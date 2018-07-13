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ColorJFatl_x2_cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
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来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应
//+-------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//图表时间帧 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//图表时间帧 //+-------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-------------------------------------+ input uint Length=5; //平滑深度 input int Phase=-100; //平滑参数, //对于 JJMA 它在范围 -100 ... +100 变化。 它会影响平滑过程的品质; // 对于 VIDIA, 这是 CMO 周期，对于 AMA 来说，它是慢速移动平均线的周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格类型常数 input int Shift=0; // 水平位移的柱线数 input int PriceShift=0; // 指标的垂直位移点数 //+-------------------------------------+
若要指标运行，指标 ColorJFatl.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 ColorJFatl_x2_cloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20977
Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 基于两个 AbsolutelyNoLagLwma 指标的信号UltraAbsolutelyNoLagLwma
该指标基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标以及对其多条信号线的分析