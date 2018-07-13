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PCI - MetaTrader 5脚本

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PCI.mq5 (13.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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相变指数振荡器是市场相位变化指数，有助于判定市场的当前相位 (阶段)。

它有四个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price - 计算价格类型
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级

计算:

PCI = 100 * Up/(Up+Dn)

其中:

如果 Price[i-Period] > Gradient
Up = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))
 

如果 Price[i-Period] < Gradient
Dn = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))
 

Gradient[i] = Price[i-Period] + Momentum[i] * i
Momentum[i] = (Price[i]-Price[i-Period+1]) / Period
Price -- 应用的价格类型

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20974

拦截器 拦截器

分析图表 M5，M15，H1 上的移动平均线。 在所有三个图表 (M5，M15 和 H1) 上同时检查 iMA (移动平均线，MA) "扇形" 的存在。

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