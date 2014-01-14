FiboCandles

BykovTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 BykovTrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

Parabolic_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 Color_Parabolic 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。