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相变指数振荡器是市场相位变化指数，有助于判定市场的当前相位 (阶段)。
它有四个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price - 计算价格类型
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
计算:
PCI = 100 * Up/(Up+Dn)
其中:
如果 Price[i-Period] > Gradient Up = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))
如果 Price[i-Period] < Gradient Dn = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))
Gradient[i] = Price[i-Period] + Momentum[i] * i Momentum[i] = (Price[i]-Price[i-Period+1]) / Period Price -- 应用的价格类型
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20974
拦截器
分析图表 M5，M15，H1 上的移动平均线。 在所有三个图表 (M5，M15 和 H1) 上同时检查 iMA (移动平均线，MA) "扇形" 的存在。EES 对冲
该实用工具跟踪手工或由另一个 EA 所开的当前品种持仓，并开一笔相反仓位。 在 OnTradeTransaction中 跟踪开仓。
UltraAbsolutelyNoLagLwma
该指标基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标以及对其多条信号线的分析Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 基于两个 AbsolutelyNoLagLwma 指标的信号