Oscillator自定义指标值的振荡器。

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。

使用该指标最简单的交易系统和Stochastic 或者 RSI完全一致。