请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ParMA - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2263
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
均线指标，基于价格的抛物线近似。该指标采用相当显着的平滑算法，抛物线价格近似。
指标使用 CParMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
- SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include。
- parma.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/433