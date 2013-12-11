此移动均线是一条慢速自适应趋势线，平滑算法为超线性与 JMA。



均线计算如下:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))



此处:

JurX() - JurX 超线性平滑算法;

JMA() - JMA 自适应平滑算法;

PRICE[] - 价格序列数值;

bar - 当前柱线索引.

附加的 JMA 平滑用于提高最终指标的平滑。指标使用 CParMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。