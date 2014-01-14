代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FiboCandles - MetaTrader 5脚本

Ivan Kornilov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2663
等级:
(27)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Ivan Kornilov

本指标依据当前趋势和斐波那契级数校正来显示彩色蜡烛条，并在趋势改变时发送报警和声音信号。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 15.02.2010。

FiboCandles


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/682

BykovTrend_HTF_Signal BykovTrend_HTF_Signal

BykovTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 BykovTrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

Parabolic_HTF_Signal Parabolic_HTF_Signal

Parabolic_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 Color_Parabolic 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 SilverTrend_Signal 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

三位一体脉冲 三位一体脉冲

三位一体脉冲指标市场入口以及横盘周期。