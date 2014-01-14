请观看如何免费下载自动交易
FiboCandles - MetaTrader 5脚本
发布者:
- Nikolay Kositsin
显示:
- 2663
等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
Ivan Kornilov
本指标依据当前趋势和斐波那契级数校正来显示彩色蜡烛条，并在趋势改变时发送报警和声音信号。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 15.02.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/682
BykovTrend_HTF_Signal
BykovTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 BykovTrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。Parabolic_HTF_Signal
Parabolic_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 Color_Parabolic 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。
SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 SilverTrend_Signal 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。三位一体脉冲
三位一体脉冲指标市场入口以及横盘周期。