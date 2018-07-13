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EA

拦截器 - MetaTrader 5EA

mserega76 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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Interceptor.mq5 (127.24 KB) 预览
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思路提供者: mserega76

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

一款基于移动平均线 "扇形" (三个时间帧，每个上有五条移动平均线) 的交易策略。 EA 设计用在 GBPUSD，M5，"五位小数"。 如果您尝试在另一品种或其它时间帧内运行它，EA 将出错并结束其操作。

在代码中使用两种从移动平均线指标获取数据的方法:

  • 每次请求数据仅来自一根柱线 (获取的数据在变量中) - "iMAGet"
  • 每次请求数据来自若干根柱线 (获取的数据在数组中) - "iMAGetArray" 和 "iStochasticGetArray"

CopyRates 也被广泛用于加速计算。


输入

  • 正常开仓时的手数 (如果信号不匹配)
  • M5 上的横盘系数 (每根柱线的点数)
  • 初始止损 (如果低于 100，则不会放置止损)
  • 初始止盈 (如果低于 100，则不会放置止损)
  • 转移至盈亏平衡点时的最低盈利点数
  • 止损移动到盈亏平衡 (如果参数高于 9，我们将其移至盈亏平衡)
  • 图表 M5 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 1)
  • 图表 M15 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 4)
  • 图表 M15 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 6)
  • 随机振荡器周期 (用于 M5)
  • 随机振荡器上边界 (用于 M5)
  • 随机振荡器下边界 (用于 M5)
  • 随机振荡器周期 (用于 M15)
  • 随机振荡器上边界 (用于 M15)
  • 随机振荡器下边界 (用于 M15)
  • 烛条体的最小尺寸 (仅限信号 1)
  • 最低横盘 (最小横盘长度，以柱线为单位)
  • 最高横盘 (最大横盘长度，以柱线为单位)
  • M5 上指标发散时峰值之间的最小距离，以柱线为单位
  • 长锤的阴影最小百分比
  • 短锤的阴影最大百分比
  • 锤形的最小尺寸 (图表 M5)
  • 锤形存在的最久距离 (柱线的最高数量)
  • 锤形的最大柱线数量 (仅限信号 6)
  • 窄源 (M5 上扇形最窄处的最大宽度)
  • 多少根柱线前扇形收敛到 "狭源" (几乎缩为一点)
  • 突破的最大/最小范围 ("窄源" 的柱线数)
  • 您的仓位用这个数字标记
  • 追踪停止的最小位移
  • 从尾随停止到价格的距离 (如果低于 100，则尾随不起作用)

"基于真实报价的逐笔报价" 模式中的单个测试:

拦截器

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20936

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