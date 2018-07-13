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拦截器 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1923
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: mserega76。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
一款基于移动平均线 "扇形" (三个时间帧，每个上有五条移动平均线) 的交易策略。 EA 设计用在 GBPUSD，M5，"五位小数"。 如果您尝试在另一品种或其它时间帧内运行它，EA 将出错并结束其操作。
在代码中使用两种从移动平均线指标获取数据的方法:
- 每次请求数据仅来自一根柱线 (获取的数据在变量中) - "iMAGet"
- 每次请求数据来自若干根柱线 (获取的数据在数组中) - "iMAGetArray" 和 "iStochasticGetArray"
CopyRates 也被广泛用于加速计算。
输入
- 正常开仓时的手数 (如果信号不匹配)
- M5 上的横盘系数 (每根柱线的点数)
- 初始止损 (如果低于 100，则不会放置止损)
- 初始止盈 (如果低于 100，则不会放置止损)
- 转移至盈亏平衡点时的最低盈利点数
- 止损移动到盈亏平衡 (如果参数高于 9，我们将其移至盈亏平衡)
- 图表 M5 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 1)
- 图表 M15 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 4)
- 图表 M15 上均线扇形之间的最大允许距离 (仅限信号 6)
- 随机振荡器周期 (用于 M5)
- 随机振荡器上边界 (用于 M5)
- 随机振荡器下边界 (用于 M5)
- 随机振荡器周期 (用于 M15)
- 随机振荡器上边界 (用于 M15)
- 随机振荡器下边界 (用于 M15)
- 烛条体的最小尺寸 (仅限信号 1)
- 最低横盘 (最小横盘长度，以柱线为单位)
- 最高横盘 (最大横盘长度，以柱线为单位)
- M5 上指标发散时峰值之间的最小距离，以柱线为单位
- 长锤的阴影最小百分比
- 短锤的阴影最大百分比
- 锤形的最小尺寸 (图表 M5)
- 锤形存在的最久距离 (柱线的最高数量)
- 锤形的最大柱线数量 (仅限信号 6)
- 窄源 (M5 上扇形最窄处的最大宽度)
- 多少根柱线前扇形收敛到 "狭源" (几乎缩为一点)
- 突破的最大/最小范围 ("窄源" 的柱线数)
- 您的仓位用这个数字标记
- 追踪停止的最小位移
- 从尾随停止到价格的距离 (如果低于 100，则尾随不起作用)
"基于真实报价的逐笔报价" 模式中的单个测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20936
PCI
相变指数 (PCI) 指标 - 市场相变指数UltraAbsolutelyNoLagLwma
该指标基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标以及对其多条信号线的分析