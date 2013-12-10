使用本指标是对价格曲线平滑处理，以及最小滞后的最佳方式。

它不同于 标准 移动均线，它的平滑更佳, 更高灵敏度以及更少时间滞后。

JMA 是 AMA（自适应移动均线）的一种形式，是最佳的价格过滤器之一。JMA 曲线具有良好的平滑，最小滞后于强劲的价格走势，以及走势末期的最小回撤。注，JMA 指标分析快速趋势。所以, 不建议为它的 JMALength_ parameter 设置较大数值。

指标有三个类似操作原理的变种。指标使用 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

JMA.mq5 和 JMA_.mq5 指标未使用任何类。所不同的是，第二个可以适用于其它指标，以得到其 JMA 平滑。