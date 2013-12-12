通用移动均线带有双平滑，且平滑算法可从一打变种中选择。

SMA - 简单移动平均 EMA - 指数移动平均 SMMA - 平滑移动平均 LWMA - 线性加权移动平均 JJMA - JMA 自适应平均 JurX - 超线性平滑 ParMA - 抛物线平滑 T3 - Tillson 多指数平滑 VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。



