Hull 均线 (HMA) 可以改变它的颜色。HMA 可用来判断市场的入场和出场时机。
本指标的原理很简单：当价格向上移动，线颜色为紫色，当价格向下走，线颜色变为红色。
指标颜色可能会在当前柱线改变，因此，它的主要功能不在于颜色，而是价格位置。如果价格低于指标线，有可能是下降趋势，如果价格高于指标线较高，有可能是上升趋势。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
Hull 均线
随机振荡 RSI
随机振荡 RSI 是一个标准随机振荡器, 它的计算数值不是来自价格序列，而是来自 RSI 技术指标的数值。Candles_Smoothed
平滑的蜡烛条图表。
XOSMA 振荡器
OsMA (振荡器均线) 四色直方图允许以不同的平滑算法实现。LeManTrend
LeManTrend 判断趋势位置，基于当前价格和三个周期的最高、最低价。