来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H4 ; input uint Length= 5 ; input int Phase=- 100 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

若要指标运行，指标 ColorJFatl.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。





图例 1. 指标 ColorJFatl_x2_cloud_HTF