思路提供者: mserega76。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

一款基于移动平均线 "扇形" (三个时间帧，每个上有五条移动平均线) 的交易策略。 EA 设计用在 GBPUSD，M5，"五位小数"。 如果您尝试在另一品种或其它时间帧内运行它，EA 将出错并结束其操作。

在代码中使用两种从移动平均线指标获取数据的方法:

每次请求数据仅来自一根柱线 (获取的数据在变量中) - " iMAGet "

" 每次请求数据来自若干根柱线 (获取的数据在数组中) - "iMAGetArray" 和 "iStochasticGetArray"

CopyRates 也被广泛用于加速计算。





输入

正常开仓时的手数 (如果信号不匹配)

M5 上的横盘系数 (每根柱线的点数)

初始止损 (如果低于 100，则不会放置止损)

初始止盈 (如果低于 100，则不会放置止损)

转移至盈亏平衡点时的最低盈利点数

止损移动到盈亏平衡 (如果参数高于 9，我们将其移至盈亏平衡)

图表 M5 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 1)

图表 M15 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 4)

图表 M15 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 6)

随机振荡器周期 (用于 M5)

随机振荡器上边界 (用于 M5)

随机振荡器下边界 (用于 M5)

随机振荡器周期 (用于 M15)

随机振荡器上边界 (用于 M15)

随机振荡器下边界 (用于 M15)

烛条体的最小尺寸 (仅限信号 1)

最低横盘 (最小横盘长度，以柱线为单位)

最高横盘 (最大横盘长度，以柱线为单位)

M5 上指标发散时峰值之间的最小距离，以柱线为单位

长锤的阴影最小百分比

短锤的阴影最大百分比

锤形的最小尺寸 (图表 M5)

锤形存在的最久距离 (柱线的最高数量)

锤形的最大柱线数量 (仅限信号 6)

窄源 (M5 上扇形最窄处的最大宽度)

多少根柱线前扇形收敛到 "狭源" (几乎缩为一点)

突破的最大/最小范围 ("窄源" 的柱线数)

您的仓位用这个数字标记

追踪停止的最小位移

从尾随停止到价格的距离 (如果低于 100，则尾随不起作用)

"基于真实报价的逐笔报价" 模式中的单个测试: