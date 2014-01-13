请观看如何免费下载自动交易
自适应智能量化周期 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2035
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Witold Wozniak
描述：
自适应智能量化周期是一个 虚幻周期 指标，能够适应真正的金融资产的不断变化的市场周期。
传统振荡器需要针对当前市场条件不断调整平滑周期。在此指标中，这类调整会自动执行。本指标的灵感，来自 John Ehlers 的文章 "Using The Fisher Transform - 使用费舍尔变换"，文章出版于 2002 年 11 月的 "Technical Analysis Of Stock & Commodities - 股票和期货技术分析" 杂志。
放置 CyclePeriod 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/567
