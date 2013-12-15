Hull 均线 (HMA) 可以改变它的颜色。HMA 可用来判断市场的入场和出场时机。



本指标的原理很简单：当价格向上移动，线颜色为紫色，当价格向下走，线颜色变为红色。



指标颜色可能会在当前柱线改变，因此，它的主要功能不在于颜色，而是价格位置。如果价格低于指标线，有可能是下降趋势，如果价格高于指标线较高，有可能是上升趋势。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

Hull 均线