ParMA - MetaTrader 5脚本

真实作者:

alexjou

均线指标，基于价格的抛物线近似。该指标采用相当显着的平滑算法，抛物线价格近似。

指标使用 CParMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

  • SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include。
  • parma.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators。

ParMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/433

