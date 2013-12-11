代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

JJurX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3014
等级:
(15)
已发布:
已更新:
jjurx.mq5 (11.5 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此移动均线是一条慢速自适应趋势线，平滑算法为超线性与 JMA。

均线计算如下:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))

此处:

  • JurX() - JurX 超线性平滑算法;
  • JMA() - JMA 自适应平滑算法;
  • PRICE[] - 价格序列数值;
  • bar - 当前柱线索引.

附加的 JMA 平滑用于提高最终指标的平滑。指标使用 CParMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

JJurX

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/436

JCCX JCCX

对称归一化 CCI (商品通道指数) 平滑算法替代 (超线性和 JMA)。

JMACD JMACD

在此版本 MACD 直方图中采用 JMA 平滑替代标准平滑。

Go Go

简单趋势指标。

J. F. Ehlers 重心 J. F. Ehlers 重心

重心振荡器，由 John Ehlers 开发并发表于 "Stocks & Commodities (股票 & 期货)" 杂志 (2002 五月)。