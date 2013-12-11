请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此移动均线是一条慢速自适应趋势线，平滑算法为超线性与 JMA。
均线计算如下:
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))
此处:
- JurX() - JurX 超线性平滑算法;
- JMA() - JMA 自适应平滑算法;
- PRICE[] - 价格序列数值;
- bar - 当前柱线索引.
附加的 JMA 平滑用于提高最终指标的平滑。指标使用 CParMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/436
Go
简单趋势指标。J. F. Ehlers 重心
重心振荡器，由 John Ehlers 开发并发表于 "Stocks & Commodities (股票 & 期货)" 杂志 (2002 五月)。